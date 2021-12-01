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ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

#ABD#OKUL#Saldırı
ABDde okula silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda üç öğrenci öldü, biri öğretmen sekiz kişi de yaralandı.

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ABD'nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'nde yaşanan olayda 16 yaşında bir erkek öğrenci ile 14 ve 17 yaşlarındaki iki kız öğrenci hayatını kaybetti. Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

BABASININ SİLAHI İLE SALDIRMIŞ

15 yaşındaki öğrencinin saldırıyı, babasının birkaç gün önce almış olduğu tabanca ile gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı Oxford kentinde yerel saatle öğren 12:50 civarında meydana geldi. Polisin olay yerinden ilk ihbar telefonlarını aldıktan 5 dakika sonra okula ulaştığı ve saldırganın direnmeden teslim olduğu açıklandı.

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OKULA SIRT ÇANTASINDA GÖTÜRÜP İÇERİDE ATEŞ AÇTI

Olayın tüm detayları henüz bilinmiyor ancak polis saldırganın silahı okula sırt çantasında götürdüğünü ve tuvaletten çıkıp etrafa ateş açtığını tahmin ediyor.

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Yaralılardan ikisi ameliyata alındı, diğer altısının sağlık durumları ise stabil.

OKUL İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLER TİKTOK'A DÜŞTÜ

Sosyal medyadada yayınlanan bir videoda, 15 yaşındaki şüpheli şerif gibi davranıp çocukları kapıyı açmaları için kandırmaya çalışırken öğrencilerin sınıf penceresinden tahliye edildiği görülüyor.

 

ÖNCEDEN BİLİNİYOR MUYDU?

Yerel Detroit Free Press gazetesinin haberine göre okulda bir süredir bir saldırı olabileceği söylentileri dolaşıyordu ve bazı öğrenciler salı günü bu nedenle okula gitmedi. ABD'de sadece bu yıl okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.

ABD'de okula silahlı saldırı
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#ABD#OKUL#Saldırı

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