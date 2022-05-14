Kimseyi ikna edemiyor… Vladimir Putin'in propagandası yerle bir oldu!

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Kremlin, Rus İmparatorluğu döneminden kalma bir fikir olan “Novorossiya” veya “Yeni Rusya” kavramı etrafında odaklanan bir Rus kimliği duygusuyla Donbass sakinlerinin beyinlerini yıkamaya çalışıyordu.

Rus lider Putin’in hükümeti, 2014'ten sonra, büyük ölçüde Rusça konuşan nüfusun kalplerini ve ruhlarını kazanmak amacıyla doğu Ukrayna bölgesinde yaygın bir dezenformasyon kampanyası ve tam teşekküllü propaganda başlattı.

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RUSYA UZMANI AKADEMİSYEN BİR BİR AÇIKLADI

Ancak Cambridge Üniversitesi'nden bir akademisyen olan Dr. Jon Roozenbeek, Rusların bunu yapamadıklarına, çünkü yanlış bir yaklaşım benimsediklerine inanıyor. Dr. Roozenbeek’e göre bu çaba yeterli ivme kazanmadı ve Rusya Donbass'ta istediği sonuca bir türlü yaklaşamadı…

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Dr. Jon Roozenbeek, Vladimir Putin’in 2014'ten sonraki yaygın dezenformasyon kampanyasının yanlış yoldan gitmesi nedeniyle geri teptiğini söyledi. Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki propagandanın yerel sakinleri ikna edemediği düşünülüyor.

Uzmanlar bir düşmana karşı nefreti gerçekten alevlendirmek ve bunun anlamlı eylemlere yol açması için “biz onlara karşı” unsurunun devrede olması gerektiğini öne sürüyor. Ancak Rusya'nın dezenformasyon kampanyasının "bizi" değil, "onları" yaratmaya fazla odaklandığına inanıyor.

Kremlin, Kiev'in aşırı sağcılar tarafından yönetildiği ve Donetsk ve Luhansk'ın sözde “Halk Cumhuriyetleri”ndeki Rus varlığının bir “Nazilikten arındırma” misyonu olduğu çizgisini defalarca papağan gibi tekrarladı. Harkov'daki yıkım... Rusya'nın Donbass planının en önemli ayaklarından biri bu şehir

KREMLİN AYNI ŞEYİ ‘PAPAĞAN’ GİBİ TEKRARLADI

Dr. Roozenbeek, bunun Rusya’nın planının püf noktası olduğuna ve bir dereceye kadar işe yaradığına inanıyor. Bununla birlikte, tüm plan, “grup içi” bir hikâyenin, “onlara” rakip olacak “biz”in eksikliği nedeniyle çözüldüğünü söylüyor.

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“Kremlin'in grup içi düşmanlığı grup içi kimlik inşasına tercih etme kararı ve var olmayan Ukraynalı 'faşistler' hakkındaki yalanlarının Rus yanlısı duyguları ne ölçüde desteklediğini büyük ölçüde abartması, işgalin stratejik bir öneme sahip olmasının temel nedenleridir. Ve bu aynı zamanda lojistik felakettir.” diyen Roozenbeek, doktora tezini de bu konu üzerine yazmış bir uzman.

'NOVOROSSİYA' BEYİN YIKAMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Jon Roozenbeek, doktora tezini yazdığı sırada, Rus propagandasının ne kadar kapsamlı bir şekilde ele alındığını ölçmek için dört yıl boyunca bölgedeki düzinelerce medya kuruluşundan gelen 85.000'den fazla makaleyi analiz etti.

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İçeriğin yarısının her zamanki gibi çalışmaya devam ettiğini, ancak üçte birinin düzenli olarak propagandaya ayrıldığını buldu.

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Dr Roozenbeek, "Kremlin tarafından yönetilenler de dahil olmak üzere, Luhansk ve Donetsk'te Rus destekli ayrılıkçılara verilen destek sonrasında kimlik ve ideoloji inşasına verilen öneme rağmen, grup içi kimlik çok az desteklendi" dedi.

Roozenbeek’in şu tespiti oldukça çarpıcı:

“2014'ten sonra Donbass'ta bulabildiğim kimlik oluşturma propagandası belirsiz, kötü tasarlanmış ve çabucak unutulmuştu. Halkı Novorossiya'yı çağırmaya yönelik siyasi girişimler 2015 yazında bir kenara atıldı, ancak bu kadar zayıf propaganda, zaten pek şanslarının olmadığını gösteriyor.”

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"Putin, Donbass'ta bile Ukrayna ulusal kimliğinin gücünü ciddi biçimde hafife aldı ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerindeki kendi propaganda makinesinin gücünü abarttı." diyen Rusya uzmanı Ukrayna'nın çabalarını tehlikeye atabileceğinden, devam eden savaşla propagandanın daha fazla yayılmamasını sağlamaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Roozenbeek “Novorossiya ya da diğer yarım yamalak ideolojik anlatıların saçmalığı Batı'da yayılmaya başlarsa, Ukrayna'ya topraklarından büyük bir bölümü bırakması için baskı yapmak için kullanılabilir, çünkü Donbass'ta uzayan bir savaş küresel toplumun zarar görmesine neden olur. Sinirler çok yıpranacak” dedi.

Putin'in bu planı da tutmazsa hangi hamleyi yapacağı merakla bekleniyor

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LAVROV’UN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Rus propaganda savaş makinesi, Ukrayna'yı Nazi yönetiminin pençelerinden kurtardıklarına gerçekten inanan askerlerin ortaya çıkan hikâyeleriyle bugünlerde de gündemde kalmaya devam ediyor.

Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov, İtalyan televizyonunda Nazi konusunu yeniden gündeme getirmiş ve Yahudi olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir Nazi olduğunu iddia etmiş ve hatta bununla da kalmayıp Adolf Hitler'in Yahudi kanı taşıdığını söylemişti.

“Zelenski Yahudi’yse ne yapalım? Bu gerçek, Ukrayna'daki Nazi unsurlarını ortadan kaldırmıyor.” diyen Lavrov, İtalyan televizyonuna verdiği röportajda, Hitler'in de Yahudi kanı taşıdığına inanıyorum" dedi. “En kötü Yahudi düşmanlarından bazıları Yahudilerdir” sözlerini kullanmıştı.

Lavrov'un sözleri ortalığı karıştırmış ve Rusya ile İsrail'i karşı karşıya getirmişti

Bu asılsız açıklamalara duyulan öfke, İsrail hükümetinin olanları "affedilemez" olarak nitelendirmesine ve Rus büyükelçisini görüşmeye çağırmasına yol açmıştı.