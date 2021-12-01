Son dakika: Omicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması

MODERNA CEO'SUNDAN UYARI

Ancak bu konuda daha karamsar olan isimler de var. Dün, İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, "(Bu aşıların) Delta varyantında gördüğümüz ile aynı etkiyi yaratabileceği bir dünya yok diye düşünüyorum" dedi.