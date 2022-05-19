Rusya'dan peş peşe flaş hamleler! 'Terminatör' Ukrayna'ya gitti...

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24 Şubat'ta başlayan savaş neredeyse 3. ayına girerken Ukrayna'da umduğu başarıyı bulamayan Rusya Devlet Başkanı Putin yeni hamleler yapmaya başladı.

TERMİNATÖR UKRAYNA'YA GİTTİ

Askerlerini Başkent Kiev ve çevresinden çekerek operasyonlarını Doğu'ya kaydırdığını açıklayan Rusya özellikle Donbas bölgesini ele geçirmek için sağlamlığı nedeni ile 'Terminatör' olarak bilinen BMPT tank destek aracını Ukrayna'ya gönderdi.

Putin savaşın başında 'terminatör'leri Ukrayna'ya göndermemişti ancak artan hayal kırıklığı ile 'kötü şöhretli' araçlar savaşan birliklere yardım etmesi için gönderildi.

Araçların neden şimdiye kadar konuşlandırılmadığı belli değil, ancak Rusya'nın çaresizce kuşatılmış ana ordusunu rahatlatmanın yollarını aradığı düşünülüyor.



Rusya-Belarus tatbikatı sırasında görüntülenen bir BMPT/AFP

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BAŞTAN AŞAĞI SİLAHLARLA DONATILMIŞ

Dört adet tanksavar füze rampası, iki adet 30mm top, iki adet bombaatar, bir makineli tüfek ile donatılan aracın azami hızı 36mph.

Tank üzerine baştan aşağı donatılmış silahlar 'Terminatör'ün tanklardan piyade araçlarına, helikopterlerden alçak uçan uçaklara kadar geniş yelpazedeki hedefleri vurmasını sağlıyor.

Kullanılan tank şasisi korumanın yanı sıra aracın arazide hareket kabiliyetini iyileştiriyor.

Rus medyası, Putin'in gözdesi olduğu belirtilen Terminatör için, savaş alanında 'oyunu değiştirecek araç' tanımını yapıyor.

UKRAYNA YENİ SİLAHLARINI KULLANDI, TERMİNATÖRE DEVREYE GİRDİ

T-90, Rusya'nın en gelişmiş tankıdır ve temel modeli 1992'de hizmete girmiştir. 4 milyon sterlinlik T-90M, tankın en son versiyonudur ve 2016 yılında hizmete girmiştir.

Ukrayna, bu hafta ilk kez İngiliz yapımı Brimstone füzelerini kullanarak Donbas bölgesindeki Rus tanklarını vurduğunu açıklamıştı. Ukrayna'nın eline geçen yeni silahlar ve Rusya'nın ana ordu tankları T-90M'lerin savaş alanında ağır hasar alması sonrası 'terminatör'lerin devreye sokulduğu düşünülüyor.



Ukrayna'nın iki Rus tankını imha etmek için İngiliz yapımı Brimstone füzelerini kullandığı anı yakalayan drone görüntüleri/Ukrayna Ordusu-Youtube

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Terminatör olarak anılan BMPT'ler Luhansk bölgesindeki Severodonetsk yakınlarında görüldü. Devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan bir savuma kaynağı tankların Ukrayna mevzilerindeki zırhlı araçları ve tanksavar füze sistemlerini imha ettiğini söyledi.

SURİYE'DE DE KULLANILDI

'Terminatör'lerin daha önce Suriye'de kullanıldığı ve Şubat ayında Ukrayna sınırına taşındığı belirtiliyor. Rusya'nın gözbebeği tank geçtiğimiz gülerde Moskova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçidinde de görülmüştü.



YENİ LAZER SİSTEMİ:İHA'LARI YAKIYOR, UYDULARI KÖR EDİYOR

Rusya'nın 'terminatör' hamlesi, Moskova'nın 1.500 km ötedeki uyduları beş saniyede kör edebileceğini iddia ettiği yeni lazer silahını kullanıma sokması ile aynı zamana denk geldi.

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'Peresvet lazer sistemi' ilk olarak 2018 yılında Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu ancak hiçbir zaman askeri birliklere verilmemişti.

Drone'ları ve diğer uçakları yok etmek için tasarlanan sistemin Salı günü test edildiği ve 5 km uzaklıkta bir insansız hava aracını yaktığını açıklandı. Kremlin'in askeri gelişmeden sorumlu yetkilisi Yuri Borisov, Moskova'da düzenlediği bir konferansta Peresvet'in geniş çapta konuşlandırıldığını ve 1.500 km uzaklıktaki uyduları kör edebileceğini söyledi.



Borisov sisteme ait ilk numunelerin askeri operasyonlarda kullanıldığı bilgisini de verdi.

Rusya'nın yeni silahlarını savaştaki bocalama nedeni ile ortaya çıkardığı düşünülüyor/Rusya Savunma Bakanlığı

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Rusya, askeri teknoloji hakkında büyük duyurular yapmasıyla tanınıyor. İlk kez 2015 yılında Moskova'daki Zafer Bayramı geçit töreninde görülen ve Rusya tarafından dünyanın en iyisi olduğu söylenen T-14 Armata tankı, hiçbir zaman seri üretime geçmedi ve Ukrayna'da konuşlandırılmadı.

2017 yılında, Rusya kara kuvvetleri başkomutanı Albay General Oleg Salyukov, piyade savaş aracı T-14 Armata ve Kurganets-25'in 'son aşamalarında' olduğunu söyledi ancak hiçbiri henüz tamamlanmadı.