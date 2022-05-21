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Son Dakika... Rusya, Finlandiya'nın gazını kesti!

#Finlandiya#RUSYA#Doğalgaz
Son Dakika... Rusya, Finlandiyanın gazını kesti

AFP'de yer alan son dakika haberine göre NATO üyelik başvurusu yüzünden kriz yaşayan Finlandiya ve Rusya arasında bir kez daha ipler gerilecek. Rusya'nın Finlandiya'ya gaz akışını durdurduğu açıklandı.

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Rusya, NATO üyeliği konusunda pürüz yaşadığı Finlandiya'nın gaz akışını kesti.

Açıklama Finlandiyalı gaz dağıtım şirketi tarafından yapıldı.

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Finlandiyalı enerji şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada ülkenin gaz satın alırken Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği; gaz akışının bu sebeple durdurulduğu söylendi.

Gasum ülkenin, Finlandiya ve Esyonta'yı birbirine bağlayan Balticconnector boru hattı üzerinden gaz almaya devam edeceğini söyledi.

FİNLANDİYALI ŞİRKET: HABERİMİZ VARDI

Doğal gaz, Finlandiya'nın enerji tüketiminin yaklaşık yüzde sekizini oluşturuyor ve bunun çoğu Rusya'dan geliyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Moskova, AB üye ülkeleri de dahil olmak üzere "dost olmayan ülkelerden" müşterilerinden, Batı'nın merkez bankasına yönelik mali yaptırımlarından kaçınmanın bir yolu olarak doğalgaz için ruble ödemesini istemişti.

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"HER ŞEY NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK"

Finlandiya'nın devlete ait enerji şirketi Gasum, Finlandiya'yı Estonya'ya bağlayan Balticconnector boru hattı yoluyla diğer kaynaklardan gelen açığı kapatacağını ve benzin istasyonlarının normal şekilde çalışacağının garantisini verdi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Gasum'un tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz tedariki kesildi" dedi.

Gasum cuma günü yaptığı açıklamada, Rus gaz devi Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export tarafından arzın bu sabah durdurulacağını bildirdiğini söyledi.

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