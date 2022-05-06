Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

NYT’ye göre ‘ölümcül istihbarat’ Amerika’dan: Rus generallerin yerini ABD verdi

#New York Times#Rus Generaller#ABD
NYT’ye göre ‘ölümcül istihbarat’ Amerika’dan: Rus generallerin yerini ABD verdi

Ukrayna’nın saldırılarında en az 12 üst düzey Rus askerin öldüğü belirtilirken New York Times gazetesi bunda ABD tarafından sağlanan anlık istihbaratın önemli rol oynadığını yazdı. Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi ‘sorumsuzluk’ diyerek gazetenin iddiasına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna savaşında Rus generallerin ölümüne yol açan istihbaratı ABD’nin verdiğini öne sürdü. Ukrayna, işgalin başından beri yaklaşık 12 Rus generalini öldürdüklerini iddia etti. Bunlardan 9’unun isimleri açıklandı. İsimleri gizli kalmak kaydıyla gazeteye konuşan üst düzey Amerikalı yetkililere göre, bu “başarının” arkasında ABD istihbaratı var.

MOBİL KARARGÂHLARA TAKİP

Washington, işgalin başından beri Kiev ile gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı yapıyor. Ukrayna ordusu özellikle, Rusların sık sık yer değiştiren mobil karargâhlarının izlenmesinde Amerikan istihbaratına güveniyor. Ayrıca Rus generallerin iletişimlerinin izlenmesi de Washington sayesinde mümkün oluyor.

Gözden Kaçmasın

Sığınmacıların eve dönüşüne BMli formülSığınmacıların eve dönüşüne BM'li formülHaberi Görüntüle

ABD ARTIK DAHA CESUR

ABD tarafı, Rusya’yı kışkırtacağı ve savaşa Washington’un doğrudan müdahalesi olarak görüleceği endişesiyle başlangıçta istihbarat dahil askeri yardımı gizli tutmaya çalışıyordu. Ancak Rus ordusunun başarısızlığa uğrayarak Kiev çevresinden çekilmeye başlamasıyla bu tutum değişti. Başlangıçta Ukrayna’ya sadece savunma amaçlı silah sağlayan ABD, şimdi ağır toplar, helikopterler ve saldırı dronları verdiğini açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, “Rus ordusunun benzer bir eyleme kalkışamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz” şeklindeki sözleri Washington’un değişen tavrını özetler nitelikte.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Sığınmacı konusunda yapılması gerekenlerSığınmacı konusunda yapılması gerekenlerHaberi Görüntüle

HABER TEPKİ ÇEKTİ

Ancak yine de NYT’nin haberi ABD yönetiminin tepkisini çekti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Ukrayna’ya kendisini savunması için istihbarat sağladıklarını, bu bilginin özellikle “Rus generallerin öldürülmesi amacıyla verilmediğini” söyledi. Watson, ABD’nin Rus generallerin öldürmesine yardım ettiği iddiasını “sorumsuzluk” olarak niteledi. Öte yandan gazeteye konuşan ABD’li yetkililer ise “en üst düzey” Rus yetkililer hakkında bilgi paylaşmadıklarını, ancak diğer generallerin ölümünde sağladıkları istihbaratın kritik olduğunu kabul ettiler. Geçen salı günü Senato’daki bir oturumda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de “ABD’den Ukrayna’ya çok ciddi miktarda istihbarat akışı var... Boruları açtık” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Çiğköftecide dehşetÇiğköftecide dehşetHaberi Görüntüle

RUSYA: OPERASYONU UZATIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitry Peskov, NYT’nin haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve NATO’dan gelen istihbaratın ve Ukrayna’ya yollanan silahların, Rusya’nın operasyonu hızlıca tamamlamasını engellediğini öne sürdü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#New York Times#Rus Generaller#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave