O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Marina Ovsyannikova: 'Hayatım mahvoldu, bir arafta yaşıyorum'

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalin ilk günlerinde Rus devlet kanalının canlı yayınında yaptığı protesto ile adından dünya çapında söz ettiren hatta kahraman ilan edilip 'Rusya'nın en cesur kadını' unvanı verilen gazeteci Marina Ovsyannikova o olaydan sonra hayatının nasıl geri değiştirilemez şekilde değiştiğini anlattı.

CANLI YAYINDA PANKART AÇTI

43 yaşındaki Ukrayna doğumlu Marina Ovsyannikova, savaşın başlamasından önce Kremlin'in önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Kanal 1'de çalışıyordu. Savaşın patlak vermesi ile ile artık çalışmaya devam edemeyeceğine karar verdi ve bir akşam canlı yayını keserek " Savaşa hayır! Bu savaşı durdurun, propaganda size yalan söylüyor" yazan bir pankart açtı.





Marina Ovsyannikova'nın canlı yayında açtığı o pankart/AFP

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14 SAAT SORGULANDI, MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Olay neredeyse tüm dünya basınında manşet oldu. Ovsyannikova aynı akşam Rus güvenlik güçleri tarafından 14 saat boyunca sorguya çekildi ve mahkemeye yönlendirildi. "İzinsiz gösteri düzenlemekle" suçlanan kadın mahkeme tarafından 30 bin ruble (yaklaşık 4 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

ALMAN GAZETESİNE TRANSFER OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iltica teklifini reddeden gazeteci Rusya'da kalmaya devam edeceğini duyurmuş ancak daha sonra yurtdışına gitmek zorunda kalmıştı. Gazetecinin son olarak Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt'de freelance muhabir olarak işe başladığı açıklanmıştı.

Ancak ne dünyadan gelen övgüler, ne 'Rusya'nın en cesur kadını' ilan edilmesi ne de yeni bulduğu iş Ovsyannikova'nın yüzünün gülmesine yardımcı olmadı.



İngiliz Telegraph Gazetesi'ne konuşan gazeteci kocasının çocukları için velayet davası başlattığını belirterek yaptığı protestonun ailesi için önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

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Ovsyannikova açıklamasında, "Oğlum bana aile hayatımı mahvettiğimi söyledi. Yaptığım eylemin sonuçları adeta bir çığ gibi her geçen gün büyüyor. Bir araf içerisinde yaşıyorum. Moskova'da hayatımın geri kalanını içinde geçirmeyi umduğum harika bir ev inşa ettim ama şimdi yabancı bir ülkedeki yabancıyım" ifadelerini kullandı.

UKRAYNALILAR KABUL ETMEDİ! 'KREMLİN YARDAKÇISI...'

Ovsyannikova, her ne kadar ses getiren protestosu sonrası birçok kişi tarafından 'kahraman' ilan edilse de Ukrayna'da da kendine bir yer bulamadı. Yıllarca Kremlin propagandasını savunan bir kanalda çalıştığı için Ukraynalılar tarafından 'Kremlin yardakçısı' olarak isimlendirilen gazeteci eleştiri oklarının hedefinde.

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Önümüzdeki günlerde Kiev'de yapacağı toplantı tepkiler üzerine iptal edilen gazeteci karşısındaki tüm zorluklara rağmen Putin ile mücadele etmeye devam edeceğini belirtti ve " Ukrayna'daki insanların içinde bulunduğu sorunlar göz önüne alındığında kendi özel problemlerim hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.



MOSKOVA'YA DÖNMEK İSTİYOR AMA ARKADAŞLARI VE MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN DIŞLANDI

Eski Kanal 1 editörü önümüzdeki haftalarda Rusya'ya geri dönmek istediğini ve Moskova'da yaşamak istediğini belirtiyor. Ancak Rusya'da bir çok arkadaşı ve meslektaşı tarafından çoktan dışlandı. Kanal 1’in haber servisinin müdürü Ovsyannikova’nın “ülkesine ihanet eden İngiliz bir casus” olduğunu iddia ederken eski kocası da gazeteciyi yaptığı eylemden dolayı suçluyor.