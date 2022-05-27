Putin’in müttefiki Kadirov’dan Polonya’ya tehdit: Sadece 6 saniye sürer!

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Putin'in savaştaki en büyük destekçisi Çeçen lider Ramazan Kadirov, işgal sırasında Ukrayna'ya verdiği desteğe misilleme olarak Polonya'yı tehdit etti. Kadirov Polonya’ya seslenerek “Size altı saniyede neler yapabileceğimizi gösteririz” dedi.

Putin'in himayesindeki Kadirov sık sık Batı'ya yönelik eleştirileri ve tehditleriyle gündeme geliyor. Ramazan Kadırov, Ukrayna'ya verdiği kararlı desteğe misilleme olarak Polonya'yı, bu ülkeye askeri saldırı başlatmakla tehdit etti.

Polonya, işgale rağmen müttefiki Ukrayna'ya sadık kalmış, Ukrayna’dan savaş yüzünden kaçan sayısız kişiye kapılarını açmıştı.

Gözden Kaçmasın Çeçen lider Kadirov'dan flaş Mariupol paylaşımı Haberi görüntüle

Çeçen lider Kadirov, Rusya-Ukrayna savaşının önemli aktörlerinden biri konumunda

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“SİZE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRECEKSİNİZ”

Kadirov, Polonya’ya tehdit savurarak "Ukrayna işi bittiğinde size neler yapabileceğimizi gösterebiliriz" dedi.

Varşova yönetimi Rus kuvvetlerinin üç aylık işgali boyunca Ukrayna lideri Zelenski'nin en güçlü müttefiklerinden biri oldu.

The Telegraph'ın haberine göre Polonya, batıya kaçan binlerce Ukraynalı mülteci için bir kapı görevi gördü ve Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya gaz ve petrol ithalatını yasaklama çağrısında bulunarak Rusya'ya karşı çıktı.

Ancak Polonya şimdi, Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmaya çalışan Rus propaganda kampanyasının hedefi olmuş durumda.

“UKRAYNA BENİM İÇİN BİTTİ”

Kendisine Putin'in 'piyadesi' diyen 45 yaşındaki Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video mesajında “Ukrayna bitmiş bir anlaşma. Benim ilgi alanım artık Polonya. Polonya ne elde etmeye çalışıyor? Ukrayna'nın işi bittiğinde, bir sipariş olursa size altı saniyede neler yapabileceğimizi gösterebiliriz.” sözlerini kullandı.

Putin'in en sadık yardımcılarından biri olan Kadirov, Batı'ya yönelik eleştirilerini sosyal medyada, özellikle de Instagram'da cesur açıklamalarla sık sık paylaştı.

Kadirov "Ukrayna benim için bitti" dedi ve gözünü Polonya'ya dikti

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Kadirov, en son paylaşımında ise bu ayın başlarında Varşova'da gerçekleşen bir eylem nedeniyle özür talep etti. 1945'te Müttefiklerin zaferinin yıldönümünde, Ukraynalı bir eylemci, Polonya'nın başkentindeki Sovyet askeri mezarlığına çiçek bırakmaya çalışan Rus büyükelçisi Sergey Andreev'in üzerine kırmızı boya atmıştı.

UKRAYNA’DA SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Kadirov eylemcileri ve Polonya’yı "Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur" diye uyarmıştı.

Kadirov'un askerleri Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlanıyor ve Kadirov'un kendisinin de herhangi bir yargısız infazda yer almadığını reddetmesine rağmen yurt dışı seferlerinde onları takip ettiği biliniyor.

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Çeçen güçlerinin Mariupol kuşatmasında rolü olduğu biliniyor ve Kiev'in banliyölerinde sivilleri öldüren işgalci güçler arasında olduğu söyleniyor.

Kadirov'u Mariupol'da çekildiğini iddia ettiği görüntülerin daha sonra Rusya'da çekildiği ortaya çıkmıştı.

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PUTİN’İN ASLA SAHİP OLAMADIĞI ‘OĞUL’

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından defalarca insan hakları ihlaliyle suçlandı ve her seferinde bunu reddetti.

Moskova, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, güney Rusya'da çoğunluğu Müslüman bir bölge olan Çeçenistan'da ayrılıkçılarla iki savaşa girdi.

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Ancak o zamandan beri bölgeyi yeniden inşa etmek için bölgeye büyük miktarda para akıttı ve Kadirov'a büyük ölçüde özerklik verdi.

Kadirov, Polonya'da saldırıya uğrayan Rus büyükelçisi Sergey Andreev için özür talep ettiğini açıkladı

Çeçenistan’daki düşmanlarına işkence yapmakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı 'Putin'in asla sahip olmadığı oğul' olarak anılıyor…