Dünyayı ayağa kaldıran iddia! Putin savaş esirlerini Kızıl Meydan'da yürütebilir...

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Ukrayna savaşında iki ay geride kalırken tüm dünyanın gözü Rusya'nın 'Zafer Bayramı' olarak kutladığı '9 Mayıs' tarihine çevrildi.

PUTİN ZAFER BAYRAMI'NDA AÇIKLAYACAK BİR ZAFER İSTİYOR

Putin'in son dönemde savaşın kontrolünü bizzat ele aldığı ve 9 Mayıs öncesi bir sonuç almak istediği günlerdir gazete manşetlerini süslüyor.

Batı medyası Rus liderin 9 Mayıs'ta açıklayacağı bir zaferle şimdiye kadar yaşanan kaos ve büyük kayıpları kapatmayı planladığını iddia ederken Moskova yönetimi 5 gün sonraki tören için hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

BU YILKİ GEÇİT TÖRENİ İÇİN KORKUNÇ PLAN

Her yıl başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen bayram kutlamalarına askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.



Rusya'nın yeni silahlarını ve askeri birliklerini dünyaya sergilediği geçit töreni, bu sene Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek. Ukrayna merkezli bir düşünce kuruluşu ise Putin'in bu sene düzenlenecek tören için korkunç bir planı olduğunu ileri sürdü.

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SAVAŞ ESİRLERİNİ KIZIL MEYDAN'DA YÜRÜTEBİLİR

The Times'da yer alan habere göre, Ukrayna merkezli Savunma Stratejileri Merkezi, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Rus askerlerinin yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini iddia etti.

Kuruluş konuya ilişkin daha fazla detay vermezken İngiliz medyası geçit töreninde sergilenecek esirler arasında 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Shaun Pinner ve 28 yaşındaki Aiden Aslin'in de olabileceğini yazdı.



Rusya'nın esir aldığı İngilizler 48 yaşındaki Shaun Pinner ve 28 yaşındaki Aiden Aslin

RUSYA DAHA ÖNCE DE TELEVİZYONA ÇIKARMIŞTI

Mariupol saflarında Ukrayna için savaşan ve Rus birlikleri tarafından esir alınan İngilizler daha önce Rus Televizyonuna çıkarılmış ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yardım istemişti.

RESMEN SAVAŞ İLAN EDEBİLİR

9 Mayıs'taki törene ilişkin bir çarpıcı iddia da Amerika'dan geldi. CNN şimdiye kadar Ukrayna'ya başlattığı işgal için ısrarla 'Savaş' yerine 'Askeri operasyon' kelimesini kullanan Rusya'nın bu tarihte resmi olarak savaş ilan edebileceğini ileri sürdü.

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Putin'in seferberlik ilan ederek tüm yedek askerleri göreve çağırabileceği konuşulurken İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Rus liderin mümkün olduğunca çok askeri Ukrayna’ya yollayabileceğini belirtiyor.



Geçit töreni için prova yapan Rus askerleri/AP

KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI 12 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın bu yılki geçit töreninde yapacağı sürprizlerden biri de dün ortaya çıktı. Nükleer bir savaş sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesini yönetmesine izin veren 'Kıyamet günü uçağı' 12 yıl aradan sonra yeniden Moskova semalarında göründü. Rus yetkililer uçağın 'Zafer Günü' provaları için havalandığını duyurdu.



'Kıyamet günü uçağı' Moskova semalarında görüntülendi

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9 MAYIS ZAFER BAYRAMI

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından 'Zafer Günü' adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.



2021 yılındaki Zafer Günü töreninden bir kare/AFP

Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor.