Son dakika... Rusya'ya bir darbe daha! Ukrayna Amiral Makarov'u vurdu

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş denizde de sert çatışmalara sahne oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Moskva isimli Rus gemisini füzeler ile vurup batıran Ukrayna bir Rus gemisini daha hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna bir başka Rus gemisi Amiral Makarov'u vurduğunu duyurdu. Saldırının füzeler ile gerçekleştiği açıklandı.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, Telegram sayfasında Amiral Makarov'un Ukraynalı bir Neptün gemi savar füzesi tarafından vurulduğunu bildirdi.

Geminin Amiral Grigorievich sınıfı bir fırkateyn olduğu gelen bilgiler arasında.

İLK GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

İngiliz Mirror gazetesi vurulan savaş gemisine ait olduğu iddia edilen ilk görüntüleri yayınladı.

Haberin Devamı

Haberde söz konusu karenin sosyal medyada yer aldığı bilgisine yer verildi.

Rusya'dan ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Rus Karadeniz Filosunun en büyük savaş gemisi ve amiral gemisi olan Moskva, iki Ukrayna gemi savar füzesi tarafından vurulduktan sonra 14 Nisan'da batmıştı.