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Dünya bu kareleri konuşuyor... Moskva'nın batmadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı!

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Moskva
Dünya bu kareleri konuşuyor... Moskvanın batmadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurmasının yankıları sürüyor. Rusya geminin battığını kabul ederken Moskva'nın son anlarına ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Gemiye ait olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. İşte dünyanın konuştuğu o kareler...

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Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna füzesi nedeniyke batan geminin son anlarına ait olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyaya sızan fotoğraflar hakkında Rusya'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kremlin, 600 fit uzunluğundaki kruvazörün yaklaşık 500 kişilik bir mürettebatının hepsinin Perşembe günü batmadan önce tahliye edildiğini açıklamıştı.

Dünya bu kareleri konuşuyor... Moskvanın batmadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

'TAHLİYE SIRASINDA ÇEKİLDİ'

Söz konusu görüntülerin bu tahliye işlemi sırasında cep telefonları ile çekildiği belirtiliyor.

RUSYA İLK DEFA PAYLAŞMIŞTI

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Rusya dün Moskva mürettebatının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.

Sesin olmadığı 26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskva mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görülüyor.

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Söz konusu paylaşımda 'Moskva'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir' ifadesine yer verilmişti.

SOS MESAJLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.

Dünya bu kareleri konuşuyor... Moskvanın batmadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

 

Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu. Bunun üzerine adaya saldırıda bulunan Ruslar, 13 askeri esir almıştı.

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'UKRAYNA'NIN EN CESUR ASKERİ'

Esaretinin sona ermesinin ardından Gribov, geçtiğimiz günlerde memleketi Ukrayna'nın Çerkasi kentine döndü.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak adlandırılan Gribov, Çerkasi'ye dönmesinin ardından Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

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GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Moskva

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