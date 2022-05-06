Rusya’dan Avrupa’da nükleer prova

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Son olarak Polonya ve Litvanya arasında, Avrupa içinde yer alan Rusya’ya bağlı Kaliningrad bölgesinde taktik nükleer füzelerle fırlatma simülasyonu gerçekleştirildi.

MİSİLLEME SENARYOSU

Önceki gün gerçekleştirilen fırlatma simülasyonunda, taktik nükleer başlık taşıyabilen 20 kadar “İskender-M” füze rampası kullanıldı. Rusya Baltık Donanması tarafından yapılan açıklamada, “Sanal atış tatbikatı, topraklarımıza olası nükleer saldırı durumunda bizim vereceğimiz benzer yanıtı prova etme amacı taşıyor. Taktik nükleer başlıklar taşıyan füzelerle olası düşmanın can alıcı noktalarının vurulması denendi” ifadeleri kullanıldı. Mobil taktik füze sayılan “İskender-M” hem klasik hem de nükleer başlıklarla donatılabiliyor. Füzenin 2016 yılında tamamlanan modernizasyonu sonrasında menzili 500 kilometreye kadar arttırılmıştı.

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BELARUS’TAN TATBİKAT

Öte yandan Rusya’nın bir numaralı müttefiki Belarus Cumhuriyeti de beklenmedik bir askeri tatbikat başlattı. Ukrayna sınır bölgesine sevk edilen yüzlerce zırhlı araçla, ordunun olası saldırılara karşı koyma yeteneğinin test edileceği duyuruldu. Tatbikatla ilgili konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, “Kimseye saldırma niyetimiz yok. Avrupa ülkeleri ve tüm komşularımız rahat olabilir” dedi. Rus birlikleri Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinde, Ukrayna topraklarına benzer bir tatbikatın ardından Belarus toprakları üzerinden girmişti.