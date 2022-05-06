Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Rusya'ya bir darbe daha! Ukrayna Amiral Makarov'u vurdu

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Son dakika... Rusyaya bir darbe daha Ukrayna Amiral Makarovu vurdu

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun Amiral Gemisi Moskva'yı batıran Ukrayna bir başka Rus gemisi Amiral Makarov'u vurduğunu duyurdu. Saldırının füzeler ile gerçekleştiği açıklandı.

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş denizde de sert çatışmalara sahne oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Moskva isimli Rus gemisini füzeler ile vurup batıran Ukrayna bir Rus gemisini daha hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna bir başka Rus gemisi Amiral Makarov'u vurduğunu duyurdu. Saldırının füzeler ile gerçekleştiği açıklandı.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Goncharenko, Telegram sayfasında Amiral Makarov'un Ukraynalı bir Neptün gemi savar füzesi tarafından vurulduğunu bildirdi.

Geminin Amiral Grigorievich sınıfı bir fırkateyn olduğu gelen bilgiler arasında.

Son dakika... Rusyaya bir darbe daha Ukrayna Amiral Makarovu vurdu

İLK GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

İngiliz Mirror gazetesi vurulan savaş gemisine ait olduğu iddia edilen ilk görüntüleri yayınladı.

Haberin Devamı

Haberde söz konusu karenin sosyal medyada yer aldığı bilgisine yer verildi.

Rusya'dan ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Rus Karadeniz Filosunun en büyük savaş gemisi ve amiral gemisi olan Moskva, iki Ukrayna gemi savar füzesi tarafından vurulduktan sonra 14 Nisan'da batmıştı.

Gözden Kaçmasın

ABDden itiraf gibi açıklama... Ukrayna Moskvayı böyle vurmuşABD'den itiraf gibi açıklama... Ukrayna Moskva'yı böyle vurmuş!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık