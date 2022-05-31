Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rus devlet televizyonunda yayınlandı... Flaş 3. Dünya Savaşı açıklaması

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Dünya
Rus devlet televizyonunda yayınlandı... Flaş 3. Dünya Savaşı açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 ayı geride bırakırken Rus devlet televizyonu çok konuşulacak bir yayına imza attı. Ukrayna'daki savaşı değerlendiren Rus sunucu '3. Dünya Savaşı başladı' dedi. Kremlin'in güdümündeki kanalın yayınında NATO'ya da tehdit gibi bir uyarıda bulunuldu.

Haberin Devamı

Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Rusya'dan gelen görüntüler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rus devlet televizyonundan dikkat çeken bir 3. Dünya Savaşı açıklaması geldi.

Kremlin'in güdümündeki Rossiya-1'de 60 Minutes isimli programın sunucusu Olga Skabeyeva, Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasının küresel bir çatışma anlamına geldiğini iddia etti.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, Rus gazeteci canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

'Belki de Ukrayna'daki Özel Askeri Operasyon'un bittiğini kabul etmenin vakti geldi. Zira gerçek savaş, 3. Dünya Savaşı başladı.'

Gözden Kaçmasın

Görüntüler ortaya çıktı... Dünya cesur Ukraynalı askeri konuşuyorGörüntüler ortaya çıktı... Dünya cesur Ukraynalı askeri konuşuyorHaberi görüntüle

'Donetsk Amerikan M777 obüsleriyle vuruldu' diyen Skabeyeva, sözlerine şöyle devam etti;

Haberin Devamı

'Sadece Ukrayna'yı değil, bir bütün olarak NATO'yu silahsızlandırmaya zorlanıyoruz.'

İngiliz basını tarafından 'Putin'in kuklası' olarak adlandırılan Skabeyeva'nın bu açıklamayı Kremlin'in onayı olmadan yapamamağı belirtiliyor.

'202 SANİYEDE HARİTADAN SİLİNİYORLAR'

Daha önce canlı yayında Moskova'nın nükleer saldırı haritasını yayınlayan Rus gazeteciler böyle bir durumda Londra, Paris ve Berlin'in 202 saniye içerisinde haritan silineceğini açıklamıştı.

Rus devlet televizyonunda yayınlandı... Flaş 3. Dünya Savaşı açıklaması

Rus gazeteciler böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda hedef alınan kentlerde hayatta kalan kimsenin olmayacağının da altını çizmişti.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

Haberin Devamı

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

Gözden Kaçmasın

Putini iktidara getiren Kremlin Danışmanı Yumashev istifa ettiPutin'i iktidara getiren Kremlin Danışmanı Yumashev istifa ettiHaberi görüntüle

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna Savaşı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon
Ruslar Kimin öleceğine sen karar ver deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ruslar 'Kimin öleceğine sen karar ver' deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu!

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon
Ruslar Kimin öleceğine sen karar ver deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu

Ruslar 'Kimin öleceğine sen karar ver' deyince... Bunu hiç kimse beklemiyordu!

#Rusya Ukrayna Savaşı