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Rus medyasında dikkat çeken haber: UFO vurduk!

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#Rusya#Ufo#Ukrayna
Rus medyasında dikkat çeken haber: UFO vurduk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 15:31

Rostov Oblast bölge valisi Vasily Golubev'in 3 Ocak tarihinde tanımlanamayan uçan bir nesnenin düşürüldüğünü duyurması Rusya'da heyecana neden oldu.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 11. ayında devam ediyor. Bu 11 aylık süreçte savaşın her iki tarafından da dikkat çeken açıklamalar geldi ancak Rusya'nın yaptığı son duyuru herkesi hayrete düşürdü.

TANIMLANAMAYAN BİR NESNE DÜŞÜRÜLDÜ

Rostov Oblast bölge valisi Vasily Golubev, Telegramdan yaptığı açıklamada 3 Ocak tarihinde 'top şeklinde küçük boyutlu bir nesnenin' uçaksavar füzeleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Rus medyasında dikkat çeken haber: UFO vurduk

"PANİK YAPMANIZA GEREK YOK"

Vali Golubev düşürülen nesnenin Azak Denizi yakınlarında yer alan Myasnikovsky bölgesindeki Sultan Sala köyü üzerinde görüldüğünü belirtirken, insanların paniğe kapılmasına gerek olmadığını vurguladı:

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"Gökyüzümüz hava savunma sistemleri ile kaplı. Panik yapmanıza gerek yok, herhangi bir tehlike bulunmuyor"

RUS MEDYASI: UFO DÜŞÜRDÜK

Rus medyası ise haberlerinde düşürülen nesneyi UFO (tanımlanamayan uçan nesne) olarak tanımladı.

Yerel haber kanalı Ostorozhna, düşürülen nesnenin görüntülerini izleyicileri ile paylaştı. Gökyüzünde görünen parlak, top şeklindeki nesnenin görüntüleri çok kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

Rus medyasında dikkat çeken haber: UFO vurduk

İnsanlar tanımlanamayan nesne için kendi tahminlerini yürütürken Twitter mizahşörleri de devreye girdi.

Yerel halkın UFO'ya alternatif iddiaları arasında Ay'ın düşürülmesi ve Kuzey Kutbundan dönen Noel Baba da yer aldı.

UKRAYNA İHA'SI OLABİLİR

Yerel basın ve sosyal medya düşürülen nesneye ilişkin heyecanlı yorumlar yapsa da bir Rus milletvekili düşürülen nesnenin Ukrayna'ya ait bir İHA olabileceğini öne sürdü.

BU İLK DEĞİL

Bu Rostov Oblastı bölgesinin uzaylılarla ilgili yaptığı ilk ilginç açıklama değil.

2007 yılında bir balıkçının 100 kiloluk garip görünen bir uzaylı yakaladığını iddia etmesi bölgede heyecan yaratsa da yakalanan canlının aslında mersin balığı olduğu ortaya çıkmıştı.

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#Rusya#Ufo#Ukrayna

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