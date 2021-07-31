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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Türkiye'ye hava desteği: Orman yangınıyla mücadele için 11 hava aracı gönderecek

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Rusya'dan Türkiye'ye hava desteği: Orman yangınıyla mücadele için 11 hava aracı gönderecek

Rusya, Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için 11 hava aracı gönderecek. Gönderilecek uçaklarla ilgili açıklamayı Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için 11 araçtan oluşan havacılık grubunun gönderileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk yönetiminin talebi üzerine, yerleşim birimleri ve turistik bölgelerin yakınlarında çıkan orman yangının söndürülmesi için 11 hava aracının Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu grubun Rusya Savunma Bakanlığı ile Acil Durumlar Bakanlığına ait olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’deki orman yangınlarını ele almıştı. Görüşmede, Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İl-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis edeceği belirtilmişti.

 

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin, orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya’nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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