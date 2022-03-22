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Abramoviç'in milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Ukraynalı yelkenciler yatın önünü kesti, bayrak açtı

#Muğla#Bodrum#Rusya

Rus milyarder Roman Abramoviç’in lüks yatı 'My Solaris', Bodrum'da Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler yatın önünü keserek protesto gösterisi düzenledi. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaştan dolayı ülkelerine gidemeyen ve Türkiye’ye gelen yelkenciler şişme botla yatın çevresinde dolanarak 'Savaşa Hayır' yazılı Ukrayna bayrağı açtı.

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Rus milyarder Roman Abramoviç’in 140 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğindeki Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', Ege kıyılarına geldi. Akdeniz’den Marmaris ve Datça açıklarına gelen yat, rotasını Bodrum’a çevirdi. Yat, dün akşamüzeri Bodrum’a ulaşmıştı.

Yat, Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Dev geminin önüne botla gelen yelkenciler, Ukrayna bayrağı açarak yatın gitmesini istedi.

Abramoviçin milyon dolarlık yatı Bodrumda Ukraynalı yelkenciler yatın önünü kesti, bayrak açtı


İtalya’da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen ve 17 Mart’ta Bodrum’a gelen yelkencilerle antrenörleri şişme botla 'My Solaris'i karşıladı. Yatın çevresinde gezen Ukraynalılar, üzerinde İngilizce 'Savaşa Hayır' yazılı Ukrayna bayrağı açtı, Yelkenciler, “Rus gemisi buradan git”, “Ukrayna’dan gidin” sloganları attı.

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Abramoviçin milyon dolarlık yatı Bodrumda Ukraynalı yelkenciler yatın önünü kesti, bayrak açtı

Durumu fark eden Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri, olaya müdahale ederek sporcular ve antrenörlerini karakola götürdü. Sporcu ve antrenörler daha sonra serbest bırakıldı.

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