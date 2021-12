ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'nde yaşanan olayda 16 yaşında bir erkek öğrenci ile 14 ve 17 yaşlarındaki iki kız öğrenci hayatını kaybetti. Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BABASININ SİLAHI İLE SALDIRMIŞ



15 yaşındaki öğrencinin saldırıyı, babasının birkaç gün önce almış olduğu tabanca ile gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı Oxford kentinde yerel saatle öğren 12:50 civarında meydana geldi. Polisin olay yerinden ilk ihbar telefonlarını aldıktan 5 dakika sonra okula ulaştığı ve saldırganın direnmeden teslim olduğu açıklandı.

OKULA SIRT ÇANTASINDA GÖTÜRÜP İÇERİDE ATEŞ AÇTI

Olayın tüm detayları henüz bilinmiyor ancak polis saldırganın silahı okula sırt çantasında götürdüğünü ve tuvaletten çıkıp etrafa ateş açtığını tahmin ediyor.

Yaralılardan ikisi ameliyata alındı, diğer altısının sağlık durumları ise stabil.



OKUL İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLER TİKTOK'A DÜŞTÜ

Sosyal medyadada yayınlanan bir videoda, 15 yaşındaki şüpheli şerif gibi davranıp çocukları kapıyı açmaları için kandırmaya çalışırken öğrencilerin sınıf penceresinden tahliye edildiği görülüyor.

A student from inside Oxford High School captured this footage of the possible shooter trying to get into the classroom by impersonating a sheriff



The students did not open the door and escaped through a windowhttps://t.co/DCKb6l555w pic.twitter.com/gQWOuJPAAL