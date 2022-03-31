Dostum, senin iÃ§in dua ediyorum: Sensiz Hollywood hayal bile edilemez

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STALLONE'DEN MESAJ

Bunlardan biri de 2010 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen The Expendables adlÄ± filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi arkadaÅŸÄ± Sylvester Stallone. 75 yaÅŸÄ±ndaki Stallone, Instagram sayfasÄ±nda Bruce Willis ile ilgili bir paylaÅŸÄ±m yaparak ona destek verdi. Willis ile birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafa da yer veren Stallone, meslektaÅŸÄ± iÃ§in "dua ettiÄŸini" belirtti

'SENÄ°N Ä°Ã‡Ä°N DUA EDÄ°YORUM ESKÄ° DOSTUM'

Sylvester Stallone, Bruce Willis ile Ã§ok uzun zamana dayanan bir dostluklarÄ± olduÄŸunu belirterek, hem oyuncu hem de ailesi iÃ§in dua ettiÄŸini ve en iyisini dilediÄŸini vurguladÄ±.Â Stallone'nin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na bazÄ± takipÃ§ilerinden yorumlar geldi. Bunlardan biri "Hollywood'u bu efsane olmadan hayal edemiyorum" diye yazdÄ±. Bir diÄŸeri Willis'e hitaben "Sen gerÃ§ek bir ÅŸampiyonsun" diye yazdÄ±. Stallone'nin bir baÅŸka takipÃ§isi de "Ne acÄ± bir haber! Bruce iÃ§in en iyisini diliyorum" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.Â

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'ODAMIN DUVARINA POSTERÄ°NÄ° ASTIÄžIM KAHRAMAN'

Bruce Willis ile 1999 yapÄ±mÄ± The Sixth Tense (AltÄ±ncÄ± His) adlÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸan yÃ¶netmen M. Night Shyamalan da sosyal medya sayfasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla ilgili bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Shymalan "bÃ¼yÃ¼k aÄŸabeyim" diye nitelendirdiÄŸi Bruce Willis hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±. "Harika ailesinin ona destek ve gÃ¼Ã§ verdiÄŸini biliyorum. O daima benim bir Ã§ocukken odama astÄ±ÄŸÄ±m posterdeki o kahraman olacak."

ÃœNLÃœ YÃ–NETMEN: GÃœÃ‡ DÄ°LÄ°YORUM

Willis'in 2007 yapÄ±mÄ± Live Free or Die Hard adlÄ± yapÄ±mda birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Len Wiseman da oyuncu ve ailesine sevgilerini gÃ¶nderip kuvvet dilediÄŸini ifade etti.

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'HARÄ°KA ROL ARKADAÅžI'

Bir oyuncu olarak Bruce Willis'in baÅŸÄ±na gelen bu talihsizlik yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olanlardan biri de Glass adlÄ± yapÄ±mda onunla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Sarah Paulson oldu. 47 yaÅŸÄ±ndaki Paulson "Benim iÃ§in harika bir rol arkadaÅŸÄ±ydÄ±. En sevimli, en nazik, en komik adamdÄ±" diye yazdÄ±.

Haberi Instagram sayfasÄ±nda duyuran Rumer Willis'in konuyla ilgili paylaÅŸÄ±mÄ±na destek mesajlarÄ± gönderenler arasÄ±nda Alec Baldwin ile Kim Basinger'Ä±n kÄ±zÄ± Ireland, bir dönemin ünlü modeli Helena Christensen, oyuncu Jenna Dewan, Jaimia Alexander, Eiza Gonzales de yer aldÄ±.

BELÄ°RTÄ°LER YILLAR Ã–NCE BAÅžLAMIÅžTI

Bu arada Bruce Willis'te hastalÄ±ÄŸÄ±n etkilerinin bir anda Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncunun bir sÃ¼redir bazÄ± tuhaf belirtiler gÃ¶sterdiÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu belirtilerin Ã¶zellikle de son birkaÃ§ ayda gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. Bruce Willis'teki bu deÄŸiÅŸimi en yakÄ±ndan gÃ¶zlemleyenlerden biri de 17 yÄ±l boyunca onun dublÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Stuart F. Wilson.

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'DÄ°KKATÄ° DAÄžINIK GÃ–RÃœNÃœRDÃœ'

Wilson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bruce Willis son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r deÄŸiÅŸmiÅŸti. Fakat bir ÅŸeylerin yolunda gitmediÄŸi de o kadar belirgin deÄŸildi. Afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan birkaÃ§ ay Ã¶nce ise Willis'in sette Ã§ok farklÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Wilson. Ä°ngiliz The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re Stuart Wilson baÅŸlarda Willis'teki bu deÄŸiÅŸimleri onun Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve popÃ¼ler biri olmasÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DublÃ¶r Wilson "Biz bu tÃ¼r deÄŸiÅŸimleri Bruce Willis gibi Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve Ã§ok popÃ¼ler olan kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼rdÃ¼k. Bazen onunla konuÅŸtuÄŸumuzda dikkati daÄŸÄ±nÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼rdÃ¼. Fakat biz bu durumun bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ama o sÄ±rada baÅŸka ÅŸeyler olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederdik" dedi.

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'BÃ–YLE BÄ°R AÃ‡IKLAMA BEKLÄ°YORDUM'

Fakat, setlerde 17 yÄ±l boyunca Willis ile zaman geÃ§iren Stuart F. Wilson bir sÃ¼re sonra oyuncunun, unutkanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir sorunu olduÄŸunun farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. O dÃ¶nemde Willis'in belki de bazÄ± zor dÃ¶nemlerden geÃ§tiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade eden Wilson "Ama o zaman bunun ne olduÄŸunu tam olarak bilmiyorduk" dedi. Wilson buna raÄŸmen yakÄ±n zamanda Bruce Willis'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Willis'in 17 yÄ±llÄ±k dublÃ¶rÃ¼, oyuncu ile en son AralÄ±k ayÄ±nda bir sette Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve onunla bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda bir yemekte bir araya geldiklerini sÃ¶zlerine ekledi.

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REPLÄ°KLERÄ°NÄ°N HATIRLATILMASI Ä°Ã‡Ä°N KULAKLIK KULLANIYORDU

Willis'in afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla ilgili bugÃ¼ne kadar bilinmeyen bazÄ± gerÃ§ekler de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Page Six'e konuÅŸan bir kaynak "BazÄ± biliÅŸsel problemleri vardÄ±" dedi. Bir baÅŸka kaynak da "Herkes biliyordu. BÃ¼tÃ¼n kamera arkasÄ± ve kamera karÅŸÄ±sÄ± ekibi" diye konuÅŸtu. Bu arada yine setlerde Willis ile Ã§alÄ±ÅŸan kaynaklardan biri de oyuncunun bir sÃ¼redir filmdeki repliklerinin kendisine bir gÃ¶revli tarafÄ±ndan hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± iÃ§in kulaklÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Son zamanlarda Willis'in sorunlarÄ±nÄ±n artÄ±k saklanacak durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten baÅŸka bir set çalÄ±ÅŸanÄ± da "Aksiyon sahnelerinde dublör kullanÄ±lmasÄ± normal. Fakat Willis'in rol aldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bazÄ± sahnelerde de dublörün kamera karÅŸÄ±sÄ±nda kalÄ±ÅŸ süresi giderek uzuyordu" diye konuÅŸtu. BaÅŸka bir kaynak da Willis'in sorunlarÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir keresinde bir film için sette sadece üç gün çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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BUNAMA BELÄ°RTÄ°LERÄ° GÃ–STERDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

AslÄ±nda Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilerinin 2015 yÄ±lÄ±nda dikkat Ã§eker hale geldiÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼lenler arasÄ±nda. O dÃ¶nemde bazÄ± magazin bloglarÄ±nda Willis'in bir tÃ¼r "bunama" sorunuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. 2015 tarihli bir blog paylaÅŸÄ±mÄ±nda Misery adlÄ± Broadway oyununda sahneye Ã§Ä±kan Willis'in repliklerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± iÃ§in kulaklÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Oyuncunun replikleri deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ve Ã§ok gergin olduÄŸu da iddialar arasÄ±ndaydÄ±. Ama oyunda gÃ¶rev yapanlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Willis bÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen yine de Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. O dÃ¶nemde Willis'in bu durumu Ã¼zerinde Ã§ok da durulmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Al Pacino da zaman zaman repliklerini unuttuÄŸu iÃ§in kulaklÄ±k kullanÄ±yordu.Â

Tam adÄ± Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. AmerikalÄ± bir baba ve Alman bir annenin dört çocuÄŸundan en büyüÄŸü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. ÇocukluÄŸunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleÅŸti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlÄ± televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuÅŸtu. Sonra da kariyerinde hÄ±zla yükseldi. Willis, kariyerinin ve ÅŸöhretinin de hem ilk hem de baÅŸarÄ±lÄ± döneminde 1987 yÄ±lÄ±nda Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kÄ±zÄ± dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boÅŸandÄ±. Oyuncu 9 yÄ±l sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kÄ±z çocuk sahibi oldu. Tam adÄ± Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. AmerikalÄ± bir baba ve Alman bir annenin dört çocuÄŸundan en büyüÄŸü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. ÇocukluÄŸunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleÅŸti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlÄ± televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuÅŸtu. Sonra da kariyerinde hÄ±zla yükseldi. Willis, kariyerinin ve ÅŸöhretinin de hem ilk hem de baÅŸarÄ±lÄ± döneminde 1987 yÄ±lÄ±nda Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kÄ±zÄ± dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boÅŸandÄ±. Oyuncu 9 yÄ±l sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kÄ±z çocuk sahibi oldu. ALMAN BÄ°R ANNE Ä°LE AMERÄ°KALI BABANIN OÄžLU

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ONUN SORUNU GEÃ‡Ä°CÄ°YDÄ°

Her ne kadar Bruce Willis'in afazi yÃ¼zÃ¼nden mesleÄŸine veda ettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±ysa da Hollywood'da benzer durumu yaÅŸayan baÅŸka Ã¼nlÃ¼ler de oldu. Bunlardan biri rol aldÄ±ÄŸÄ± Game of Thrones (Taht OyunlarÄ±) ile tanÄ±nan genÃ§ yÄ±ldÄ±z Emilia Clarke. 2011 yÄ±lÄ±nda bir beyin anevrizmasÄ± geÃ§iren Clarke, o sÃ¼reÃ§te doktorlarÄ±n kendisine afazi teÅŸhisi de koyduÄŸunu anlattÄ±. TÃ¼m yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da 2019 yÄ±lÄ±nda New Yorker iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede anlattÄ± genÃ§ yÄ±ldÄ±z. Clarke "HayatÄ±mÄ±n en kÃ¶tÃ¼ anlarÄ±ydÄ±. Hastane gÃ¶revlilerine, Ã¶lmeme izin vermelerini sÃ¶yledim. Benim iÅŸim, hayalimdeki meslek, dil ve iletiÅŸim Ã¼zerine kurulu. Bu olmadan ben kaybolurdum" diye yazdÄ±. Fakat Emilia Clarke'in yakalandÄ±ÄŸÄ± afazi geÃ§iciydi ve gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸup mesleÄŸini yapabildi. Bu arada Emilia Clarke'Ä±n 2013 yÄ±lÄ±nda ikinci bir beyin operasyonu geÃ§irdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

Ä°KÄ° YIL BOYUNCA YÃœRÃœMEYÄ° VE KONUÅžMAYI YENÄ°DEN Ã–ÄžRENDÄ°

Benzer sorun yaÅŸayanlardan biri de Sharon Stone. GÃ¼zel oyuncu 2011 yÄ±lÄ±nda bir beyin kanamasÄ± geÃ§irdi. O dÃ¶nemde ÅŸiddetli baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±ndan yakÄ±nan Stone'un beynindeki kanama dokuz gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Tedavi gÃ¶rÃ¼p saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu ama bu sÃ¼reÃ§ uzun zaman aldÄ±. Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re beyin kanamasÄ±ndan sonraki iki yÄ±lÄ± "yÃ¼rÃ¼meyi ve konuÅŸmayÄ± yeniden Ã¶ÄŸrenmekle geÃ§irdi."

ÃœNLÃœ ÅžARKICI CÃœMLE BÄ°LE KURAMAZ HALE GELDÄ°

ÅžarkÄ±cÄ± Randy Travis de afazi geÃ§iren Ã¼nlÃ¼lerden biri. Kalp krizinin ardÄ±ndan konuÅŸamamaya hatta kendisine sÃ¶ylenenleri anlamamaya baÅŸlayan Travis o sÃ¼reci ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda: "Benim durumumda beynim fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getiriyordu. EÅŸimin bana sÃ¶ylediklerini anlÄ±yordum ama cÃ¼mle kurup ona yanÄ±t veremiyordum. Hastaneden eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde Ã§ok az konuÅŸabiliyordum. Alfabenin ilk harfini telaffuz edebilmek iÃ§in Ã¼Ã§ aylÄ±k bir konuÅŸma terapisi uygulandÄ±. Sonra da kÄ±sa kelimeleri sÃ¶ylemeyi becerebilmem bir buÃ§uk yÄ±l aldÄ±. Kendimi, bedenimin iÃ§indeki bir hÃ¼crede kapana kÄ±sÄ±lmÄ±ÅŸ gibi hissediyordum."