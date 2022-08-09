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Kremlin'den sert tepki: Avrupa kararını vermeli!

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#Rusya#Kremlin#Peskov
Kremlinden sert tepki: Avrupa kararını vermeli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 13:24

Ukrayna lideri Zelenski'nin 'Ruslara seyahat kısıtlaması' çağrısına Kremlin'den sert tepki geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, 'Avrupa'nın Zelenski'nin kaprislerinin faturalarını ödemek isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor' açıklamasında bulundu.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Washington Post gazetesine verdiği demeçte Batılı ülkelere Ruslara sınırlarını kapatma konusunda çağrıda bulunmuştu.

Zelenski'nin Ruslara seyahat kısıtlaması çağrısına Kremlin'den tepki gecikmedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusları uluslararası toplumdan izole etme çabalarının mantıksız olduğunu belirterek Avrupa'nın Zelenski'nin kaprislerinin faturalarını ödemek isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Rusların dünyanın geri kalanından izole olma şansının olmadığının altını çizdi.

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#Rusya#Kremlin#Peskov

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