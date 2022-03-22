Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Kaç Rus askerinin öldüğü belli oldu! Skandal hata

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan Savaş son sürat devam ediyor.

Dördüncü haftasına giren savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor.

Rusya'dan gelen bir haber bu iddiaları doğruladı. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus gazetesi 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığı duyurdu.

Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırıldı. Bu paylaşımın yanlışlıkla yapıldığı belirtiliyor.

Gazetenin editörü Vladimir Sungorkin BBC’ye yaptığı açıklamada bunun bir siber saldırı sonucu habere eklendiğini ve gazetenin konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

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Ukrayna tarafı ise savaşta 6 generalini kaybeden Rus ordusunun asker kaybının 14 binin üzerinde olduğunu iddia ediyor.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı.

Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili, Rus birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana başkent Kiev'e doğru hareketinin azaldığını aktardı. ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili, Rus birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana başkent Kiev'e doğru hareketinin azaldığını aktardı.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

07.01 Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "savaş suçlusu" ifadelerini protesto etmek için bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu ifadelerin ABD-Rusya ilişkilerini kırıma noktasına getirdiği, Rusya'ya yönelik düşmanca tavırların "kararlı ve sert bir tepkiyle karşılık göreceği" belirtildi.

BORRELL'DEN 'AVRUPA ORDUSU' AÇIKLAMASI

06.45 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD yönetiminin bazı Avrupa ülkeleriyle "Ukrayna'ya yüksek irtifa hava savunma sistemi gönderilmesi üzerine görüşmelerini sürdürdüğünü" açıkladı.

06.24 Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin "startejik pusula" adı altında ortak bir savunma stratejisini benimsemesi sonrası yaptığı açıklamada "Bir Avrupa ordusu oluşturmak istemiyoruz" dedi.

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Gözden Kaçmasın Nefes kesen operasyon... Emri Putin verdi Haberi görüntüle

Stratejik pusula, birliğin dışişleri ve savunma bakanları tarafından kabul edildi. Metin, AB'nin gerektiğinde hızlı şekilde asker konuşlandırması için oluşturulan bir planı kapsıyor. Buna göre farklı krizler için 5 bine kadar asker görevlendirilebilecek.

Metin, AB'nin yeni bir ordu ya da güvenlik birimi oluşturmayı hedeflediği şeklinde yorumlanmıştı. Borrell, bunun olmayacağını ancak daha önce hiç yapılmamış bir şey yapılarak "Birlikte ortak tatbikatlar düzenleneceğini" açıkladı.

Tatbikatlar, üye ülkelerinin kendi ordularının katılımıyla yapılacak ancak ortak bir ordu oluşturulmayacak; sadece ordular birbirine daha yakın ve işbirliğini daha sıklaştırılarak çalışacak.

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Borrell, "NATO hâlâ Avrupa'nın savunmasında bir köşe taşı" ifadelerini kullandı.

06.16 Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk yerel basına verdiği demeçte, Rus güçlerinin ablukaya aldığı Mariupol'den bugüne kadar en az 45 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat’tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu. 20 Mart’ta 33 bin 800 sığınmacının, 21 Mart'ta ise an itibarıyla 5 bin 700 kişinin sınırı geçtiği aktarıldı.

Polonya Sınır Muhafızları, 24 Şubat’tan bu yana 2 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu. 20 Mart’ta 33 bin 800 sığınmacının, 21 Mart'ta ise an itibarıyla 5 bin 700 kişinin sınırı geçtiği aktarıldı.



ZELENSKİ'YE SÜİKAST HAZILIĞINDAKİ KİŞİ YAKALANDI

04.21 Ukrayna İstihbaratı, Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir kişiyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye suikast düzenlemek için bir tim hazırlarken yakaladı.

03.45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğuna dikkat çekerek, "Başkan olduğumda, topraklarımızın hiçbir bölümünü artık veremeyeceğimizi, Donbas ve Kırım'ı geri almak için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. Bu, bir zaman meselesi. Şimdi bu savaşı ne zaman durdurabileceğimiz sorusu var. Hem Kırım hem de Donbass herkes için zor bir durum. Çıkış yolu bulmalıyız" dedi.

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02.45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna askerleri tarafından ülkenin Harkov Bölgesinde yer alan Chuhuiv kentinde Rusya’ya ait bir savaş uçanın düşürüldüğünü açıkladı.

BIDEN'DAN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI

01.25 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair net işaretler olduğunu öne sürdü. ABD lideri, Rusya'nın ABD'ye yönelik siber saldırı planlayabileceği iddiasını gündeme taşırken, CEO'lara şirketlerini siber saldırılara karşı korumak için siber güvenlik alanına yatırım yapmalarını söyledi.

00.30 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün Ukrayna’da açılan insani koridorlardan 8 binden fazla sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

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00.00 ABD Başkanı Joe Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda Ukrayna’daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

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