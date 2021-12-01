Rusya'dan peş peşe çok sert açıklamalar: Ukrayna askeri yığınak yapıyor!

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ABD ve AB, Ukraynalı müttefiklerini geçen ay Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyat nedeniyle uyarmış ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğini iddia ederek olası bir kış istilasına karşı alarma geçmişti.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Rusya başından beri iddiaları reddediyor ve gerilimin artmasından Batı'nın Ukrayna'ya modern silahlar tedarik etmesini, Karadeniz'de tatbikatlar düzenlemesini ve NATO'nun Rusya sınırlarına yakın bombardıman uçaklarını uçurmasını sorumlu tutuyor.

UKRAYNA AĞIR EKİPMAN TOPLUYOR: 125 BİN ASKER SINIRDA

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada "Ukrayna askeri gücünü artırıyor, ağır ekipman ve personel topluyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Bazı haberlere göre, çatışma bölgesindeki Ukrayna askerlerinin sayısı şimdiden 125 bine ulaştı. Bu da Kiev askerlerinin yarısını temsil ediyor"

PUTİN: KIRMIZI ÇİZGİMİZ

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NATO’nun Ukrayna’daki askeri varlığını genişletmesinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söyleyen Putin, “Ukrayna’ya, Moskova’ya 10 dakikada ulaşabilecek saldırı sistemleri kurulursa nasıl bir tablo ortaya çıkar” diye sordu ve bu durumda harekete geçmek zorunda kalacaklarını açıkladı.

GÖZDAĞI VERDİ: BUNU ŞİMDİDEN YAPABİLİRİZ

Rusya'nın hipersonik füzeler konuşlandırabileceği konusunda sinyal veren Putin “Bizi tehdit edenler için benzer bir tehdit oluşturmamız gerekecek” dedi. "Ve bunu şimdiden yapabiliriz" diye ekledi.

UKRAYNA DA 'RUSYA ASKER YIĞIYOR AÇIKLAMASI' YAPTI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Salı günü Rusya'nın Ukrayna çevresine 115 bin asker yığdığını açıklamıştı.

ABD RUTİN OLARAK UYARIYOR: RUSYA SALDIRABİLİR

13.000'den fazla cana mal olan çatışma, bu yılın başında yeniden alevlendi. Washington, son haftalarda rutin olarak Rusya'nın bir saldırı başlatmak için bahane aradığı uyarısında bulunuyor.