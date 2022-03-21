Eski eş ile mantarlı poz: Karma ailemiz için teşekkürler

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Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak anılan fakat sonra yollarını ayıran Demi Moore ile Bruce Willis'ten söz ediyoruz. Üç kız çocukları olan çiftin, 1987 yılında başlayan evlilikleri 2000'de sona erdi. Ama 59 yaşındaki Moore ile geçen hafta sonu 67 yaşına giren Bruce Willis'in iletişimi hiç bozulmadı. Hatta model Emma Hemming ile evli olan Willis, Covid 19 karantinasının büyük bir bölümünü Demi Moore'un evinde kızları, onların sevgilileri ve Moore'un yardımcısı ile birlikte geçirdi.

MANTARLI POZ

Demi Moore ile Bruce Willis'in arası hala çok iyi. Bunun son örneklerinden birini de geçen hafta sonu sergiledi ünlü çift. Moore, eski eşi Willis'in doğum gününü, birlikte çekilen bir fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaşarak kutladı. Ünlü oyuncu Moore, evinin mutfağında çekilen bu pozu "Mutlu yıllar Bruce. Karma ailemiz için teşekkürler" notu eşliğinde paylaştı. Moore'un bu paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı. Paylaşıma yorum yazanlardan biri de Willis'in şu anda evli olduğu Emme Hemming oldu. Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu bulunan Hemming, Moore'un paylaşımına kalp emojileriyle yanıt verdi.

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Bir takipçisi Moore'un paylaşımına "Sizin karma aileniz, benim kendi karma aileme örnek oldu. Ve bu işe yarıyor, herkes mutlu" yorumunu yazdı. Birçok takipçisi de Moore ile Willis'in boşanmalarına rağmen iyi geçinmelerinin ve yakın olmalarının güzel bir durum olduğunu ifade etti.

Demi Moore ile Bruce Willis, Covid 19 nedeniyle uygulanan karantina sırasında aynı evde uzun süre vakit geçirdiler. Willis o dönemde eski eşi Moore, üç kızı, onların sevgilileri ve Moore'un asistanıyla birlikte kaldı. O sırada çekilen pozları da sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

BU DURUM SÖYLENTİLERE YOL AÇTI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon sürecinin ilk döneminde en çok konuşulan kişiler, bir zamanlar evli olan Bruce Willis ile Demi Moore'du. 2000 yılında boşanan çift, bu uzun aranın ardından üç kızları ve onların erkek arkadaşları hatta Demi Moore'un ekibinin bazı çalışanlarıyla birlikte Moore'un evinde toplandı. Bir örnek pijamalar giyip sosyal medya için poz verdiler. Birlikte nasıl vakit geçirdiklerini yine sosyal medya üzerinden paylaştılar. Hatta bir ara Bruce Willis'in genç eşiyle arasının iyi olmadığı bu yüzden eski eşinin evine sığındığı bile ileri sürüldü.

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WILLIS'İN YENİ EŞİ VE KIZLARI DA KATILDI

Sonra bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Willis'in, yeni eşinden olan küçük kızlarından birinin oyun parkında yaşadığı küçük bir kaza yüzünden sık sık doktora gitmesi gerektiği için onların Los Angeles'tan ayrılamadığı ortaya çıktı. Küçük kız iyileşince Willis'in genç eşi de bu kalabalık aileye katıldı. Bu kez de sosyal medyada onun da yer aldığı pozlar paylaşıldı. Öyle ya da böyle eski çift Demi Moore ve Bruce Willis, dört duvar arasında bile çok konuşulmayı başardılar.

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Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendirilen Bruce Willis ile Demi Moore 1987 yılında evlendiler. Bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout Willis adlı üç tane kızları oldu. Fakat mutlu çiftin evliliği 2000 yılında yolun sonuna geldi. Moore ile Willis boşandılar.

Demi Moore 2005 yılında Ashton Kutcher ile hayatını birleştirdi. Aralarındaki yaş farkına rağmen ilişkileri 2013 yılına kadar gayet mutlu bir şekilde ilerledi.

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KALABALIK AİLENİN MUTLULUK POZLARI

Hatta o dönemde de Kutcher ile Moore- Willis çiftinin kızları arkadaşça görüntüler sergiledi. Ashton Kutcher ile Bruce Willis da iyi bir iletişim içindeydi o dönemde. Hatta kalabalık bir aile olarak sık sık objektiflere de takılıyorlardı. Moore ile Kutcher, 2013 yılında boşandı.

İKİNCİ EŞİNDEN İKİ KIZI BULUNUYOR

Bruce Willis ise Demi Moore'dan boşandıktan sonra uzun süre bekar kaldı. Sonunda 2009 yılında Emma Hemming ile evlendi. Çifin bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor. Willis'in yeni eşi Emma ile eski eşi Demi Moore da ilişkilerini iyi bir şekilde sürdürüyorlar.

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Bu arada Demi Moore'un ilk evliliğini daha ünlü olmadan önce müzisyen Freddie Moore ile yaptığını hatırlatalım. 1980 ile 85 arasında süren bu evlilikten çiftin çocuğu olmadı. Bu ilk evliliğinden Demi Moore'a kalan en önemli hatıra, sinema kariyerinde kullandığı soyadı oldu. Tam adı Demi Gene Guynes olan oyuncu, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

GEÇEN YIL BU GÖRÜNTÜSÜYLE KONUŞULMUŞTU

Demi Moore geçen yılın kasım ayında düzenlenen British Fashion Awards ((İngiliz Moda Ödülleri) törenindeki görüntüsüyle konuşulmuştu. Moore o etkinlikte yüzünün farklı görünümüyle bir kez daha manşetlere çıktı. Gece için gri-siyah karışımı pırıltılı bir kıyafet giyen Demi Moore'un yüzünün bu kadar çok dikkat çekmesinin nedeni ise yaptırdığı uygulamalar oldu. Daha genç olduğu dönemde bile yaş almayı yavaşlatmak için bütün imkanlarını kullanan üç çocuk annesi Moore'un, elmacık kemiklerinin aşırı belirginliği ve dudak bölgesinin görüntüsü dikkat çekti. Bütün bunlar da yıldızın gecenin en çok konuşulan kişisi olmasına yol açtı.

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'KİM YAPTIYSA DAVA ETMELİ'

Demi Moore'un görüntüsü sosyal medya platformlarında da konu oldu. Bazı kişiler oyuncunun, geçen yıllara iyi direndiğini ve güzel göründüğünü savundu. Fakat Moore'u eleştirenler de çoktu. Bu görüşü savunanlar oyuncunun artık yaş almayı bilgece kabullenmesi gerektiğini belirtti. Bir kullanıcı "Demi Moore, yüzüne estetik uygulamayı yapan uzmanı dava etmeli. Bu kötü sonuçlanmış bir uygulama" diye Moore'un görünü hakkındaki görüşünü belirtti. Birçok kişi Moore'un eskiden çok hoş göründüğünü ama bu uygulamalar yüzünden artık bambaşka biri olduğunu ileri sürdü.