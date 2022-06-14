Savaşın propaganda kampanyasının dümeni onda! İşte Putin'in 'Demir Bebeği' Olga Skabeyeva

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Vladimir Putin'in devam eden Ukrayna işgaline ilişkin propagandasını yürüten önde gelen Rus televizyon simalarından biri, özellikle medya izleyicilerinin dikkatini çekti. 37 yaşındaki TV sunucusu Olga Skabeyeva gazetecilik kariyerinin başlarından beri Putin'in 'Demir Bebeği' olarak adlandırıldı.

Olga Skabeyeva, Pussy Riot davalarını ele aldı ve propaganda aracına dönüştürdü ve Skripal soruşturmasını itibarsızlaştırmaya çalıştı. Savaşın patlak vermesiyle birlikte de Kremlin propagandası yapmaya başladı.

Putin'in 'demir bebeği' Olga Skabeyeva, savaş başlamadan önce bile, Kremlin yanlısı nutuklar atıyordu.

Olga, kocası Yevgeny Popov ile birlikte asılsız komplo teorileri yaydı, Moskova'nın savaş başarılarını abarttı, Kremlin'in Ukrayna'daki 'Naziler' hakkında yalanlarını papağan gibi tekrarladı ve Üçüncü Dünya Savaşı ve Batı'ya yönelik tehditler konusunda korkunç uyarılar yayınladı.

Olga Skabeyeva'nın Wikipedia sayfasındaki fotoğraflardan biri...

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'CANAVAR' OLARAK DAMGALANDI

Sonuç olarak, yorumcular tarafından bir "canavar" olarak damgalandı ve diğer analistler onun şiddeti gıdıklayan söyleminin Kremlin'in tonunda bir değişikliğe işaret ettiğini öne sürüyorlar.

Olga Skabeyeva son olarak çalıştığı televizyon kanalında Ukrayna'da savaşan iki İngiliz'e verilen ölüm cezalarını övdü. Programda İngiliz hükümeti kendilerine yardım etmek için 'hiçbir şey' yapmamakla suçlandı ve ikilinin vurulma ihtimaline duygusuzca gülündü.

Skabeyeva, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nı, 'Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde geçen hafta bir mahkeme tarafından idam mangası tarafından idama mahkûm edilen 28 yaşındaki Aiden Aslin ve 48 yaşındaki Shaun Pinner'a nasıl yardım edeceğinden emin olmamakla suçladı.

Skabeyeva, bununla da kalmayıp Rus devlet medyasının gözde hedefi olan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'la geçen hafta 'kesinlikle meşruiyeti' olmadığını söylediği cezaları kınamak için konuştuktan sonra özellikle alay etti.

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Rus halkı savaş yüzünden fakirleşip acı çekmeye devam ederken Skabeyeva ve eşi lüks bir hayat sürmeye devam ediyor

Skabeyeva izleyicilere, "Londra, Pinner ve Aslin'i serbest bırakmak için çalışmayı hedefliyor, ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Dışişleri Dairesi başkanı Liz Truss, cezayı yasa dışı olarak nitelendirdi ve İngilizleri dışarı çıkaracağına ve bunu Kiev üzerinden yapacağına söz verdi. İyi şanslar, Liz," diyerek bakanla alay etti.

Bunlar Skabeyeva'nın Putin'e verdiği destek ve Rus televizyonunda Kremlin'in parti çizgisini papağan gibi okumasının ilk örneği değil…

Rus gazeteci aslında kendine bundan bir kariyer inşa etti. Bunu yaparken Rusya'da kendi şöhretini ve servetini elde etti ve bir başka Putin sözcüsü olan kocası da Rusya-1 kanalında ‘60 Dakika Sosyal ve Politik Talk Show'a ev sahipliği yapıyor.

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KARİYER YOLCULUĞU

1984 yılında Sovyetler Birliği'nde doğan Skabeyeva, 2008 yılında onur derecesiyle mezun olduğu Saint Petersburg Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde gazetecilik eğitimi aldı.

Kariyerine yerel bir gazetede başladı ve 2012 ve 2013'te Pussy Riot davalarını, paralel hükümet karşıtı mitingleri ve ardından Rus muhalefet destekçilerine yönelik cezai soruşturmayı övdüğü için bir isim yaptı.

Olga Skabeyeva haber sunarken... (Görüntü YouTube/UATV English)

Skabeyeva'nın hükümet karşıtı mitinglerle ilgili haberleri sunuşu, onu Rus devlet televizyonunun 'özel harekât kuvvetleri' olarak tanımlayan TV eleştirmenleri tarafından fark edilmesini sağladı.

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Putin'in 'demir bebeği lakabını da o zamanlar aldı. Olga Skabeyeva o günlerden beri 'gözlerinde metal, sesinde demir' var diye nitelendirdi.

Daha sonra, 2018'de Skabeyeva, İngiltere'nin Salisbury şehrinde Sergei ve Yulia Skripal'in Novichok sinir gazı tarafından zehirlenmesine ilişkin İngiliz soruşturmasını itibarsızlaştırma çabalarına katıldı.

Sergei Skripal eski bir Rus askeri subayı ve İngiliz istihbarat teşkilatlarının ikili ajanıydı ve Rus ajanlarının ona İngiliz ruhuna suikast düzenleme emri verildiği artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

İngiliz yetkililer olayla ilgili olarak İngiliz Dawn Sturgess'in de ölümüyle sonuçlanan zehirlenmenin arkasında iki Rus şüpheliyi belirledi. Buna rağmen, Skabeyeva'nın televizyon programı, davanın 'Rusya'yı karalamak için ayrıntılı bir İngiliz komplosu' olduğunu ileri sürdü.

Skabeyeva, kariyerinin başlarında, genç bir muhabirken

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AKILALMAZ KOMPLO TEORİLERİ

2016'dan beri kocası Popov ile birlikte sunduğu 60 Dakika adlı TV programı, benzer tuhaf başka iddialarda da bulundu.

Program, Malezya Havayolları'nın MH17 sefer sayılı uçuşunun aslında bir Ukrayna jeti tarafından imha edildiğini iddia ediyor. Oysa uçağın Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir karadan havaya füze olan Buk tarafından düşürüldüğü yaygın olarak kabul edilen gerçek.

Skabeyeva ayrıca, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusça konuşanlara karşı soykırım gerçekleştirildiğini iddia etti. Bu iddia Kremlin'in son zamanlarda Putin'in Ukrayna’yı işgalini haklı çıkarmak için öne sürdüğü bir söylem.

60 Dakika şovları, 2014'te bir devrimin ardından iktidara gelen Ukrayna'nın Batı yanlısı hükümetini de 'faşist' olarak nitelendirdi.

Skabeyeva'nın kocası Popov ile tam olarak ne zaman tanıştığı ve evlendiği belli değil, ancak şimdi 300 milyon ruble (4 milyon dolar) toplam servetiyle Rusya'nın en zengin propagandacıları arasında yer alıyorlar. Putin propagandası yapan Skabeyeva ve eşinin servetleri dudak uçuklatacak cinsten

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Servetleri, hapisteki Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) tarafından yürütülen bir soruşturmada ortaya çıktı.

The Insider'da yer alan bir habere göre Rus araştırma kuruluşu, Popov'un yılda 12,8 milyon ruble, Popov’un ise 12,9 milyon kazandığını söylüyor. Çiftin bildirilen tek gelir kaynakları, devlete ait bir Rus medya şirketi ve onun yan kuruluşu olan Russia1 kanalı.

Çift, rapora öfkeyle tepki göstererek, bu kadar yüksek maaş aldıklarını inkâr etti.

Birkaç gün sürmesi beklenen Moskova savaşının aylarca uzamasıyla Skabeyeva, propagandayı hızlandırdı ve Ukrayna'yı işgalinin ardından gerçekten ilgi odağı haline geldi.

Sunucu, Putin'in işgalini "Donbass'taki insanları bir Nazi rejiminden korumak" için bir çaba olarak nitelendirdi ve Moskova'nın güçlerini ülkeye gönderme kararının "abartmadan, tarihte çok önemli bir kavşak" olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskva'yı (battığında Moskova'ya şok dalgaları gönderen bir füze kruvazörü) batırmasının ardından Skabeyeva şunları söyledi:

"Üçüncü Dünya Savaşı'na tırmandığını güvenle söyleyebiliriz. Bu kesinlikle kesin.” Olga Skabeyeva'ya önce 'Putin'in demir bebeği' sonra da 'canavar' isimleri takıldı

UZMANLAR YORUMLADI

Rus medya araştırmacısı Vasily Gatov, Insider'a verdiği demeçte Skabeyeva'yı "canavar" olarak nitelendirdi. Gatov, sunucunun kocasıyla birlikte, 'şovenist, vatansever, hükümet yanlısı, eleştirel olmayan, açıkça skandal' bir figür olma hikayesine sahip olduğunu söyledi.

Maryland Üniversitesi Philip Merrill Gazetecilik Koleji'nde profesör olan Sarah Oates da yaptığı açıklamada, Üçüncü Dünya Savaşı yorumlarının Putin'in propagandacıları için gözle görülür bir ton değişikliğini temsil ettiğini söyledi.

Oates, propagandanın gerçeği söylemese de Kremlin'in ne istediği konusunda bir pencere sunduğunun altını çizdi. Oates Insider'a verdiği demeçte, Skabeyeva'nın Moskova'nın batışını Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak nitelendiren yorumlarının tesadüfi olmadığını söyledi ve şu sözleri kullandı: “Bu, kabul edilebilir devlet söyleminde bir değişimi gösteriyor, çünkü o devletin sözcüsü. Söylediği her şey resmi Kremlin çizgisini yansıtıyor.”