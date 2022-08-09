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Rus suikast timi yakalandı... Ukrayna'dan film gibi operasyon

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 07:18

Ukrayna savaşı can almaya devam ederken Ukrayna'dan dünyanın gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen görüntüler geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığını açıkladı. İşte filmleri aratmayan operasyondan görüntüler...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Özellikle ülkenin doğu bölgesinin hakimiyeti için iki ordu kanlı bir mücadelenin içinde.

Bölgeden her gün ölüm haberleri gelirken Ukrayna'dan gelen bir anda dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna'da Rus suikast timi yakalandı.

Rus suikast timi yakalandı... Ukraynadan film gibi operasyon

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığı aktarıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU'ya bağlı Rus suikast ekibinin Ukrayna'da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlenmek istendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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'Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi.'

Rus suikast timi yakalandı... Ukraynadan film gibi operasyon

SUİKAST TİMİ BELARUS'TAN GELDİ

Rus suikast ekibinin Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği ifade edilen açıklamada, 'Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı. Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi'ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti. Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor' denildi.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde Rusya pasaportunun bulunduğu da belirtildi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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