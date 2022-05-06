Sığınmacı konusunda yapılması gerekenler

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KAPILAR KAPANMALI

SIĞINMACI girişi, hemen ve acilen durdurulmalı. Yeni sığınmacılara kapılar kapanmalı. “Artık bir kişi bile alamayız” denmeli.

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GERİ DÖNÜŞ AKIMI

Geri dönüşler için başlatılan çalışmalar hızlandırılmalı. BM’nin devreye girmesi sağlanmalı.

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YALANLA MÜCADELE

Sosyal medyada doğrularla yalanların birbirine karıştırıldığı bir büyük kampanya var. Yalanlara karşı etkin mücadele planı devreye sokulmalı.

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KIŞKIRTMAYA DİKKAT

Yabancı istihbarat örgütlerinin parmaklarının işin içine girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmalı. Kışkırtmalara karşı uyanık olunmalı.

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KESİNTİSİZ BİLGİ

Toplumu yalanlara ve kışkırtmalara karşı kesintisiz bilgilendirecek bir mekanizma kurulmalı. Sürekli yalanlamak yerine kesintisiz doğru bilgi verme yöntemi denenmeli.

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YÖNTEM DEĞİŞMELİ

Yetkililer tutum değiştirmeli. Edilgen, polemikçi, cezayla korkutucu bir tutumdan etkin, bilgilendirici ve boşa çıkarıcı bir tutuma geçilmeli.

TİRYAKİSİ OLDUM BUNLARIN

ESKİ haftalık dergilere takılıyorum son günlerde. Ama dadanmacı bir kişilik olduğum için dur durak bilmiyorum. Nerede eski haftalık dergi koleksiyonu var, hemen yanında bitiyorum. İşte tiryakisi olduğum eskinin haftalık dergilerinden bazıları:

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- YELPAZE: 1960’lı yılların bol fotoromanlı cemiyet mecmuası. Kapaklarında hep cici beyler, güzel hanımlar var. Fiyatı yüz kuruşmuş. Fotoroman ağırlıklı olduğu için sayfalarını çabuk çevirdiğim bir dergi.

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- YENİ GÜNDEM: 1980’li yılların dergisi. Gençliğimde okurdum bu solcu dergiyi. Ciltlerini elime geçirince nostaljik bir edayla sayfaların arasına öyle bir daldım ki çıkmam mümkün değil. Okurken sürekli “Vay be” dediğimi de belirteyim.

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- KİM: 1950’li ve 1960’lı yılların haber dergisi. 27 Mayıs Darbesi’nin ardından darbeye maruz kalanlarla ilgili yaptıkları haberlerden tiksindim. Ancak zamanına göre devrimci bir dili olduğunu ve merak uyandırdığını söylemeliyim.

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- HAYAT: İran Şahı’nın boşanması, İran Şahı’nın evlenmesi, İran kraliyet ailesinin fertlerinin gündelik yaşamı. Ne kadar çok ilgilenmişler bu konuyla. 1960’lı yılların sosyete dergisi bu... Kolay okunuyor ve çokça gülümsetiyor.

ADAY ADAYLARI ARASI BÜYÜK MÜCADELE

BEN artık olayı, “Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?” diye takip etmiyorum. Ben artık olayı, “Aday adayları arasındaki mücadelede kim ne yapmış?” diye takip ediyorum.

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Bu açıdan bakıldığında son durum şu:

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- KILIÇDAROĞLU: Yine birinci tekil şahısla konuşmaya başladı. Yine aday olduğunu güçlü bir şekilde ima ediyor. “Yedi karanlık gecede” diye başladığı cümlelerle elektriksiz geçirdiği günleri epik üslupla anlatıyor. Mecrası: Sosyal medya. Yöntemi: Videolara abanmak. Taktiği: Aday olduğunun sürekli altını çizerek herkesi duruma alıştırmak. Şansı: Yüksek.

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- İMAMOĞLU: Karadeniz gezisiyle resmen bayrak açtı. Açıkça söylemese de vücut diliyle, “Ben varım ve aday adayıyım” diyor. Gezide yanına aldığı bazı tartışmalı gazeteciler yüzünden kendi mahallesinin gözünde azıcık yara almış gibi görünüyor. Mecrası: Mitingler. Yöntemi: Eski usul. Taktiği: Aday adayı olarak adını gündemde tutmak. Şansı: Fena değil.

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- YAVAŞ: Kafayı hiç çıkarmamayı tercih ediyor. Elini açık etmiyor. İstekli ve iştahlı bir görüntü vermiyor. Bu da kendisini diğer aday adaylarına göre daha korunaklı bir konumda tutuyor. Aday adaylığı savaşından en yıpranmamış isim olarak çıkması muhtemel. Mecrası: Belediye. Yöntemi: Suskunluk. Taktiği: Susmak, konuşmamak, susmak, konuşmamak. Şansı: Hiç fena değil.

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EN TATLI, EN ŞEKER BATIL İNANÇ: HIDRELLEZ

ÇAPUT bağlamak, nar parçalamak, ayna kırmak, 40 çeşit otu kaynatıp içmek falan... Aklım hiç kesmez bu tür batıl inançlara. Düşmanlık yapmam ama uzak dururum.

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Ama sıra Hıdrellez olayına gelince tavrım hemen değişir.

Hıdrellez etrafında geliştirilen halk efsanelerinin hiçbirine inanmasam da Hıdrellez geleneklerine bayılırım. Hiç mesele etmeden kalabalığa uyarım. Vaktim varsa Ahırkapı’ya giderim.

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Çünkü Hıdrellez, yaşama coşkusunun zirve noktasıdır. Yalan da olsa, batıl da olsa, efsane de olsa hoşuma gider.

DEĞİNİP GEÇTİM

- MUSTAFA SANDAL: Sığınmacılar konusunda sert bir tweet atmış Mustafa Sandal. Herkesin şikâyet ettiği şeyleri söylemiş. Fakat ne yalan söyleyeyim ben Mustafa Sandal’ın bundan sonra “sosyal medyada politik çıkışlar yapan ünlü” imajına saracağına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü kişilik olarak buna pek müsait değil gibi geliyor bana.

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- ECE SEÇKİN: Tanımam etmem. Müziğini de bilmem. Fakat Kaynaşlı Belediye Başkanı’na karşı verdiği mücadeleyi gerçekten takdir ettim. Sinmedi, yutkunmadı, boşvermedi. Üslubunu hiç bozmadan gayet etkileyici bir çıkış yaptı. Peşini bırakacak gibi de görünmüyor. Helal olsun.

- FEYZA AKTAN: Özcan Deniz’le boşandılar ama olay çıkarmaya devam ediyor. Çocuğunu alıp Antalya’ya yerleşmiş. “Babası gelsin burada görsün çocuğu” diyormuş. Haberlere şöyle bir göz atınca... İçimden mırıldandım: “Yoksa Feyza, bizim Amber’imiz mi oluyor?”

ZELENSKİ’YE DALINCA

BU zamana kadar sonsuz desteklediğim ve övgülere boğduğum Zelenski’ye dünkü yazımda kafa göz girişmesem de azıcık dalmıştım.

*

Baştan beri Zelenski’ye burun kıvıran bir dostum, bunun üzerine “Ben sana demedim mi Zelenski’ye bu kadar destek verme diye... Bak, dediğim yere geldin” dedi.

*

“Haklısın abi. Yanılmışım” falan diyerek bozgunu geçiştirmeye çalıştım.

BAYRAM GEÇTİ

ÜÇ günlük bayram sürecini kaçırmışsın.

Üç koca gün senden çıt çıkmamış.

Dördüncü günün şafağında...

“Geçmiş bayramınız kutlu olsun” diye mesaj atıyorsun.

*

Geçti o geçti...

İştahını Kurban Bayramı’na sakla.