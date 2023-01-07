Ve Avrupa'da kırmızı çizgi aşıldı... Macron'un 'U' dönüşü dengeleri nasıl değiştirdi?

Haberin Devamı

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılına girmek üzereyken bu haftanın başlarında Avrupa'da kırmızı çizgi aşıldı ve askeri bir tabu yıkıldı. Hem de en beklenmedik isim tarafından: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron...

Elysee ile Mariinskyi Sarayları arasında yapılan kısa bir telefon görüşmesi sırasında, Macron nihayet Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin haftalardır almak için uğraştığı hediyeyi verdi ve Ukrayna'ya tank desteği verileceğini söyledi.

ABD VE ALMANYA DA FRANSA'YA KATILDI

Fransa'nın Ukrayna'ya göndereceği AMX-10 RC tipi hafif tanklar, Zelenski'nin istediği büyüklükte değil ancak Kiev'e ağır silah gönderme konusunda kararsız kalan Batılı müttefikleri arasında beklenen etkiyi yaptı. Fransa'nın açıklaması sonrası ABD ve Almanya da Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi planladığını duyurdu.



Haberin Devamı

Savaşın başladığı ilk zamanlarda kendisini Kiev ile Moskova arasında arabulucu olarak konumlandırmak isteyen ancak attığı adımlarla Batılı müttefikleri ve Ukrayna tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Macron kendi ülkesinde de 'diplomatik başarısızlıkla' suçlanmıştı.

MACRON'UN U DÖNÜŞÜ

Fransız liderin inisiyatifi eline alıp Ukrayna'ya tank desteği sağlaması en yakın ortağı İngiltere'de dikkat çekti.

Bugün Telegraph gazetesinde yer alan bir analizde Macron'un yaptığı 'U' dönüşü ile sonunda kendini ön plana çıkarmayı başardığı belirtildi ve "Tank kararı gösterdi ki Macron artık Putin ile pazarlık yapılabileceğine inanmıyor" ifadeleri yer aldı.



Macron'un kararı uzun süredir Batılı ortaklarından tank isteyen Ukrayna'da büyük bir sevinçle karşılansa da askeri analistler bu hamlenin gerilimi artırabileceğini düşünüyor.

Haberin Devamı

Rus basınında yer alan haberlerde Fransa'nın hamlesi ile NATO'nun Rusya'ya karşı savaşa katıldığının artık teyit edildiği öne sürülüyor.



Macron'un Avrupalı mevkidaşları ise bambaşka bir baskı altında.

Almanya'nın Hür Demokrat Parti üyesi Marie-Agnes Strack-Zimmermann geçtiğimiz günlerde AFP'ye yaptığı açıklamada Ukrayna'ya tank gönderilmesi için ilk adımın Fransa'dan gelmesini eleştirdi ve "Fransa bir kez daha Almanya'dan beklenen rolü üstleniyor ve alıyor. Top artık Berlin'in sahasında." ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası ise İngiltere'nin savaş başladığında Kiev'e en hızlı destek veren ülke olduğunu ancak şimdi askeri alanda geride kaldığını yazdı.