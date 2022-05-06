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ABD'den itiraf gibi açıklama... Ukrayna Moskva'yı böyle vurmuş!

#Rusya#Moskva#ABD
ABDden itiraf gibi açıklama... Ukrayna Moskvayı böyle vurmuş

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurmasının yankıları sürüyor. Geminin batırılmasından haftalar sonra ABD'den itiraf gibi bir açıklama geldi. 'Rusya vurulan en büyük darbe' olarak nitelendirilen operasyonun detayları bu açıklama ile ortaya çıkarken Saldırıdaki ABD detayı ise kısa sürede gündeme birinci sıradan giriş yaptı.

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıran Rusya, Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası Karadeniz'de batan Moskva şokunu yaşamaya devam ediyor.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinden haftalar sonra ABD'den itiraf gibi açıklamalar geldi.

ABD'li yetkililer NBC News'e verdiği demeçte, Washington tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskva'yı batırmasına yardımcı olduğunu bilgisine yer verdi.

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Yetkililer saldırının Ukrayna kuvvetlerinin ABD'lileri Odesa'nın güneyinde, Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiğini söyledi.

Aynı açıklamaya göre, ABD gemiyi Moskva olarak tanımlamadı ancak konumunun doğrulanması konumunda destek sağladı.

Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'nın Moskva'yı hedef alacağını önceden bilmediğini ve saldırı kararına karışmadığını belirtti.

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500'den fazla mürettebata ev sahipliği yapan Moskva 14 Nisan'dan Ukrayna tarafından ateşlenen 2 adet Neptün gemi savar füzesinin hedefi olmuştu. Rusya geminin battığını açıklasa da saldırıda kaç askerin hayatını kaybettiği hala net olarak belirlenebilmiş değil.

'SAVUNMA İÇİN PAYLAŞILDI'

Aynı açıklamada Rus gemilerinden gelen saldırılara karşı savunmaya yardımcı olmak için deniz istihbaratının Ukrayna ile paylaşıldığı bilgisinin altı çizildi.

Söz konusu iddia geçtiğimi haftalarda İngiliz The Times gazetesi tarafından ortaya atışmıştı.

Söz konusu habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.

160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı düşünülüyor.

SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı.

ABDden itiraf gibi açıklama... Ukrayna Moskvayı böyle vurmuş

Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Ukrayna, savaştaki Rus kayıplarının 20 binin üzerinde olduğunu öne sürüyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

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Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.

 

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