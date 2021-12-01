hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Son dakika: Omicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken Kovid-19 aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin'den flaş açıklamalar geldi.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.
UĞUR ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Yeni varyant ve mevcut aşılar ile ilgili BioNTech CEO'su Uğur Şahin'nden beklenen açıklama geldi. Şahin, The Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi.
Pek çok uzman, aşıların hedeflediği spike proteininde çok sayıda mutasyon olduğu için Covid aşılarının varyanta karşı etkili olmayacağından korkuyor. Şahin'in bu teoriye yanıtı ise şu şekilde oldu: 'Korkmayın, plan aynı... Üçüncü aşınızı olun.'
PFIZER'DAN YENİ AŞI KARARI
Öte yandan BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.
Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.
AstraZeneca ise yeni varyantlara hızla yanıt verebileceğini ve şirketin yeni varyanta karşı antikor kokteylini test etmeye başladığını duyurmuştu.
Covid aşılarının Omicron'a karşı etkinliğinin ne kadar düşeceğini de tahmin edemediklerini söyleyen Bancel, "Verilerin gelmesini beklememiz gerek ancak görüştüğüm bilim insanları 'Durum hiç iyi değil' fikrinde" diye konuştu.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN GRUP
Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.
YENİ SEMPTOMLARI AÇIKLADI
Good Morning Britain'a konuşan Coetzee, Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunu söyledi.
'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.