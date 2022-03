Dostum, senin iÃ§in dua ediyorum: Sensiz Hollywood hayal bile edilemez

Haberin Devamı

STALLONE'DEN MESAJ

Bunlardan biri de 2010 yılında çekilen The Expendables adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği arkadaşı Sylvester Stallone. 75 yaşındaki Stallone, Instagram sayfasında Bruce Willis ile ilgili bir paylaşım yaparak ona destek verdi. Willis ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafa da yer veren Stallone, meslektaşı için "dua ettiğini" belirtti

'SENİN İÇİN DUA EDİYORUM ESKİ DOSTUM'

Sylvester Stallone, Bruce Willis ile çok uzun zamana dayanan bir dostlukları olduğunu belirterek, hem oyuncu hem de ailesi için dua ettiğini ve en iyisini dilediğini vurguladı. Stallone'nin bu paylaşımına bazı takipçilerinden yorumlar geldi. Bunlardan biri "Hollywood'u bu efsane olmadan hayal edemiyorum" diye yazdı. Bir diğeri Willis'e hitaben "Sen gerçek bir şampiyonsun" diye yazdı. Stallone'nin bir başka takipçisi de "Ne acı bir haber! Bruce için en iyisini diliyorum" diyerek görüşünü bildirdi.

'ODAMIN DUVARINA POSTERİNİ ASTIĞIM KAHRAMAN'

Bruce Willis ile 1999 yapımı The Sixth Tense (Altıncı His) adlı filmde birlikte çalışan yönetmen M. Night Shyamalan da sosyal medya sayfasında ünlü oyuncuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Shymalan "büyük ağabeyim" diye nitelendirdiği Bruce Willis hakkında şunları yazdı. "Harika ailesinin ona destek ve güç verdiğini biliyorum. O daima benim bir çocukken odama astığım posterdeki o kahraman olacak."

ÜNLÜ YÖNETMEN: GÜÇ DİLİYORUM

Willis'in 2007 yapımı Live Free or Die Hard adlı yapımda birlikte çalıştığı Len Wiseman da oyuncu ve ailesine sevgilerini gönderip kuvvet dilediğini ifade etti.

'HARİKA ROL ARKADAŞI'

Bir oyuncu olarak Bruce Willis'in başına gelen bu talihsizlik yüzünden çok üzgün olanlardan biri de Glass adlı yapımda onunla birlikte kamera karşısına geçen Sarah Paulson oldu. 47 yaşındaki Paulson "Benim için harika bir rol arkadaşıydı. En sevimli, en nazik, en komik adamdı" diye yazdı.

Haberi Instagram sayfasında duyuran Rumer Willis'in konuyla ilgili paylaşımına destek mesajları gönderenler arasında Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı Ireland, bir dönemin ünlü modeli Helena Christensen, oyuncu Jenna Dewan, Jaimia Alexander, Eiza Gonzales de yer aldı.

BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Bu arada Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürüldü. Bu belirtilerin özellikle de son birkaç ayda gün yüzüne çıktığı iddialar arasında. Bruce Willis'teki bu değişimi en yakından gözlemleyenlerden biri de 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson.

'DİKKATİ DAĞINIK GÖRÜNÜRDÜ'

Wilson'ın anlattığına göre Bruce Willis son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davrandığını söyledi Wilson. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Stuart Wilson başlarda Willis'teki bu değişimleri onun çok ünlü ve popüler biri olmasına bağladığını söyledi. Dublör Wilson "Biz bu tür değişimleri Bruce Willis gibi çok ünlü ve çok popüler olan kişilerde görürdük. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Fakat biz bu durumun bir anlamı olmadığını düşünür ama o sırada başka şeyler olup olmadığını merak ederdik" dedi.

'BÖYLE BİR AÇIKLAMA BEKLİYORDUM'

Fakat, setlerde 17 yıl boyunca Willis ile zaman geçiren Stuart F. Wilson bir süre sonra oyuncunun, unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına vardığını sözlerine ekledi. O dönemde Willis'in belki de bazı zor dönemlerden geçtiğini düşündüklerini ifade eden Wilson "Ama o zaman bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorduk" dedi. Wilson buna rağmen yakın zamanda Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Willis'in 17 yıllık dublörü, oyuncu ile en son Aralık ayında bir sette çalıştıklarını ve onunla bu ayın başlarında bir yemekte bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

REPLİKLERİNİN HATIRLATILMASI İÇİN KULAKLIK KULLANIYORDU

Willis'in afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından sonra ünlü oyuncuyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen bazı gerçekler de ortaya çıktı. Page Six'e konuşan bir kaynak "Bazı bilişsel problemleri vardı" dedi. Bir başka kaynak da "Herkes biliyordu. Bütün kamera arkası ve kamera karşısı ekibi" diye konuştu. Bu arada yine setlerde Willis ile çalışan kaynaklardan biri de oyuncunun bir süredir filmdeki repliklerinin kendisine bir görevli tarafından hatırlatılması için kulaklık kullandığını ileri sürdü.

Son zamanlarda Willis'in sorunlarının artık saklanacak durumda olmadığını belirten başka bir set çalışanı da "Aksiyon sahnelerinde dublör kullanılması normal. Fakat Willis'in rol aldığı diğer bazı sahnelerde de dublörün kamera karşısında kalış süresi giderek uzuyordu" diye konuştu. Başka bir kaynak da Willis'in sorunlarının giderek arttığını ve bir keresinde bir film için sette sadece üç gün çalıştığını söyledi.

BUNAMA BELİRTİLERİ GÖSTERDİĞİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Aslında Willis'in hastalığının belirtilerinin 2015 yılında dikkat çeker hale geldiği de ileri sürülenler arasında. O dönemde bazı magazin bloglarında Willis'in bir tür "bunama" sorunuyla karşılaştığını ileri süren haberler çıkmıştı. 2015 tarihli bir blog paylaşımında Misery adlı Broadway oyununda sahneye çıkan Willis'in repliklerinin hatırlatılması için kulaklık kullandığı ileri sürülmüştü. Oyuncunun replikleri değiştirdiği ve çok gergin olduğu da iddialar arasındaydı. Ama oyunda görev yapanların söylediğine göre Willis bütün bunlara rağmen yine de çok sıkı çalışıyordu. O dönemde Willis'in bu durumu üzerinde çok da durulmadı. Çünkü Al Pacino da zaman zaman repliklerini unuttuğu için kulaklık kullanıyordu.

Tam adı Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin dört çocuğundan en büyüğü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Çocukluğunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleşti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlı televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu. Sonra da kariyerinde hızla yükseldi. Willis, kariyerinin ve şöhretinin de hem ilk hem de başarılı döneminde 1987 yılında Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kızı dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boşandı. Oyuncu 9 yıl sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kız çocuk sahibi oldu. ALMAN BİR ANNE İLE AMERİKALI BABANIN OĞLU

ONUN SORUNU GEÇİCİYDİ

Her ne kadar Bruce Willis'in afazi yüzünden mesleğine veda ettiği açıklandıysa da Hollywood'da benzer durumu yaşayan başka ünlüler de oldu. Bunlardan biri rol aldığı Game of Thrones (Taht Oyunları) ile tanınan genç yıldız Emilia Clarke. 2011 yılında bir beyin anevrizması geçiren Clarke, o süreçte doktorların kendisine afazi teşhisi de koyduğunu anlattı. Tüm yaşadıklarını da 2019 yılında New Yorker için kaleme aldığı bir makalede anlattı genç yıldız. Clarke "Hayatımın en kötü anlarıydı. Hastane görevlilerine, ölmeme izin vermelerini söyledim. Benim işim, hayalimdeki meslek, dil ve iletişim üzerine kurulu. Bu olmadan ben kaybolurdum" diye yazdı. Fakat Emilia Clarke'in yakalandığı afazi geçiciydi ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşup mesleğini yapabildi. Bu arada Emilia Clarke'ın 2013 yılında ikinci bir beyin operasyonu geçirdiğini de hatırlatalım.

İKİ YIL BOYUNCA YÜRÜMEYİ VE KONUŞMAYI YENİDEN ÖĞRENDİ

Benzer sorun yaşayanlardan biri de Sharon Stone. Güzel oyuncu 2011 yılında bir beyin kanaması geçirdi. O dönemde şiddetli baş ağrılarından yakınan Stone'un beynindeki kanama dokuz gün sürdü. Tedavi görüp sağlığına kavuştu ama bu süreç uzun zaman aldı. Kendi anlattığına göre beyin kanamasından sonraki iki yılı "yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrenmekle geçirdi."

ÜNLÜ ŞARKICI CÜMLE BİLE KURAMAZ HALE GELDİ

Şarkıcı Randy Travis de afazi geçiren ünlülerden biri. Kalp krizinin ardından konuşamamaya hatta kendisine söylenenleri anlamamaya başlayan Travis o süreci şöyle anlatmıştı anılarını kaleme aldığı kitabında: "Benim durumumda beynim fonksiyonlarını yerine getiriyordu. Eşimin bana söylediklerini anlıyordum ama cümle kurup ona yanıt veremiyordum. Hastaneden eve döndüğümde çok az konuşabiliyordum. Alfabenin ilk harfini telaffuz edebilmek için üç aylık bir konuşma terapisi uygulandı. Sonra da kısa kelimeleri söylemeyi becerebilmem bir buçuk yıl aldı. Kendimi, bedenimin içindeki bir hücrede kapana kısılmış gibi hissediyordum."