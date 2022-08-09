Son dakika... Rusya duyurdu: 3 ülkeye petrol sevkiyatı durduruldu

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir haber geldi.

Rus petrol ve doğalgaz boru hattı taşımacılığı şirketi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu duyurdu.

Petrol sevkiyatının durduğu ülkelerin Macaristan, Çekya ve Slovakya olduğu açıklandı.

Enerji satışında yerel para birimini kullanmaya başlayan Rusya, doğal gaz ve petrolü Ruble ile satıyor. Böylece savaş zamanında 1 dolarla 154 Ruble alınırken şu anda 1 dolarla sadece 60 Ruble alınıyor. Başka bir deyişle Ruble savaş öncesi durumdan daha değerli hale geldi.

'AB YAPTIRIMLARI NEDEN OLDU'

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verildi.

Söz konusu durumun AB yaptırımlarından dolayı meydana geldiği bilgisinin altı çizildi.

Transneft'in sözcüsü İgor Demin, Rus basınına yaptığı açıklamada, 'Ukrtransnafta, 4 Ağustos saat 06.10'da Drujba petrol boru hattının güney kolundan Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya tedariki tamamen durdurdu' dedi.

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Uktransnafta şirketine ödemelerin tamamının yapıldığını ancak son ödemenin Transneft'in hesabına geri döndüğünü aktaran Demin, 'Sevkiyat hizmeti için Ukraynalı şirkete ödeme yapıldı. Ödeme yapılmasına rağmen para Transneft'in hesabına iade edildi. Ödemenin gerçekleştirilmesini sağlayan Gazprombank, Avrupa Birliği düzenlemesinin, yani 7. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi nedeniyle ödemenin iade edildiğini tarafımıza bildirdi' ifadelerini kullandı.

Demin, Rusya Enerji Bakanlığı ve ilgili Rus kuruluşlarının bilgilendirildiğini vurguladı.

ALMANYA'YA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Aynı açıklamada Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda ise sorun yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı. Savaşın ilk günlerinden itibaren başta AB ve ABD olmak üzere pek çok ülke Rusya'ya yaptırım kararı almıştı.

İŞTE RUSYA'NIN KARA LİSTESİNDEKİ ÜLKELER

Moskova ise geçtiğimiz dönemde 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz dönemde resmiyet kazanmıştı. Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

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Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.