'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

"Sana bir sır verebilir miyim?"

Sosyal medya üzerindeki yazışmalar hep bu soruyla başlıyordu. Genç kadınlara tanımadıkları başka bir kadından bu mesaj geliyordu. Ardından konuşma ilerledikçe samimiyet artıyor, aralara 'tatlım'lar serpiştiriliyor ve bir öpücükle veda ediliyordu.

Mesajı gönderen kişi, karşısındaki genç kadının hayatına dair önemli bilgileri olduğunu söylüyordu. Bazen "Sevgilin seni aldatıyor" diyordu, bazen de "Falanca arkadaşın arkandan konuşuyor".

Kadın mesajı gönderen hesabı engellediğinde mesajlar bu sefer başka bir hesaptan geliyordu. Eğer cevap vermeyi bırakırsa, sürekli telefondaki kişinin soluk alıp verişlerini duyduğu sessiz aramalara maruz kalıyordu.

Bu ısrarlı takipler yıllarca devam edebiliyordu. Takipçi bazen kurban seçtiği kişinin arkadaşlarına, ailesine, meslektaşlarına da ulaşıyordu. Onlara söylediği "Şu arkadaşının patronuyla ilişkisi var", "Bu kişi üvey babasıyla beraber" benzeri yalanları akıl alacak gibi değildi.

Zaman zaman kurbanlarının hesaplarını hack'liyor, hack'leyemedikleri adına da sahte hesaplar açıyordu. Kurban seçtiği kişi gibi konuşarak cinsel içerikli sohbetlere giriyor hatta kurbanının çalıntı çıplak fotoğraflarını arkadaş listelerindeki insanlara gönderiyordu.

Kurbanlar bu süreçte arkadaşlarından, aile üyelerinden, ilişkilerinden ve kariyer fırsatlarından oldular. Bir tanesi o kadar korkuyordu ki geceleri elinde beyzbol sopasıyla uyuyordu. Bir diğeri yatağının yanında samuray kılıcıyla yatıyordu. Bazıları depresyon ve anksiyete tedavisi görmeye, ilaç kullanmaya başladı.

Tacizcinin kendisi dışında hiç kimse kurbanların toplam sayısını bilmiyor. İngiliz Guardian gazetesi, tacizcinin hedef aldığı kadınların 10'uyla doğrudan görüşmeler yaptı. Kadınların her biri kendileri dışında 6-12 kadar daha kurbandan haberdar olduklarını söyledi. Tacizcinin bölgenin bağlı olduğu Cheshire Emniyet Müdürlüğü'nden polis memuru Kevin Anderson, "Yüzlerce kurbanla karşı karşıya olabiliriz" diye konuştu.

Peki kadınların hayatlarını mahvetmeyi kendine iş edinmiş bu tacizci kim?

Adı Matthew Hardy. 30 yaşında. Cheshire'ın Northwich kasabasında yaşıyor ve çalışmıyor. Dahası bu bilgiler sır da değil. Zira Hardy hakkında 2011'den günümüze, 62 farklı kadın tarafından 100'den fazla ihbarda bulunuldu. Üstelik bunlar sadece Cheshire Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlar. Bu süreçte Hardy, 10 kez gözaltına alındı. Ancak ne polis ne de savcılık Hardy'nin tacizlerini durdurabildi. Hardy her seferinde neredeyse hiç ceza almadan paçayı kurtardı.

Bu durum Ocak 2022'ye kadar böyle devam etti. Nihayet bu tarihte Hardy, 5 farklı ısrarlı takip suçlaması ile 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere'de ısrarlı takip suçuna verilen ortalama ceza 17 ayın altında. Israrlı takiple mücadele alanında çalışan Suzy Lamplugh Vakfı'ndan Violet Alvarez, "Bu, bugüne kadar duyduğumuz en uzun ceza" diye konuştu.

Hardy'nin tacizlerini yaşayanlar bu haberi çok uzun zamandır bekliyordu. Peki İngiltere'nin en kötü sanal tacizcisi adaletin elinden kaçmayı bunca zaman nasıl başardı?

Matthew Hardy'nin Cheshire Emniyet Müdürlüğü tarafından medyayla paylaşılan sabıka fotoğrafı Matthew Hardy'nin Cheshire Emniyet Müdürlüğü tarafından medyayla paylaşılan sabıka fotoğrafı

ÖNCE OKULDAN TANIDIĞI KIZLARI RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI

Hardy'nin, Northwich'te geçen öğrencilik yılları pek de parlak değildi. 30 yaşındaki bir insan kaynakları uzmanı olan Melanie, 2000'lerin ortalarında Hardy ile aynı sınıfta olduklarını belirterek, "Zorbalığa uğruyordu. İnsanlar tuhaf biri olduğunu düşünüyordu" dedi.

Kadın hakları aktivisti 30 yaşındaki Gina Martin de Hardy ile aynı okula gittiğini belirterek, "Onun için üzülüyordum, nazik davranmaya çalışıyordum. Yapayalnızdı. Selam verip hatırını sormaya çalışırdım" diye konuştu.

Sosyal medyanın henüz yeni yeni yayıldığı yıllardı. 2006 yılında Facebook, 13 yaş ve üzeri herkesin üyeliğine açılınca, ergenlerin akınına uğramıştı. Hardy'nin sınıf arkadaşlarını ve başka okullardaki akranlarını takibe başlaması da o günlerde oldu. Melanie ilk kurbanlarından biriydi. Tacizler 2009'da başladığında ikisi de lise öğrencisiydi.

"Rasgele bir insan beni Facebook'tan ekleyip mesajlar atmaya başlıyordu. Erkek arkadaşımın beni aldattığını ve bunu bilmemi istediğini söylüyordu" diyen Melanie, sınıf arkadaşlarına da benzer mesajlar geldiğini söyledi ve ekledi: "Hepimiz toplanıp mesajları gönderenin Hardy olduğunu bulduk. Ne zaman mesaj atsa, 'Matthew Hardy olduğunu biliyoruz, git başımızdan' diyorduk." Hardy sadece Melanie'nin okulundan 25 kadar kıza mesaj göndermişti.

2010'da mesajlar yeniden başladı. Melanie kısa bir süre önce annesini kaybetmişti ve gelen mesajda, "Annen hakkında acilen konuşmalıyız (öpücük)" deniyordu. Hardy, Melanie'ye annesinin babasını aldattığını ve bu gerçeği ona da söyleyeceğini anlattı. Melanie, "Daha fazla katlanamıyordum. Ölmüş annemle uğraşıyordu" dediği Hardy hakkında polise şikâyette bulundu. Aldığı cevap hayal kırıklığı yarattı: "Hiçbir şey yapamayız. Burası dijital dünya. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz."

Northwich'te yaşayan Amy Bailey, 2011'de Hardy'nin hedefi olduğunda henüz 16 yaşındaydı. Bir yandan okuyor, bir yandan da bir otoparkta çalışıyordu. Hardy, Bailey'i günde 50 kez arıyor, sürekli mesajlar atıyordu. Bailey, "Bir seferinde bana beni bir otomobili yıkarken gördüğünü söyledi. Başka bir sefer üzerimdeki giysinin rengine yorum yaptı. İçeri girip ağlamaya başladım" diye anlattı o günleri. Hardy'i Cheshire Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyet eden Bailey'nin aldığı cevap da hayal kırıklığıydı. "Facebook hesabınızı kapatın, o kişinin numarasını da engelleyin" demişlerdi.

İLK KEZ 2011'E YARGILANDI AMA DURMADI

Ancak Cheshire'daki polislerin ciddiye aldığı kurbanlar da vardı. Ekim 2011'de Hardy, eski sınıf arkadaşı Samantha Boniface'i hack'leme ve taciz etme suçlamalarıyla yargılandı. Sokakta hiç tanımadığı bir adam Boniface'in yanına yaklaşmış ve "Sen bana o tahrik edici mesajları gönderen kız mısın?" diye sormuştu. Hardy suçunu kabul etti. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı, 250 saat kamu hizmeti ve tecilli hapis cezası hükmü verildi.

Ama bu ceza Hardy için caydırıcı olmaktan çok uzaktı. 2013'te kendine yeni bir kurban buldu: Eski okul arkadaşı Gina Martin. Martin, "Benim adım ve fotoğrafımla profiller açıyordu. Her sabah uyandığımda insanlardan, 'Bu sen misin? Bu kişi beni listesine eklemiş' diye mesajlar alıyordum" diye anlattı yaşadıklarını. Eski sınıf arkadaşlarıyla konuşup onlara da gelen mesajları incelediğinde, bu işi yapanın Hardy olduğunun farkına vardı.

Ailesinin Northwich'teki evine gitme fikri bile Martin'in dehşete kapılmasına neden oluyordu. Çünkü Hardy, sadece 5 dakika mesafede yaşıyordu. Martin, "Kendi kendime bir yere gideceğim zaman kafama şapka takıp üzerine kapüşonumu geçiriyordum. Sürekli korku içindeydim" derken Bailey de "Delirmek üzereydim" diye konuştu. "Olan biteni anlama yetimi kaybetmiştim. Delirmiştim. İş yerinden birini, o olmakla suçlamıştım."

2013'te Bailey yeniden Cheshire polisine başvurdu. Bu kez elinde kendisini taciz eden hesapların ekran görüntüleri vardı. Bir tanesi "Matthew Hardy" adınaydı. Hardy mahkemeye çıkarıldı, taciz suçlamasını kabul etti ve yine tecilli hapis cezası ve uzaklaştırma emri aldı. 2014'te uzaklaştırma emrini ihlal edip Bailey'i takibe yeniden başladı. Bailey polisi arıyor ihlali bildiriyordu. Polis "İlgileneceğiz" diyordu ama hiçbir sonuç çıkmıyordu. Bailey, 2014, 2015 ve 2017 yıllarında Hardy hakkında uzaklaştırma emrini ihlal şikayetlerinde bulundu.

Martin, Hardy'i Cheshire polisine şikâyet ettiğinde 2016 yılıydı. Eylül ayında Hardy yakalandı ve sorgulandı. Polisler davayı savcılığa sevk etti ancak Nisan 2017'de savcılık daha fazla kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Martin, "Birilerinin canı yanmadığı ya da Hardy birilerini şahsen taciz etmediği sürece yapabilecekleri bir şey olmadığını bana üstü kapalı bir biçimde ifade ettiler" dedi.

Hardy'nin tacizlerinden ilk kurtulan Melanie oldu. 2016'da evlenip soyadını değiştirdi ve Hardy'den bu şekilde kaçmayı başardı. Bailey ve Martin'e yönelik tacizler ise 2021'e kadar devam etti. Bailey, "Bu nedenle 20'lerimi kaçırdığımı hissediyorum" diye konuştu ve ekledi: "Sürekli korkuyordum ve paranoya içindeydim. Antidepresan kullanmaya başlamıştım. Anksiyete seviyem çok artmıştı. Dışarı çıkmaya korkuyordum. Gittiğim her yerde beni izlediğini düşünüyordum."

TANIMADIĞI KADINLARI DA TAKİBE BAŞLADI

Israrlı takip Hardy için adeta bir kariyer haline gelmişti ve bu kariyerin üç aşaması vardı. İlk aşamada birlikte okula gittiği kızları taciz ediyordu. İkinci aşamada yaşadığı bölgedeki kadınlara geçti. Üçüncü aşamada ise hiçbir bağı olmayan kadınlara. Üçüncü gruptakiler genelde kişisel ve profesyonel hayatlarında başarılı genç, enerjik kadınlardı. Çoğunun sosyal medyadaki takipçi sayıları da yüksekti. Zoe Jade Hallam, üçüncü gruptaydı.

Hallam'ın kâbusu 2018'de başladı. İlk mesaj Snapchat'ten gelmişti, "Sana bir sır verebilir miyim?" diyordu. Ardından sessiz telefonlar gelmeye başladı. Hallam, bu aramalar sırasında stres ve korkudan ağlamaya başladığında, telefonu kapatıp mesaja geçiyor ve "Çocuk gibi ağlıyorsun" diyerek genç kadını azarlıyordu. Hallam'la alay ediyor, "Bir bakalım kimlerle konuştum… Yaklaşık 50 kişiyle... Bazıları aile dostlarınız. Sen şimdi yandın" diyordu.

Bir yandan Hallam'ın sevgilisinin babası adına sahte bir hesap açmıştı ve ergen kızlarla uygunsuz sohbetler yapıyordu. Hallam, "Sevgilimin babası bir doktordu. Bütün bunlar profesyonel itibarına büyük zarar verdi ve ben kendimi suçlu hissettim. Matthew Hardy'nin onu hedef almasına neden olan kişi bendim" diye konuştu.

Böyle düşünen tek kurban Hallam da değildi üstelik. Birçok kurban aynı şeyleri söylüyordu hatta bazıları Hardy'nin tacizleri nedeniyle açık açık suçlanıyordu. 22 yaşındaki dansçı Abby Furness, "Birçok ilişkiyi yıktı" dedi ve ekledi: "Çünkü insanların gözünde ben dramayla eş değer olmuştum. Buna sebep olanın ben olduğumu düşünüyorlardı. Ben değildim. Ama adım her şeyin üzerine yapışmış bir yafta gibiydi."

Hardy, Furness'i takibe 2019'da başladı. Onun adına açtığı sahte hesabı kullanarak, bir meslektaşıyla cinsel içerikli bir sohbet başlatmaya çalıştı. Furness'in çıplak fotoğraflarını ele geçirip patronuna gönderdi. Furness, "Erkek arkadaşıma sahte bir Instagram hesabından benim onu aldattığıma dair bir mesaj geldi. Bu durum ilişkimizde güven sorunlarına yol açtı. Bir ay sonra da ayrıldık" dedi. Hardy, Furness'in akrabalarına da o kadar kötü tacizlerde bulundu ki birçoğu genç kadını sosyal medyada engelledi ve bugüne kadar da engelleri kaldırmadı.

Furness, "Sürekli biteceğini düşünüyordum ama sürekli daha kötüye gidiyordu. Daha fazla insanla temas kuruyordu. Daha fazla arkadaşımı kaybediyordum. İşlerimi kaybediyordum" diye konuştu.

Genç kadın bir noktada paranoyanın pençesine düştü ve hayatındaki insanlardan şüphelenmeye başladı. "En yakın arkadaşım olabilir mi? Yoksa sevgilim mi?" diye düşünürken anksiyeteye kapılıp depresyona girdi.

Hallam, Nisan 2019'da yaşadığı tacizleri Lincolnshire Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Hayatı durma noktasına gelmişti. Yatağının yanında bir samuray kılıcıyla uyuyordu çünkü tek başına yaşıyordu ve kendisini taciz eden kişinin evine gireceğinden korkuyordu. Polise Hardy'nin telefon numarasını verdi ama "Numarayı izleyemeyiz" cevabını aldı. "Sadece tecavüz ya da cinayet gibi büyük davalarda telefon takibi yapıyoruz" demişlerdi. Hallam, "Onlara, 'Yani bir şey yapmanız için bunun olmasını mı beklemek zorundayız?' dedim" diye konuştu.

Alvarez, Hallam'ın yaşadıklarını birçok kurbanın yaşadığını belirterek, "İnternet üzerinden ısrarlı takip olayları çoğu zaman polis ve savcılar tarafından ciddiye alınmıyor. Polis memurları çoğunlukla kurbanlara kendilerini takip eden kişiyi engellemelerini ya da hesaplarını kapatmalarını söylüyor. Bu tavsiye uygunsuz olduğu gibi takipçiyi de durdurmuyor" ifadelerini kullandı.

Çaresizlik içindeki Hallam'ın aile üyelerinden biri bir özel dedektife başvurdu. Dedektifin araştırması Temmuz 2019'da sonuçlandı. Takipçi bulunmuştu. Hallam, "Matthew Hardy" ismini Lincolnshire polisine bildirdi. Hardy'nin evine bir polis memuru gönderildi ve uyarı verildi. Hallam, "Ancak iki ay durdu, sonra tacizlere yeniden başladı" dedi.

Temmuz 2020'de Furness, Ibiza'ya tatile gitmek için valizini toplarken Hardy'den mesaj geldi. "Çok dikkatli olmalısın. Gözünü açık tut" diyordu. Dehşete düşen Furness, Kent Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Sonrasını şöyle anlattı: "Polisler, 'Gerçekten tehlikede olduğunuzu düşünüyor musunuz? Çünkü biz 20 dakika uzaktayız ve burada bir şey olabilir' dediler. 'Peki madem, öyleyse sorun yok' dedim. Kendimi gerçekten aptal gibi hissettim."

Furness, İbiza tatili sırasında Instagram'dan canlı yayın yaparken, Matthew Hardy isimli bir kullanıcıdan sorular gelmeye başladı. Daha sonra Hardy Facebook'tan Furness'e mesaj atarak kendisini taciz eden kişi olduğunu itiraf etti. Mesajları daha sonra yeniden okumak isteyen Furness, Hardy'nin hesabını kapattığını gördü.

Furness, Kent polisine yeniden ulaşıp olanları anlatmanın çok da manası olmadığına karar verdi. "Onları aradığımda bana polisin vaktini boşa harcadığımı hissettirdiler. Instagram'da tonlarca takipçisi olan, her gittiği yerden sürekli paylaşım yapan ve ilgi isteyen sarışın, saf bir kız olduğumu düşünüyorlardı" dedi.

Hardy ise kimliğini itiraf ettikten sonra dahi Furness'ı izlemeye devam etti. Israrlı takip Eylül 2021'e kadar sürdü. Furness'a her gün, yıllardır konuşmadığı tanıdıklarından, "Abby, WhatsApp'tan mesaj attın ya bana, acaba hesabın mı hack'lendi?" şeklinde sorular geliyordu.

NİHAYET KURBANLARA KULAK VEREN BİR POLİS BULUNDU

Furness, Hallam ve daha nice kadının çektiği bu çile, Cheshire Emniyet Müdürlüğü'nde 22 yıldır görev yapmakta olan polis memuru Kevin Anderson olmasa daha da sürecekti. Aralık 2019'da Anderson, Hardy ile alakalı bir ısrarlı takip vakasına atandı. Cheshire Emniyeti kayıtlarını inceleyen Anderson, şoke edici bir veriye karşılaştı. Sistemde Hardy hakkında 100'den fazla giriş vardı. 62 farklı kurbandan şikâyet gelmişti. (Kayıtların bazıları aynı olay hakkında birden fazla şikâyet olduğunu gösteriyordu.) Hardy 10 kez gözaltına alınmış, ayrıca 3 kez kendi rızasıyla ifade vermişti.

Özellikle bir detay çok dikkat çekiciydi. Hardy, düğün gününde bir genç kadına "Nişanlın seni aldatıyor" şeklinde bir mesaj atmış ve az daha nikahın iptaline neden olmuştu. Anderson, "'Bu adamı birileri hale yola sokmalı' diye düşündüm" dedi.

2011'e uzanan şikayetleri topluca okumak oldukça rahatsız edici bir deneyimdi. "O günlerde kurbanlarla konuşan polisler için bir şey söyleyemiyorum. Belki kurbanların neler yaşadığını anlamıyorlardı ya da yasaları anlamıyorlardı" diyen Anderson, Hardy konusundaki aktif vakalara bakan memurlara ulaşıp hepsinin kendisine devredilmesini sağladı.

Vakalardan biri Kent şehrinin Maidstone ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki butik sahibi Lia Marie Hambly hakkındaydı. Hardy, Hambly'i takibe 2019'da başlamıştı. Onunla, ailesiyle ve arkadaşlarıyla yüzlerce kez temas kurmuştu. Hambly, "Bana benden nefret ettiğini, benim bir sürtük olduğumu söylüyordu. Ya da benmiş gibi davranıp onlarla konuşuyordu" dedi. Hardy gecenin bir yarısı 5 dakika arayla 10 kez bilinmeyen numaralardan arayıp Hambly'i rahatsız ediyordu.

Hambly, Kasım 2019'da Kent polisine başvuruda bulundu. "Bana sadece bir e-posta gönderip, 'Merak etmeyin, ilgileniyoruz' dediler" diyen Hambly, polisin vakayı idaresiyle ilgili de şikâyette bulundu.

Şubat 2020'de Anderson, Hambly'i aradı ve "Davanıza artık ben bakıyorum" dedi. Hambly "Nihayet birileri umursuyor" diye düşünüp rahatladığını belirterek, şöyle devam etti: "Birileri bu konuda bir şeyler yapmak istemişti. Arayan polis bana, 'Halledeceğiz. Ben burada sizi dinleyip yardımcı olmak için varım' dedi. Tek duymak istediğim buydu."

Anderson ise, "Lia'nın davasında benim için en çarpıcı nokta, davranış biçimi oldu" diye konuştu. Geçmişte avukatlık asitanlığı yapmış olan Hambly, bu alandaki uzmanlığından faydalanarak, Hardy ile olan tüm iletişimini bir dosyada toplamıştı. "Hardy bana mesajlarının ekran görüntüsü almamın, polisle konuşmamın hiçbir anlamı olmadığını söylüyordu. Kim olduğunu ve ne bildiğini asla bulamayacağımı söylüyordu" diyen Hambly aynı fikirde değildi. Nihayetinde elinde Hardy'nin sosyal medya hesaplarını tek tek belgeleyen 700 sayfalık bir dosya olmuştu.

O noktada, Hardy soruşturması Anderson'ın hayatını da kontrol altına almıştı. Geceleri gözüne uyku girmiyor sürekli, "Raporu doğru okudum mu?", "Hardy'nin kullandığı tüm numaraları aldım mı?" diye düşünüyordu. Anderson, "Tüm bu insanların beklediği hapis cezasının çıkmasını sağlamak zorundaydım. Bana inanmış ve güvenmişlerdi" diye anlattı o günlerdeki ruh halini.

Anderson, iddianameyi 5 kurbanın yaşadıkları üzerine kurdu. Diğer 4 kurban ise beklemedeydi. Yargılamadan "suçlu" sonucu çıkması durumunda, ceza duruşmasında bu 4 kurban da davaya dahil edilebilirdi.

Anderson, "Olaya pragmatik yaklaşmak zorundaydım. Bu kadar kurban olunca gerçeği anlatmak çok zordu. Çok fazla kurban olması davayı sulandırabilirdi. O nedenle iddianameyi en güçlü olan suçlamalar üzerine kurduk" dedi.

Ama yine de diğer kurbanlarla da temasa geçti ve ellerindeki kanıtlarını kendisiyle paylaşmalarını istedi. 62 kurbanın yaşadığı 100 olayı derleyen Anderson, bunları mahkemede Hardy'nin karakterini ortaya koymak için kullandı.

HARDY ŞİMDİ PARMAKLIKLAR ARDINDA AMA…

Hardy, Şubat 2020'de gözaltına alındığında her şeyi inkâr etti. Mart 2021'de hakkında iddianame hazırlandığı dönemde bile tacizlere devam etti. Örneğin Gina Martin'in büyükannesi 2020'de Covid nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bir sonraki yıl Martin'e ölmüş büyükannesi gibi davranan bir hesaptan, "Merhaba Gina" diye bir mesaj gelmişti. Martin mesajı gönderenin Hardy olduğundan emindi.

Eski kurbanlarını taciz etmenin yanında yeni hedefler de bulmuştu. Örneğin 42 yaşındaki Jill'i takibe Haziran 2021'de başladı. Jill'in bir kadın akrabası adına sahte bir hesap açıp eşini baştan çıkarmaya çalıştı. Jill, Manchester Bölgesi Emniyeti'ne başvurdu ama "Bir şey yapamayız" cevabını aldı. Takipler nedeniyle öylesine paranoyak olmuştu ki bir elinde beyzbol sopası, bir elinde telefonla uyuyordu.

Nihayetinde Jill'in bir akrabası, arayan numarayı bir sorgulama sayfasında arattı. Daha önce 349 kişi bu numarayla ilgili arama yapmış, 6 kullanıcı yorum bırakmıştı. Bir kullanıcı "Akrabalarıma mesaj attı, ilişkileri bozmaya, ensest ilişkiler başlatmaya çalıştı" diyordu. Bir başkası, "Adı Matthew Hardy ve bu işi yıllardır yapıyor" yazmıştı. Jill, oradan Cheshire Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı ve yaşadıkları davadaki destekleyici kanıtlar arasına katıldı.

Ekim 2021'de Hardy çıkarıldığı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti. Ocak 2022'de rekor denebilecek bir ceza olan 9 yıl hapse mahkûm edildi. Anderson, "Bu ceza gerekliydi, aksi takdirde hiç durmayacaktı. Kefaletle serbest olduğu dönemde bile devam ediyordu" dedi.

Kurbanların bazıları o gün mahkemedeydi, bazıları ise haberi sonradan aldı. Yaşadıkları mutluluğa karşın güvensizlik duygularını atlatmaları halen mümkün olmadı. Özellikle bilmediği numaralardan aranmanın kendisini tetiklediğini söyleyen Furness, "Şu an tek yaptığım şey endişelenmek. Bu şey peşinizi bırakmıyor. Yara gittikçe derinleşiyor, hiç iyileşmiyor" dedi.

Hardy'nin avukatı Sara Haque, müvekkilinin otizmli olduğunu, öğrenme güçlüğü ve akıl sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, "Müvekkil mutlu bir hayat yaşamak istemektedir. Bu kişilerin internetteki mutlu hayatlarını görüp onlarla bağ kurmaya çalışmaktadır. Ardından gelen reddedilme ise müvekkil için tetikleyici olmaktadır" savunmasını yaptı.

Melanie, Hardy'nin tacizlerinin kökeninin okul yıllarında kızlar tarafından reddedilmesine bağlarken, Alvarez, Hardy gibi aynı anda birden fazla kurbanı taciz eden faillerin çok yaygın olduğunu, çoğunlukla yalnızlık nedeniyle ısrarlı takibe başladıklarını belirtti.

Guardian'a konuşan tüm kurbanlar, polis memuru Kevin Anderson'a Hardy'i parmaklıkların ardına gönderme kararlılığı için minnettar olduklarını ancak Hardy'i durdurmanın bu kadar zaman almış olmasının da kendilerini kızdırdığını belirtti. Martin, "Beni endişelendiren bunun sürdürülebilir bir çözüm olmaması. Bu davaların, böyle adamları yargılamayı kendilerine iş edinmiş bir polis memurunun önüne düşmesini mi umacağız? Adalete bu şekilde ulaşmamalıyız" diye konuştu.

Hardy şu an kurbanlarının hayatlarını etkileyecek durumda değil ama yarattığı kaosun etkileri belki de bir ömür sürecek. Kurbanlar ise hep aynı soruları soruyor: "Neden bu kadar uzun süre acı çektik? Bu adamı hapse göndermek neden bu kadar uzun sürdü?"

The Guardian'da yayımlanan "11 years, 10 arrests, at least 62 women: how did Britain’s worst cyberstalker evade justice for so long?" başlıklı haberden derlenmiştir.