'Ben neden buradayım?' Bruce Willis hakkında şok iddialar! Anlatılanlar yürek burktu...

ABD'li aktör Bruce Willis'in yaşadığı ve afazi adı verilen sağlık sorunu nedeniyle oyunculuk kariyerini noktalama kararı alması, dünya genelinde milyonlarca hayranı için üzücü bir sürpriz oldu. Ancak anlaşılan o ki son yıllarda Hollywood'da Willis'le beraber çalışmış olan oyuncular ve teknik ekip elemanları, Willis cephesinden böyle bir açıklama gelmesini bir süredir bekliyordu.

Bu gerçek Los Angeles Times gazetesinin bir haberiyle ortaya çıktı.

Gazeteye göre, Willis'in en son çektiği aksiyon filmlerinden biri olan "Out of Death"in setinde oldukça garip bir olay yaşandı.

Willis'in sahnelerinin çekimleri başlamadan birkaç gün önce yönetmen Mike Burns, filmin senaristine acilen gündeme alınması gereken bir talep iletti. Burns, Haziran 2020'de gönderdiği e-postada, Willis'in filmdeki rolünün azaltılması gerektiği belirterek, "Görünüşe bakılırsa Bruce'un rolünü aşağı yukarı 5 sayfa kısaltmamız gerekiyor. Diyalogları da biraz kısaltmalıyız, monolog vs. olmaması gerek" diyordu.

Burns, Willis'in repliklerinin neden "kısa ve tatlı" tutulması gerektiğine dair ayrıntı vermemişti. Ancak geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan açıklamayla, Burns'ün ve birçok başka yönetmenin bir süredir gizliden kaygılandığı durumun gerçek olduğu kanıtlanmış oldu.

Aktörle aynı sette zaman geçiren ve Mart ayı içinde Los Angeles Times'a konuşan 10'dan fazla kaynak, Willis'in sağlık durumuna dair kaygılı açıklamalarda bulundu.

Gazetenin kaynaklarına göre Willis, son dönemde imza attığı projelerde 2 gün süren çekimler için 2 milyon dolar civarında ücret alıyordu. Ancak bu çekimler sırasında sette yaşananların tam olarak farkında olup olmadığı şüpheliydi. Yönetmenler, 'Pulp Fiction'dan 'Die Hard'a birçok projeyle gönüllerde taht kuran Willis'in, zihinsel keskinliğini kaybettiğine ve diyaloglarını hatırlama güçlüğü çektiğine şahit olmanın yüreklerini burktuğunu ifade etti.

Çok sayıda kaynağa göre, Willis çekimlere hep bir eşlikçiyle katılıyordu. Sektörde "kulağakaçan" olarak adlandırılan bu eşlikçinin işi, bir kulaklık yardımıyla sürekli Willis'e diyaloglarını hatırlatmaktı. Aksiyon sahnelerinin çoğunda, özellikle de silahlı çatışma sahnelerinde, Willis yerine bir dublör rol alıyordu.

Kaynakların bahsettiği olaylardan bir tanesi de 2 yıl önce Cincinnati'de 'Hard Kill' filminin setinde yaşandı. Olayı bilen ancak konuşma yetkileri olmadığı için adları açıklanmayan iki kişinin aktardığına göre, Willis kurusıkı doldurulmuş bir silahı yanlış bir zamanda ateşledi. Neyse ki kimse yaralanmadı. Filmin yapımcısı böyle bir hadise yaşandığını reddetti ancak filmdeki diğer oyuncuların ve teknik ekibin olan biten nedeniyle fazlasıyla sarsıldığı öne sürüldü.

"BRUCE'LA ÇALIŞTIĞIMIZ İLK GÜN DURUMU ANLADIM"

Willis'in hafıza sorunları yaşadığını önceden bilen az sayıdaki kişiden biri olan Mike Burns, Haziran 2020'de ilk filmi 'Out of Death' için sete çıkana kadar, durumun ciddiyetinin farkında olmadığını belirtti. ('Out of Death', Willis'in son 2 yılda çektiği 22 filmden biriydi.)

Burns, "Bruce'la çalıştığımız ilk günün sonunda, vaziyeti birinci elden tecrübe etmiş oldum. Çok daha büyük bir mesele olduğunu ve neden diyaloglarını kısaltmam istendiğini anladım" dedi.

Çekimler sırasında Willis'in aşağı yukarı 25 sayfa diyalog içeren tüm sahnelerini tek günde çekmekle görevlendirildiğini de sözlerine ekleyen Burns, bunun oldukça zor bir iş olduğunu ve içine sinmediğini belirtti.

Ardından geçtiğimiz sonbaharda Burns'e bir başka Willis filmi olan 'Wrong Place'i yönetme teklifi götürüldü. Aktörün sağlık durumundan kaygı duyan Burns, bu teklifi kabul etmeden önce Willis'in yakın çevresinden birini arayıp, "Bruce nasıl?" diye sordu. "Bambaşka bir insan oldu, geçen seneye göre çok daha iyi" cevabını alınca içinin rahatladığını belirten Burns, teklifi kabul etti.

Ancak Ekim 2021'de çekimler başladığında durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Burns, "Bana hiç daha iyi gibi gelmedi, aksine kötüleştiğini düşündüm" dedi ve şöyle devam etti:

"Çekimler bittikten sonra, 'Benden bu kadar' dedim, 'Bir daha Bruce Willis filmi çekmeyeceğim.' Oyunculuğa ara veriyor olması beni rahatlattı."

Willis'in basın temsilcisi, ailenin açıklaması dışında konuyla ilgili bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.

OYNADIĞI FİLMLER HAYRANLARINI DA ŞAŞIRTIYORDU

Uzun zamandır Willis'in işlerini yöneten ekip, özellikle de Creative Artists Agency menajerleri, aktörün parçası olduğu projelerde sette geçirdiği sürenin iki günle sınırlı olmasını sağlıyordu. Willis'in imzaladığı film anlaşmalarında günde 8 saatten fazla çalışmayacağı yazıyordu. Ancak prodüksiyonlarda rol oynamış kaynaklara göre, Willis çoğu zaman en fazla 4 saat çalışıp paydos ediyordu.

Diğer yandan hayranları, Willis'in neden eleştirmenlerce yerin dibine sokulan düşük bütçeli filmlerde oynamakta olduğunu sorguluyordu. Hatta her yıl sektörün en kötü filmlerine verilen Altın Ahududu Ödülleri'ni veren grup, geçtiğimiz Şubat ayında sadece Willis'in filmlerine ayrılmış özel bir kategori açtıklarını duyurdu.

Kısaca "Razzie" olarak bilinen Altın Ahududu Ödülleri'ni veren gruptan dün bir açıklama geldi. Açıklamada, "Uzun değerlendirmelerin ardından, yakın zamanda açıkladığı hastalığı nedeniyle, Bruce Willis'e verdiğimiz Altın Ahududu'yu geri almaya karar verdik. Eğer bir kişinin sağlık durumu aldığı kararlarda ya da performansında rol oynayan bir faktörse, o kişiye bir Razzie vermenin uygun olmadığını kabul ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Willis için "2021'de yayınlanan bir filmdeki en kötü Bruce Willis performansları" isimli özel bir kategori açılmıştı. Willis'in 'Cosmic Sin'deki performansı, sekiz kötü performans arasından en kötüsü seçilmişti. Razzies'in açıklamasında, "Bu kategori hiçbir zaman sürekli olacak şekilde planlanmamıştı ve tekrarlanmayacak" vurgusu yapıldı.



"HATIRLADIĞIM BRUCE OLMADIĞI AŞİKARDI"

Los Angeles Times'a konuşan Jesse V. Johnson da geçen yıl Willis'in durumunu fark ettiğinde şoke olduğunu belirtti.

'White Elephant' isimli düşük bütçeli filmin yönetmeni olan Johnson, çok uzun zaman önce henüz bir dublörken Willis'le tanışıp çalıştığını ancak Nisan 2021'de Georgia'da çekimler başlamadan kısa bir süre önce bir araya geldiklerinde Willis'in bambaşka bir kişi gibi olduğunu söyledi. Johnson, "Onun benim hatırladığım Bruce olmadığı aşikardı" diye konuştu.

Willis'in zihinsel durumu nedeniyle endişelendiğini belirten Johnson, bunun üzerine aktörün asistanı Stephen J. Eads ve ekibiyle temas kurarak diye "Nedir bu vaziyet?" diye açık açık sorduğunu belirtti.

Johnson, Eads'le aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı: "Bruce'un orada olmaktan mutlu olduğunu ama onun sahnelerini öğle yemeğinden önce çekip bitirmemizin ve onu erkenden göndermemizin iyi olacağını söylediler."

"SENİN NEDEN BURADA OLDUĞUNU BİLİYORUM AMA BEN NEDEN BURADAYIM?"

Bunun üzerine Willis'in sahnelerin hızla bitirecek şekilde organize edilen çekimler başladı. Ama o aşamada bile Willis'in ne yaptığının çok farkında olmadığı belirtildi. Prodüksiyon ekibinden iki kişi Willis'in duyulabilir bir sesle, "Senin neden burada olduğunu biliyorum, senin neden burada olduğunu da biliyorum, ama ben neden buradayım?" diye sorduğunu aktardı.

Ekiptekilerden biri, "Bizim için rahatsız edici olmaktan ziyade, 'Bruce'un kötü görünmesini nasıl önleriz?' meselesiydi. Söyleyeceği cümleyi sufle veriyorlardı ama o sözlerin ne anlama geldiğini anlamıyordu. Kukla gibi oynatılıyordu" ifadelerini kullandı.

Johnson ise 'White Elephant'tan sonra iki yeni Willis filmini daha çekmek için teklif aldığını bunun üzerine konuyu yaratıcı ekibiyle birlikte değerlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"'White Elephant'taki tecrübemizden sonra, ekip olarak bir daha Bruce'la film çekmeme kararı aldık. Hepimiz birer Bruce Willis hayranıyız ve bu düzen bize yanlış geldi. İnanılmaz bir kariyerin hazin sonu olduğunu düşündük. Hiçbirimizin içine sinen bir durum değildi."



1970'lerde başladığı oyunculuk kariyerinde 70'ten fazla filmde rol olan Willis, 'Die Hard' serisinde oynadığı Dedektif John McClane rolüyle ikonlaştı. Beş filmlik seri sayesinde Willis, Hollywood'un en önemli aksiyon aktörlerinden biri haline geldi ve önünde 'Pulp Fiction', 'The Fifth Element' gibi filmlerin de yolu açıldı. Oynadığı filmlere getirdiği gişe başarılarına rağmen eleştirmenlerin fazla beğendiği bir aktör olmayan Willis, 1980'lerde Cybill Shepherd'la başrolü paylaştığı 'Mavi Ay' dizisiyle Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. Willis kariyeri boyunca Wes Anderson, Terry Gilliam gibi yönetmenlerle de çalıştı. Sağlığı gittikçe bozulsa da yapımcılar nezdindeki popülerliğini yitirmeyen Willis, çok kısa süre göründüğü düşük bütçeli bağımsız filmlerin bile uluslararası arenada pazarlanabilir hale gelmesini sağlıyordu. Bir filmin posterinde adı, IMDB sayfasında fotoğrafı olması, Willis hayranlarının ilgisini çekmeye yetiyordu. Willis son yıllarda sadece Los Angeles merkezli Emmett/Furla Oasis ile Vancouver'da kurulmuş olan 308 Entertainment Inc. şirketlerinin yapımlarında rol alıyordu.

"BRUCE'UN ELİNE SİLAH ALDIĞI ANLARDA…"

Ocak 2020'de aktris Lala Kent 'Hard Kill' isimli filmde Willis'in kızını canlandırmak üzere seçildi. Bir sahnede Willis'in karakterinin müdahale edip Kent'i kötülerin elinden kurtarması gerekiyordu.

"Rol gereği ölmek üzere olduğumu düşündüğüm anda babamın içeri dalıp beni kurtarması gerekiyordu" derken, sahne sırasında Willis'e arkasının dönük olduğunu belirtti. Willis'in sahneye girdikten sonra bir cümle söyleyip kötü adama ateş etmesi, Kent'in de bu cümleyi duyunca eğilmesi planlanmıştı. Ancak Willis, cümlesini söylemeden silahı ateşlediği için Kent'in eğilmesi mümkün olmadı.

Kent, "Sırtım dönük olduğundan, arkada ne olduğunun farkında değildim. O yüzden ilk seferinde, 'Sorun değil, baştan başlayalım' dedim" diye anlattı o dakikaları.

Kent yönetmen Matt Eskandari'den de Willis'e silahını ateşlemeden önce cümlesini söylemesini hatırlatmasını istedi.

Ama ikinci tekrarda yine aynı şey oldu. Eskandari Los Angeles Times'ın olayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermezken, çekim ekibinden bir kişi, Kent'in olay nedeniyle sarsılmış olduğunu belirtti. Ekipten bir başka kişi ise adının açıklanmasını istemedi ancak yaşananları "Willis silahını yanlış cümlede ateşlemişti" sözleriyle özetledi. Aynı kişi, "Bruce'un eline silah aldığı anlarda hiç kimsenin ateş hattında olmadığından emin oluyorduk" diye konuştu.

Willis'le 20 filmde birlikte çalışmış olan Emmett/Furla Oasis kurucusu Randall Emmett, mahremiyet yasaları gereği, aktörün sağlık durumuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Aynı zamanda Kent'in eski nişanlısı olan Emmett, Willis'in silahını erken ateşlediği iddialarına karış çıktı. Filmdeki silahlardan sorumlu görevli de böyle bir olay yaşandığı iddiasını reddetti.

Emmett yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bruce'u ve ailesini bu zor zamanlarda sonuna kadar destekliyorum. Ona bu zorlu hastalıkla mücadele etme cesareti nedeniyle hayranlık duyuyorum. Bruce her zaman ailemizin bir parçası olacak."

EADS VE POTTER SAYESİNDE OYUNCULUK YAPMAYA DEVAM EDİYORDU

Willis'e sette eşlik eden geniş bir yardımcı kadrosu olduğu, bu yardımcıların aktörü korumak için ellerinden geleni yaptığı da belirtildi.

Özellikle 1990'larda Willis'in asistanı olarak çalışmaya başlayan Eads'in bu konuda çok önemli bir rol oynadığını belirten bir 'Hard Kill' set çalışanı, "Bruce'u her yere o götürüyordu. Golf arabasıyla gezdirdiği Bruce'a göz kulak oluyordu" dedi. Los Angeles Times, Willis'in filmlerinde Eads'in de "yapımcı" unvanıyla yer aldığını, bunun için kendisine film başına 200.000 dolar ödeme yapıldığını yazdı.

Aktör Adam Huel Potter da Willis'in oyunculuğa devam edebilmesini sağlayan bir diğer önemli isimdi. Filmlerde kendisine küçük roller de verilen Potter'ın asıl görevi, yukarıda bahsettiğimiz üzere kulağakaçanlık yapmak yani Willis'in diyaloglarını sürekli kulağına fısıldamaktı. Potter bu iş için haftada 4 bin 150 dolar alıyordu. Kendisine ayrıca "diyaloğu olan bir rol" ve Willis'in kaldığı otelde oda önerilmişti.

Eads de Potter da Los Angeles Times'ın yorum taleplerini kabul etmedi.

Willis'in son büyük filmlerinden biri olan 'Paradise City' geçen yıl Mayıs ayında Hawaii'nin Maui adasında çekildi. Filmin yönetmeni Chuck Russell ile ikinci bir set çalışanı Willis'in 'Pulp Fiction'da da birlikte rol aldığı John Travolta ile yeniden birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Russell, "Bruce Willis'i Bruce Willis yapan cazibesinin hâlâ sürdüğünü görebiliyordunuz. Gerçekten en başarılı oyununu oynadı. Biz de onun ve John'un çekimlerde harika bir deneyim yaşamasını sağladık" dedi

Ancak gazeteye konuşan film yapımcıları, Willis'in durumunun kendilerini alarma geçirdiğini söyledi. 'White Elephant'ta prodüksiyon amiri olan Terri Martin, çarşamba günkü açıklamanın ardından, "Öylesine kaybolmuş görünüyordu ki... 'Elimden gelenin en iyisini yapacağım' diyordu. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdı. O tüm zamanların en iyilerinden biri ve kendisine hayranlığım, yaptığı işlere saygım sonsuz. Ama emekli olmasının zamanı gelmişti" diye konuştu.

Los Angeles Times'ın "Concerns about Bruce Willis’ declining cognitive state swirled around sets in recent years" ve CNN'in "Razzies rescind Bruce Willis award after family reveals actor has aphasia" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.