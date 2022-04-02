Rus birlikleri durma noktasına geldi! Stok krizinin perde arkasında Ukrayna çıktı

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Ukrayna işgali bir ayı geride bırakırken Rusya'nın savaş çabaları durma noktasına geldi. İngiltere savunma kaynakları, beş hafta süren çatışma ve ağır bombardımanından sonrası Rus ordusunun kritik silahlarının tükendiğini ve artık stoklarını yenileyemediklerini açıkladı.

KRİTİK MALZEMELER UKRAYNA'DA ÜRETİLİYORMUŞ

Tükenen stoklarının arkasında ise kimsenin beklemediği büyük bir sürpriz çıktı. Rus ordusunun kullandığı savaş uçağı motorlarının ve tank bileşenlerinin önemli bir kısmının artık Rusya'ya tedarik sağlamayan Ukrayna fabrikalarında üretildiği ortaya çıktı.

Rusya'nın askeri bileşenlerini Ukrayna'ya ürettirmesi herkeste şaşkınlığa neden olurken, geçmişte yapılan bu anlaşma Rusya'nın başına ciddi bela olacak gibi görünüyor.

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ARTIK KENDİSİ DE ÜRETMEZ, İTHAL DE EDEMEZ

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İngiltere savunma kaynaklarından ismi açıklanmayan bir kaynak, "Ukrayna savaşında kullanılan malzemeler, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla işbirliği olduğu zamanlarda yapılan stoklardan geldi. Rusya şimdi söz konusu ekipmanları kendisi üretemez ve sıkı yaptırımlardan dolayı ithal etmesi de mümkün değil" dedi.

KRİZ EN ÇOK T-72 MUHABERE TANKINI ETKİLEYECEK

Silah stok krizi en çok Rus ordusunun ana zırhlı araçlarından biri olan T-72 muharebe tanklarının üretimini etkileyecek. Tankların mermilerini fırlatan sistemler doğu Ukrayna şehri İzyum'da üretiliyor.

Açık kaynaklı istihbarat tahminleri, Rusya'nın çatışma sırasında yaklaşık 2 bin tank ve zırhlı araç kaybettiğini gösteriyor. Şimdi malzeme ve ekipmanlarda yaşanan krizlerle Rusya'nın ilerleyişinin ciddi şekilde yara alması bekleniyor.



Ukrayna birliklerinin ele geçirdiği tanklar

SOVYET DÖNEMİNE UZANAN ORTAKLIK

Ukrayna, Sovyetler Birliği döneminde ülkenin silah ve askeri teçhizatının yüzde 30'unu üretti. Söz konusu işbirliği ve silah satışları Soğuk Savaş sonrasında da devam etti.

Ukrayna 2012'de dünyanın dördüncü en büyük silah ihracatçısıydı ve Rusya da en büyük müşterileri arasındaydı. Ancak 2014'te Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi ve Donbas bölgesinde çatışmaların başlaması iki ülke arasındaki ticareti büyük ölçüde azalttı.

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Ukrayna'nın silah ihracatından elde ettiği gelir 2012'de 1 milyar sterlinden 2020'de 100 milyon sterline kadar düştü.

GENERALLLER KREMLİN'İN 'DAHA FAZLA ASKER' TALEBİNİ REDDETTİ

İngiltere istihbarat raporları ayrıca Rus generallerinin Kremlin'in Ukrayna'ya binlerce asker daha gönderme girişimlerini 'amaca uygun değil' diyerek reddettiklerini iddia etti.

Rusya savunma bakan yardımcısı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'özel operasyonlarının' ikinci aşamasına geçtiklerini ve bundan sonra doğudaki Donbas bölgesine odaklanacaklarını açıklamıştı. Batılı politikacılar bu açıklamayı, savaş alanında önemli kayıplar veren Rusya'nın itibarını kurtarma ve birliklerini Donbas ve Kırım'a yönlendirmek için bahane olduğunu ileri sürdü.

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GERİ ÇEKİLME KARARI TAKTİK Mİ?

Ukrayna güçleri Rus birliklerinin geri çekilmesiyle 30'dan fazla yerleşim yerini geri aldı. Ancak uzmanlar Rusya'nın çekilme kararının Donbas'taki Ukrayna birliklerini kuşatma ve ülkeyi ikiye bölme taktiğinin bir parçası olabileceğini söylüyor.

NATO Genel sekreteri ve ABD'li üst düzey yetkililer de Rusya'nın geri çekilmediğini ve birliklerini yeniden konumlandırdığını açıklamıştı.