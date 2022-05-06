NYT’ye göre ‘ölümcül istihbarat’ Amerika’dan: Rus generallerin yerini ABD verdi

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna savaşında Rus generallerin ölümüne yol açan istihbaratı ABD’nin verdiğini öne sürdü. Ukrayna, işgalin başından beri yaklaşık 12 Rus generalini öldürdüklerini iddia etti. Bunlardan 9’unun isimleri açıklandı. İsimleri gizli kalmak kaydıyla gazeteye konuşan üst düzey Amerikalı yetkililere göre, bu “başarının” arkasında ABD istihbaratı var.

MOBİL KARARGÂHLARA TAKİP

Washington, işgalin başından beri Kiev ile gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı yapıyor. Ukrayna ordusu özellikle, Rusların sık sık yer değiştiren mobil karargâhlarının izlenmesinde Amerikan istihbaratına güveniyor. Ayrıca Rus generallerin iletişimlerinin izlenmesi de Washington sayesinde mümkün oluyor.

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ABD ARTIK DAHA CESUR

ABD tarafı, Rusya’yı kışkırtacağı ve savaşa Washington’un doğrudan müdahalesi olarak görüleceği endişesiyle başlangıçta istihbarat dahil askeri yardımı gizli tutmaya çalışıyordu. Ancak Rus ordusunun başarısızlığa uğrayarak Kiev çevresinden çekilmeye başlamasıyla bu tutum değişti. Başlangıçta Ukrayna’ya sadece savunma amaçlı silah sağlayan ABD, şimdi ağır toplar, helikopterler ve saldırı dronları verdiğini açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, “Rus ordusunun benzer bir eyleme kalkışamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz” şeklindeki sözleri Washington’un değişen tavrını özetler nitelikte.

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HABER TEPKİ ÇEKTİ

Ancak yine de NYT’nin haberi ABD yönetiminin tepkisini çekti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Ukrayna’ya kendisini savunması için istihbarat sağladıklarını, bu bilginin özellikle “Rus generallerin öldürülmesi amacıyla verilmediğini” söyledi. Watson, ABD’nin Rus generallerin öldürmesine yardım ettiği iddiasını “sorumsuzluk” olarak niteledi. Öte yandan gazeteye konuşan ABD’li yetkililer ise “en üst düzey” Rus yetkililer hakkında bilgi paylaşmadıklarını, ancak diğer generallerin ölümünde sağladıkları istihbaratın kritik olduğunu kabul ettiler. Geçen salı günü Senato’daki bir oturumda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de “ABD’den Ukrayna’ya çok ciddi miktarda istihbarat akışı var... Boruları açtık” ifadelerini kullanmıştı.

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RUSYA: OPERASYONU UZATIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, NYT’nin haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve NATO’dan gelen istihbaratın ve Ukrayna’ya yollanan silahların, Rusya’nın operasyonu hızlıca tamamlamasını engellediğini öne sürdü.