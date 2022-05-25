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Rusya'dan sır operasyon! Askerlerin cansız bedenleri gizlice toplandı

#RUSYA#Moskva#Amiral Gemisi
Rusyadan sır operasyon Askerlerin cansız bedenleri gizlice toplandı

Rusya'nın Ukrayna saldırısı ile batırılan amiral gemisi Moskva'ya gizli bir operasyon düzenleyerek askeri teçhizatları ve askerlerin cansız bedenlerini topladığı iddia edildi. Ürkütücü operasyon iddiası Ukrayna'dan gelirken Batı medyası operasyonun askerlerin ailelerinin öfkesinin artması sonrası gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurması savaşın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Bugün Ukrayna tarafından gelen yeni bir iddia sonrası dev gemi yeniden dünya gündeminde...

Putin'in amiral gemisi 14 Nisan'da Ukrayna'nın Neptün füze saldırısı ile batırıldı. 12.490 tonluk kruvazör, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonda batırılan en büyük Rus savaş gemisi olarak tarihe geçerken Rusya Savunma Bakanlığı, geminin çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar aldığını iddia etmiş ancak akşam saatlerinde geminin battığına dair haberleri doğrulamıştı.

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ÖLEN ASKER SAYISI BELLİ DEĞİL, RUSYA KAYIPLARI KABUL ETMİYOR

Moskova askeri analistlerin 'Rusya'ya büyük darbe' olarak nitelendirdiği olaydaki can kayıplarını şimdiye kadar kabul etmedi. Ukrayna bu konuda tahminlerde bulunsa da 500'den fazla mürettebata ev sahipliği yapan gemide kaç askerin hayatını kaybettiği hala belirlenebilmiş değil.

Rusyadan sır operasyon Askerlerin cansız bedenleri gizlice toplandı

7 GEMİ İLE 2 HAFTA SÜREN KURTARMA OPERASYONU

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Amiral gemisindeki askerlerin 'boğulmaya terk edildikleri' ve gemiden son anda kaçtıklarına dair iddialar yeniden alevlenmişken Ukrayna askeri istihbaratı, Rusya'nın amiral gemisi battıktan sonra yedi geminin katıldığı iki haftalık bir kurtarma operasyonu düzenlediğini duyurdu.

ASKERİ TEÇHİZAT VE CANSIZ BEDENLER GEMİDEN ÇIKARILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ana istihbarat müdürlüğü sözcüsü Vadym Skibitskyi, Rus kuvvetlerinin batık kruvazör Moskva'dan ölüleri çıkarmak için gizlice ürkütücü bir operasyon düzenlediğini iddia ettiği açıklamasında, "Operasyonla kruvazörü tamamen temizlediler. Gemideki cesetler ve askeri teçhizatların tamamı üçüncü bir ülkenin eline geçmemesi için alındı. Cesetlere daha sonra ne olduğu belli değil." ifadelerini kullandı.

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AİLELER ÖFKELİ! 'ASKERLER ÖLÜME TERK EDİLDİ'

İngiliz Dailymail Gazetesi operasyonun akıbeti belli olmayan Rus askerlerinin yakınlarının öfkesinin artmasının ardından yapıldığını iddia etti.

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Gemide hayatını kaybeden askerlerden birisinin babası olan 43 yaşındaki Dmitry Shkrebets, Rus makamlarının askerlere ne olduğunu sakladığını iddia ederek, "Saldırı sonrası askerlerin kurtarılması için bir çalışma yapılmadı. Subaylar ve askerler fareler gibi gemiden kaçmaya çalıştı ve hepsi ölüme terk edildi. Putin buna kişisel olarak cevap vermeli ama yalan söylemeye alışmış" dedi.

Rusyadan sır operasyon Askerlerin cansız bedenleri gizlice toplandı

ABD'DEN 'YARDIM' İTİRAFI

Moskva'ile ilgili tartışmalar amiral gemisinin batırıldığı 14 Nisan tarihinden beri devam ediyor. ABD geçtiğimiz günlerde geminin batırılmasına yardım ettiğini itiraf etmişti.

Amrial gemisinin batmasından haftalar sonra ABD'li yetkililer Washington tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskva'yı batırmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

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Yetkililer saldırının Ukrayna kuvvetlerinin ABD'lileri Odesa'nın güneyinde, Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiğini söyledi. ABD gemiyi Moskva olarak tanımlamadı ancak konumunun doğrulanması konumunda destek sağladı.

Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'nın Moskva'yı hedef alacağını önceden bilmediğini ve saldırı kararına karışmadığını belirtti. 

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YILAN ADASI İLE MEŞHUR OLMUŞTU

Moskva amiral gemisi Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ilk gününde Karadeniz'de Yılan Adası'nı savunan Ukrayna sınır birliklerinden oluşan küçük bir garnizona yaptığı teslim olma çağrısının ardından tanınmıştı. Askerler bu çağrıyı reddetmişti.

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Sovyet döneminde inşa edilen Moskva, 1980'lerin başında hizmete girdi. Gemi aslında son günlerde Rusya tarafından ağır bombalanan Ukrayna'nın güneyindeki Mikolayiv şehrinde inşa edildi.

Güdümlü füze kruvazörü daha önce Rusya tarafından Suriye savaşında kullanılmış ve burada ülkedeki Rus kuvvetlerine Akdeniz'den deniz koruması sağlamıştı.

Moskova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana kaybettiği ikinci büyük savaş gemisi oldu.

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#RUSYA#Moskva#Amiral Gemisi

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