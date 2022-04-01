Putin'in işgal planının anahtarıydı... Rus birlikleri çekilmeye zorlandı!

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Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

Haftalardır devam eden savaşta Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Bazı bölgelerden geri çekilen Rus ordusu işgal planının anahtarı olarak gösterilen üssü de Ukraynalılara bıraktı.

Kiev dışındaki Hostomel üssünü ele geçirmek, Putin'in Zelenski'yi devirme stratejisinin ayrılmaz bir parçasıydı.

Zira Kiev'e 20 km uzaklıktaki havaalanının kontrolü kritik önemi nedeniyle defalarca el değiştirdi. Rus askerleri şiddetli çatışmalara sahne olan üsten geri çekildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BAŞARISIZ OLARAK GERİ ÇEKİLDİLER

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisine göre, beş hafta sonra Ruslar, başkenti ele geçirme ve güçleri doğuya kaydırma planlarından vazgeçtiği için görevlerinde başarısız olarak geri çekildiler.

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'AŞAĞILAYICI' BİR GERİ ÇEKİLME

İngiliz Telegraph gazetesi haberi 'Rusya, savaş planlarının anahtarı olan Ukrayna havaalanından aşağılayıcı bir geri çekilmeye zorlandı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Pek çok askeri uzmana göre, havaalanının kontrolü savaşın sonucu için çok önemliydi. Rusya Hostomel'i tutabilseydi, Kiev'e bir saldırı için hava yoluyla asker gönderebilirdi.

Başkent Kiev'in kuzeyinde bulunan Hostomel Havaalanı için verilen mücadelenin savaşın gidişatını dönüştürdüğü belirtiliyor. Zira Hostomel, Rusya'nın Kiev'i savaşın ilk günlerinde ele geçirme planın kilit parçası olarak biliniyordu. Başkent Kiev'in kuzeyinde bulunan Hostomel Havaalanı için verilen mücadelenin savaşın gidişatını dönüştürdüğü belirtiliyor. Zira Hostomel, Rusya'nın Kiev'i savaşın ilk günlerinde ele geçirme planın kilit parçası olarak biliniyordu.

AYNI TAKTİĞİ AFGANİSTAN'DA DA UYGULAMIŞTI

Rus ordusu aynı taktiği 43 yıl önce de uygulamıştı. 27 Aralık 1979'da Sovyet özel kuvvetleri Kabil'deki önemli binaları ele geçirmiş, büyük zırhlı birlikler sınırı geçerken bir hava indirme birimi de başkent Kabil'in yakınındaki havaalanının kontrolünü sağlamıştı.

Bu hamleler ile başkentte hızla ve kansız bir şekilde kukla bir hükümet kurulmuştu.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Rus ordusunun özellikle ikmal konusundaki sıkıntıları son dönemde sıkça dile getiriliyordu. Bu durumun ulaştığı boyutu gözler önüne seren yeni görüntüler Gürcistan'dan geldi.

Osetya bölgesinden bir yazar olan Alik Puhati görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

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'Bugün, Rus askeri üssünden yaklaşık 300 asker (çoğu etnik Osetyalı), özel bir operasyon sırasında ölüme terk edildiklerini düşündükleri için kendi istekleriyle Güney Osetya'ya döndüler.'

Söz konusu görüntü kısa sürede viral oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Kremlin'in basın üzerindeki baskısına dikkat çekerek bunun Rusya kamuoyundan saklanacağı yorumunda bulundu.

Rusya, Gürcistan ile savaşa girdikten sonra 2008 yılında Güney Osetya'yı bağımsız bir devlet olarak tanımış, bölgeye geniş mali destek sağlamış ve binlerce Rus askeri yerleştirmişti.