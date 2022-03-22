Rusya’ya karşı yaptırımlar sürüyor: Putin’in ‘süper yatı’ İtalya’da mahsur!

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve Rusların Mariupol’ü teslim almak istemesi gibi yoğun bir gündemde ortaya çıkan süper yat konusu gözlerin bir kez daha Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara çevrilmesine sebep oldu.

Ukrayna lideri Zelenski “Ülkem Rusya’nın tehditlerine boyun eğmeyecektir” derken Rusya da Mariupol şehir yetkililerinin Ruslara teslim olmaması durumunda Cenevre Sözleşmesi’nin ihlal etmek suçundan askeri mahkemelerde yargılanabileceğini iddia ediyor.

Savaşın Ukrayna'da yol açtığı yıkım giderek büyüyor

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri dün bir araya gelerek tırmanan krizi ve Rusya’nın Ukrayna’ya boyun eğdirebilmek için taktik değiştirmeye gittiğini tartıştı. İngiltere’den bu görüşmeyle ilgili yapılan ortak açıklamada Ukrayna’nın askeri olarak desteklenmeye devam edileceği ve Rusya’ya işgale son vermesi için baskı yapılmaya devam edileceği kararları çıktığı bildirildi. Rusya’nın işlediği savaş suçları ve bunların delillerinin toplanmasıyla ilgili olarak da iş birliği vurgusu yenilendi.

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Savaş tüm şiddetiyle sürerken Karadeniz kıyısındaki Odessa’da ilk kez sivil yerleşim yerleri hedef alındı ve Rus kontrolündeki Herson’da protesto gösterileri yapanlara ateş açıldı.

Bir Rus gazetesi 10 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini ve 16 bin askerin de yaralandığını açıklarken Rus ordusu ise bu sayının sadece 500 asker ölümüyle sınırlı kaldığını iddia etmişti.

ŞEHRAZAT’I NAVALNİ’NİN EKİBİ ORTAYA ÇIKARDI

Rusya’nın hapisteki muhalif lideri Alexey Navalni’nin ekibi bir süredir İtalya’ya bu yatla ilgili yaptırımlar konusunda baskı yapıyordu. Soruşturma Navalni’nin başını çektiği yolsuzluk araştırma grubu tarafından yürütüldü.

Putin'e ait olduğu iddia edilen yatın değeri dudak uçuklatıyor

Scheherazade (Şehrazat) adındaki yatın değerinin 500 milyon pound olduğu biliniyor. Yatla ilgili yaptırım soruşturması devam ederken şayet bu yatın personelinin Rusya güvenlik sevişleriyle bağlantısı kanıtlanırsa yata yaptırımlar kapsamında el konulacak.

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Bu soruşturmalara göre fiyatıyla dudak uçuklatan ‘süper yatın’ personeli tamamen FSO (Rusya Federal Güvenlik Servisi) adlı istihbarat kurumu üyelerinden oluşuyor.

SAHİBİ KAYITLI DEĞİL

Hali hazırda İtalya’da bir marinada tamirat ve bakım işlemleri yapılan Şehrazat adlı yatın dünyanın en pahalı yatı olduğu biliniyor ancak marinada yatın sahibi olan kişi ya da kurum kayıtlı değil.

Bir yüzme havuzu ve diskoya dönüşebilen özel bir çatısı olan 140 metrelik yatın İtalyan yetkililer tarafından el konularak incelenmesi talebi Navalni’den geldi.

2020’de suya indirilen Şehrazat Cayman Adaları bandırası taşıyor ve Marshall Adaları’nda kayıtlı görünüyor. Bielor Yatırım adlı bir limitet şirkete ait olduğu kayıtlara geçen yatın gerçek sahibinin ismi ise bilinmiyor.

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Putin’i daha çok köşeye sıkıştırabilmek için başlatılan soruşturmanın detayları dün akşam saatlerinde online olarak yayınlandı. Navalni daha önce de Karadeniz kıyısında bir şatoya benzeyen ve tuvalet fırçaları bile altından olan bir mülkü ortaya çıkarmış ve bunun Putin’in yasa dışı yollarla elde ettiği servetinin kanıtı olarak sunmuştu. Bu saray yavrusunun fiyatının ise yaklaşık 760 milyon pound olduğu sanılıyor.

Yatın Putin'e ait olduğunu kanıtlayan belgeler bulunmaya başlandı

Navalni bir yandan Putin’in yolsuzluklarını ortaya çıkarmaya uğraşırken bir yandan da yargılandığı davanın kararını bekliyor. Muhalif liderin yüksek güvenlikli bir hapishanede geçirecek şekilde 13 yıl ceza alması bekleniyor. Navalni’nin yargılandığı suç da evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi konuları içeriyor.

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HİÇBİR VARLIĞI KENDİ ÜZERİNE KAYITLI DEĞİL

Navalni’nin yolsuzlukla mücadele ekibinden Maria Pevchikh “10 yıldan fazladır bu konuyu araştırıyoruz ve öğrendiğimiz bir şey var ki Putin asla mülklerini kendi üzerine geçirmiyor.” diyor ve ekliyor “Putin’in kişisel korumaları ve hizmetkarları İtalya’da bir limanda demirli yatında ona hizmet etmeye devam ediyor. Bu da Şehrazat adlı yatın Putin’in şahsına ait olduğu ve hemen el konulması gerektiğinin en büyük kanıtı.”

Öte yandan Navalni’nin ekibi bu süper yatın haricinde Putin’e ait bir yat daha bulduklarını iddia ediyor. Ekipten Leonid Volkov’a göre Rus askerlerinin uğruna ölüme yollandığı bu yat da 700 milyon dolar değerinde.

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Navalni’nin ekibi bu yatlarla ilgili bir personel listesi yayınlayarak kaptanları hariç tüm personelin Rus olduğunu tespit etti. Bu listedeki bilgilerle ellerindeki diğer bilgileri karşılaştıran ekip bu kişilerin FSO üyesi olduğunu tespit etti. FSO, direkt olarak Putin’e rapor veren bir istihbarat oluşumu.

Yatlardaki personelin en az 23’ü bu devlet kurumuna kayıtlı görünüyor. Roman Abromoviç de yatlarını ve diğer al varlıklarını yaptırımlardan kurtarmaya çalışıyor. Abromoviç'in bir yatı Bodrum'a demirlemiş durumda

PERSONELİ TAMAMEN FSO EKİBİNDEN

Bu kişilerin yaptıkları uçuşların detaylarında da hep birlikte Milan’a uçtukları görülüyor. Bu durumda süper yatın demirli olduğu Marina di Carrara’ya en yakın havalimanının da Milan’da olduğunu söylemeye gerek kalmıyor…

Yat personelinden bir kişinin yatın Putin’e ait olduğunu doğruladığı söylenirken bir grup personelinde ikamet adresinin Putin’in Soçi yakınlarındaki konutu olarak göründüğü açıklandı.

New York Times’a göre Eylül 202’de Kızıl Deniz’e indirilen Şehrazat Soçi’deki bu yazlık saraya iki kez gitti ve geri döndü. Üstelik New York Times da yat personelinden bir kişiyle görüştüğünü ve bu kişinin yatın Putin’e ait olduğunu kabul ettiğini yazdı.

Öte yandan yatın personelinin Rusya’ya yaptığı yolculuklarda değiştirildiği ve kaptan da dahil olmak üzere herkesin Rus olduğu, yatın Rusya’da olmadığı zamanlarda ise böyle bir uygulama olmadığı iddia edildi. Hatta yat personelinin telefon rehberlerine kayıt ettikleri kişilerin isimlerinin ‘Sergey FSO’ şeklinde kaydedildiği de iddia ediliyor.

Pevchikh "Personelinin 23’ünün FSO ile bağlantısı olduğu bir yatın Putin’e ait olduğunu düşünmek hiç de zor değil. Moskova’dan kilometrelerce uzakta, İtalya’da demirliyken bile Putin’in güvenlik görevlileri ve kişisel asistanları bu yatta bulunuyor. Başka kanıta ihtiyaç var mı?” diyor.

KAPTAN İDDİALARI YALANLADI

Yatın kaptanı Guy Bennett-Pearce, bu ayın başında New York Times’a yaptığı açıklamada “Geminin sahibinin Putin olduğunu sanmıyorum. Onu hiç görmedim, onunla hiç tanışmadım.” dedi.

Bennett-Pearce, yatın sahibi Putin olmasa da bir Rus olabileceğini ima etti; ancak imzaladığı gizlilik sözleşmesi yüzünden bir isim vermekten kaçındı. Ancak Bennett-Pearce, bu kişinin yaptırım listelerinde olmadığını iddia etti.

6 GÜVERTE VE İKİ HELİKOPTER PİSTİ VAR

Kaptan, İtalyan yetkililerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra yata geldiklerini, bu yetkililere gerekli belgelerin teslim edildiğini söyledi. Adam, böylelikle yatla ilgili spekülasyonların da ortadan kalkması gerektiğine inandığını ifade etti.

2 adet helikopter pisti olan yatın çatısı da bir diskoya dönüşüyor

Şehrazat’ın 6 güvertesi, iki ayrı helikopter pisti, kendine ait bir spa’sı ve saunası ve spor salonu bulunuyor. Banyolarında altın kaplamalı malzemeler olduğu söylenen yatın İtalya’ya ilk götürüldüğünde işçiler tarafından özel sistem kurulup gözlerden uzak tutulmaya çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. Hatta yatın isim plakasının bile kapatıldığı iddia ediliyor.

Birçok AB üyesi ülkede Putin’le bağlantılı olduğu bilinen oligarkların yatlarına el konuldu. Bunların arasında Putin yanlısı olduğu bilinen Igor Sechin’in İtalya’da el konan yatı da bulunuyor.