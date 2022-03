Dünya'nın yeni korkusu! Putin gözdağı vermek için devreye sokabilir...

Haberin Devamı

27. gününe girilen Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması için verilen tüm çabalar boşa çıkarken gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan sonra atacağı adımlara çevrildi.

Savaşın ilk günlerde, Putin'in ülkesinin nükleer güçlerinin "özel alarma" geçirildiğini duyurması dünyanın dört yanında kaygı yarattı. Bugün hem Rusya'nın hem de ABD'nin elinde nükleer silahlar var. Bu silahlar Hiroşima bombasının gücünün sadece küçük bir kısmına sahip olduğu için kullanımları belki daha az korkutucu ve daha düşünülebilir olabilir ancak sonuçları hakkında kimse net bir bilgiye sahip değil.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Dünyada nükleer silahı olduğu bilinen 9 ülke var: Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, ABD ve İngiltere. Bu nükleer silahlar şimdiye kadar ülkelerin gözdağı vermek için kullandığı bir enstrüman olmaktan ileri gitmedi. Bu konudaki psikolojik çıta o kadar yüksek ki dünyadaki herkes nükleer silahların tekrar kullanımının 'imkansız' olduğunu düşünüyor.

Peki Putin gerçekten 'düşünülemez' olanı yapıp 76 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'de kurulan tabuyu kırabilir mi? Uzmanların bu konudaki görüşleri endişe verici...



PUTİN KÖŞEYE SIKIŞIRSA NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR

Askeri analistler, Rus birliklerinin savaş alanındaki kayıplarından sonra üstünlük kazanmanın bir yolu olarak, geleneksel savaştan nükleer savaşa geçebileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

The New York Times'da yer alan bir analizde, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip olan ordunun her an harekete geçebileceğine dikkat çekildi ve 'Putin çatışmada köşeye sıkıştığını hissederse nükleer silahlarından birini patlatmayı seçebilir." ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖLÜMCÜL SALDIRININ SİNYALİNİ VERMEK İÇİN ISSIZ BİR ALANA FIRLATABİLİR

Hamburg Üniversitesi'nden nükleer uzmanı Ulrich Kühn,"Savaş Ruslar için iyi gitmiyor. Batı'dan gelen baskı sürekli artıyor. Bunlar hakkında konuşmak korkunç hissettiriyor ancak nükleer silahların artık bir olasılık haline geldiğini düşünmeliyiz" dedi.

Dr Kühn, Moskova'nın daha ölümcül saldırıların sinyalini vermenin bir yolu olarak nükleer silahları askeri birlikler yerine ıssız bir alana fırlatabileceğini iddia etti.

ABD: RUSYA BATI'YA SİNYAL VERMEK İÇİN NÜKLEER SEÇENEKLERİ DÜŞÜNEBİLİR

Washington yönetimi de Putin'den önümüzdeki günlerde daha fazla atomik hamle bekliyor. Savunma İstihbarat Teşkilatı direktörü Korgeneral Scott D. Berrier, savaş ve sonuçları Rusya'yı zayıflatırken Moskova'nın 'Batı'ya sinyal vermek ve gücünü yansıtmak için' nükleer seçeneklerini masaya koyabileceğini belirtti.

Askeri analistler, Rusya'nın daha az yıkıcı nükleer silahlarla yapacağı keskin gösterilerin, Putin'in ihtiyaç duyduğu gözdağı alanını genişletmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

NATO NÜKLEER SALDIRI İHTİMALİNİ KONUŞACAK

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere bu hafta Brüksel'deki NATO zirvesine katılacak. Kritik toplantıda, Rusya'nın kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar kullanması durumunda ittifakın nasıl tepki vereceği konuşulacak.

RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAHLARI

Rusya'nın elinde ne kadar nükleer silah olduğuna dair bütün rakamlar esasen tahmini. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın 5 bin 997 savaş başlığı var. Ama bu sayıya ıskartaya ayrılmış ya da söküm emri verilmiş 1500 civarında başlık da dahil. Geriye kalan 4 bin 500 civarındaki savaş başlığının çoğunun ise balistik füze ya da roketler yani uzun mesafeyi vurabilen stratejik nükleer silahlar olduğu düşünülüyor. İşte nükleer savaş dendiğinde anlaşılan silahlar da bunlar.

Geri kalanlar ise daha küçük, tahrip gücü daha düşük kısa menzilli, savaş alanında ya da denizde kullanılabilen nükleer silahlar. Uzmanlar şu anda yaklaşık 1500 savaş başlığının kullanılmaya hazır bir şekilde karadaki üslerde ya da denizaltılarda konuşlandırılmış olduğunu tahmin ediyor.



Nükleer başlıklar hedefinde azami yıkıma yol açmak üzere tasarlanmış silahlar.Bu yıkımın boyutları bir dizi faktöre bağlı. Bunlar arasında şunlar da var:

Başlığın büyüklüğü

Yerin ne kadar üzerinde patladığı

Hedef alınan yerin özellikleri

Fakat en küçük bir nükleer savaş başlığı bile çok büyük can kaybına ve devasa kalıcı etkilere yol açabilir.

1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine Amerikan savaş uçakları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde atılan 15 kilotonluk atom bombası 146 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Bugünün savaş başlıkları ise 1000 kilotondan ağır olabiliyor. Dolayısıyla nükleer bir patlamanın meydana geldiği bölgede hiç bir canlı kalması mümkün görünmüyor. Kör edici bir ışık patlamasından sonra meydana gelen dev ateş topu ve patlama dalgası kilometrelerde mesafedeki binalar ve yapıları yerle edebilir.

