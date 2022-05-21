Rusya'dan bir flaş karar daha! Yaş sınırı kaldırılıyor

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan savaşta umduğunu bulamayan ve ciddi askeri kayıplar veren Rusya son günlerde peş peşe flaş kararlar alıyor. Donbas savaşı içim cepheye sürülmeyen silahlarını gün yüzüne çıkaran Moskova yönetimi şimdi de orduya katılma yaşına ilişkin yasanın kaldırılması için hazırlıklar yapıyor.

ASKERLİK İÇİN YAŞ SIIRINDA DEĞİŞİKLİK

Rusya’da şuan 18-40 yaş aralığındaki Ruslar ve 18-30 yaş aralığındaki yabancılar sözleşmeli askerlik için orduya başvurabiliyor. İktidardaki Birleşik Rusya partisi mevcut yaş sınırının kaldırılması için düğmeye bastı.

Rusya Devlet Duması'ndan yapılan açıklamada yüksek hassasiyetli silahların kullanımı için profesyonel uzmanlara ihtiyaç olduğu belirtildi ve bu kişilerin 40-45 yaş aralığında olduğu vurgulandı.



Mariupol'deki Rus askerleri böyle görüntülendi/AP

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Yasa değişikliği ile ordunun daha yaşlı profesyonellerin becerilerini kullanmasını sağlanacak ve Rusya'nın Ukrayna savaşında yaşadığı personel sıkıntısının önüne geçilecek.



Milletvekilleri, önerilen değişikliğin sivil sağlık görevlilerinin, mühendislerin ve operasyon uzmanlarının işe alınmasını da kolaylaştıracağını belirtiyor.

DAHA BÜYÜK ÇATIŞMALAR İÇİN HAZIRLIK MI YAPILIYOR?

Moskova'nın son hamlesi 'daha büyük çatışmalar için hazırlık' olarak yorumlanırken askeri analistler Ukrayna'daki savaşın bitmek bilmeyen bir çatışmaya dönüşmesi ile Rusya'nın ciddi asker ve ekipman kayıplarıyla karşı karşıya olduğunu ve personel açığını kapatmaya çalıştığını belirtiyor.

"RUS BİRLİKLERİ TÜKENİYOR"

Devlet Duması'nın yapacağı yasa değişikliği tam da yüzlerce askerin Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı operasyonda savaşmak istemediğine dair raporların ortaya çıkmasıyla birlikte geldi.

Askeri analist olan Rob Lee konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya, sürdürülebilir bir rotasyon için yeterli kara birimine sahip değil. Birlikler tükeniyor, bunu uzun süre sürdüremeyecekler" dedi.

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KAZANÇLI SÖZLEŞMELERLE ORDUYA KATILIM FIRSATI

The Guardian bugün yayınladığı makalesinde Rusya'nın sözleşmeli asker alımı çabalarını sessizce hızlandırdığını yazdı. BBC, Rusya savunma bakanlığının savaş deneyimi olmayan insanlara kazançlı sözleşmelerle orduya katılma fırsatları sunduğunu iddia ederken hükümet tarafından işletilen bazı büyük şirketlere personellerini orduya kaydettirmeleri için mektup gönderildiği öne sürüldü.

YENİ SİLAHLAR DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Ukrayna savaşındaki gidişatı değiştirmek isten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şimdiye kadar kullanılmayan güçlü silahlarını devreye soktu.



Geçtiğimiz günlerde 'Terminatör' olarak bilinen BMPT tank destek aracının Ukrayna'ya gönderildiği açıklanırken 'Peresvet lazer sistemi'nin de başarı ile test edildiği ve 5 km uzaklıkta bir insansız hava aracını yaktığını duyuruldu.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da dün yaptığı açıklamada ülkesinin yılsonuna kadar Batı askeri bölgesinde 12 yeni askeri birlik oluşturulacağını duyurdu.