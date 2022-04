Yoksa nişan haberi mi geliyor? Tek taş yüzüklerle 40 dakika

Haberin Devamı

57 YAŞINDA EVLİLİK KARARI MI ALDI?

Hollywood'un en iyi kalpli ve centilmen oyuncularından biri olan Keanu Reeves, önceki gün Batı Hollywood'da bulunan şık bir kuyumcuda tek taş yüzükleri incelerken görüntülendi. Koronavirüsten korunmak için maskesini de eksik etmeyen 57 yaşındaki Reeves, uzun uzun yüzüklere baktıktan sonra mağazadan çıktı. Oyuncu, tam 40 dakika mağazada kaldı. Bu durum da bugüne kadar sadece 1998 ile 2000 arasında, sonradan trajik bir şekilde hayatını kaybeden Jennifer Syme ile nişanlanan Reeves'in, sonunda evlilik kararı aldığına dair yorumlara neden oldu.

HER ZAMANKİ GİBİ MOTOSİKLETLE

Keanu Reeves mağazaya her zamanki gibi kot pantolonu ve siyah montunu giyerek motosikletiyle gitti. Mağazada uzun süre de kaldı. Satış görevlisinin kendisine gösterdiği yüzükleri dikkatli bir biçimde inceledi Reeves. Bu durum da Reeves'in hayranlarını heyecanlandırdı ve aktör ile sevgilisi Alexandra Grant'ten bir nişan haberi beklemeye başladı herkes.

4 NİSAN GRANT'İN DOĞUM GÜNÜ

Yapılan yorumlara göre Reeves, eğer Grant'e evlenme teklif edecekse daha doğru bir zaman olamaz. Çünkü Alexandra Grant, önümüzdeki 4 Nisan'da doğum gününü kutlayacak. Öte yandan bazı yorumlara göre de Keanu Reeves, evlilik teklifine hazırlanmıyor. O gün sadece sevgilisi için güzel bir doğum günü hediyesi seçmeye çalıştı.

SONUNDA EL ELE KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTILAR

Keanu Reeves ile Alexandra Grant, aslında 2018 yılından bu yana flört ediyorlar. Fakat bunu, 2019 yılının kasım ayındaki bir sinema etkinliğine kadar kamuoyundan gizlediler. Sonunda el ele kameralar karşısına çıktıklarında bu durum büyük bir olay oldu. Bu arada çiftin tanışıklığının 2011 yılına kadar uzandığını da hatırlatalım.

YAKIN ARKADAŞLIKLARI VARDI

Yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan Reeves'in, 48 yaşındaki Grant ile yaşadığı romantik ilişkiyi gözler önüne sermesi uzun süre konuşulmuştu. Kendi kuşağından meslektaşları gibi yarı yaşındaki bir genç kadın yerine kendisine uygun yaşta bir sevgilisi olması gündemde yer tutmuştu. Reeves'in gönül kapısını yıllar sonra açan Alexandra Grant, Los Angeles'ta yaşayan bir sanatçı. Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı.

Keanu Reeves, Hollywood'da oynadığı filmler kadar yaptığı iyiliklerle de tanınan bir oyuncu. Son olarak da yine böyle bir konuyla gündeme geldi Reeves. Metroda yaşlı insanlara yer vermek, Film setinde kamera arkası ekibin kullandığı ağır teknik gereçleri taşımakta onlara yardımcı olmak ya da başrol oynadığı filmin set ekibi için küçük bir servet değerinde hediyeler almak Reeves için artık sıradan bir durum. Ama kız kardeşinden yola çıkarak yaptığı öyle bir iyilik var ki kelimenin tam anlamıyla göz yaşartan türden.

Bu yılın ocayk ayında Keanu Reeves'in, kariyeri açısından çok önemli bir kilometre taşı olan 1999 tarihli Matrix filminden kazandığı paranın yüzde 70'ini lösemi araştırmaları için bağışladığı ortaya çıkmıştı. Reeves'e bu film için önce 10 milyon dolar ödendi, sonra da film gişede büyük başarı kazanınca 35 milyon dolar daha ekledi kazancına. ABD basınında yer alan haberlere göre Reeves, bu kazancının yüzde 70'ini, lösemiyle ilgili araştırmalarda harcanması için bağışladı.

KIZ KARDEŞİ DE LÖSEMİYLE MÜCADELE ETTİ

Reeves; genel anlamda iyi kalpli biri elbette ama bu konuda bu kadar yüksek bağış yapmasının kendisi için çok özel bir nedeni var. Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, tam 10 yıl boyunca lösemi tedavisi gördü. 1991 yılında teşhis alan Kim, hastalığının gerileme sürecine girdiği 2001 yılına kadar doktorlarıyla birlikte büyük bir mücadele verdi. Kim Reeves, bugün 55 yaşında, ağabeyi Keanu ise her zaman onun yanında. Oyuncu, kardeşi Kim'in sağlığına kavuşması uğruna tam 5 bin dolar harcadı basına yansıyan haberlere göre. Bu arada sırf tedavisi sırasında ona destek olabilmek için evini satıp ona yakınına taşındı. Bu özel durum, Matrix filminin çekimlerinin ertelenmesine de neden oldu. Reeves bu durumu bir röportajında "Kim benim için her zaman oradaydı, ben de her zaman onun yanında olacağım" diyerek kardeşi ile aralarındaki bağın ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne sermişti.

'ADIMI İLİŞKİLENDİRMEK İSTEMEDİM'

Kardeşinin yaşadığı bu hastalık deneyimi sırasında Keanu Reeves, kamuoyuna çok da fazla duyurmadan bir vakıf kurdu. Kazanç amacı gütmeyen vakıf aracılığıyla da yıllar boyu lösemi ile ilgili konularda ihtiyaç içinde olanlara yardım etmeyi sürdürdü. Reeves bu vakfı neden bu kadar gizli tuttuğunu ise "Adımı o vakıfla ilişkilendirmek istemedim. Vakfın, yapacaklarını kendi başına yapmasını istedim" diyerek anlatmıştı.

Keanu Reeves 2021 yılında da Idaho'da kanser hastası çocuklar için faaliyet gösteren bir yaz kampı olan Camp Rainbow Gold yararına online bir müzayedeye katıldı. Bunun sonucunda 19 bin dolar ödeyen bir kişi Reeves ile bir online uygulama üzerinden buluştu.

Keanu Reeves annesi Patricia Taylor ile de çok iyi geçiniyor. Geçmiş yıllarda Oscar töreninde de annesi oyuncuya eşlik etmişti.

KAMERA ARKASI EKİBE DUDAK UÇUKLATAN JEST

Keanu Reeves, başrolünü üstlendiği John Wick 4 filminin dublör ekibine dudak uçuklatan bir jest yaptı.57 yaşındaki Reeves, filmde dublör olarak görev alanlara ünlü bir markaya ait ve bir tanesi küçük bir servet değerinde olan saatlerden hediye etti. Aktörün hediyesi olan saatlerin bir tanesi 9 bin dolar yani yaklaşık 86 bin TL değerinde. John Wick 4 filminde görev alan beş dublör, Reeves tarafından hediye edilen saatlerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Saatlerin üzerinde her dublörün adının yazılı olduğu görüldü.

ÇOCUKLUĞU ÇOK DA KOLAY GEÇMEDİ

Reves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves. O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti.Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in. Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir Trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.

Metroda kadınlara ya da yaşlılara yer veriyor... Hayranlarıyla ya da meslektaşlarıyla fotoğraf çektirirken onları rahatsız etmemek için sarılıyormuş gibi yapıyor ama asla onlara dokunmuyor. Bir bankta oturup bir sandviçle öğle yemeğini geçiştiriyor. Set çalışanlarına karşı son derece kibar ve mütevazı asla kapris yapmıyor. Bütün bunlar Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından biri içi söylense inananı aç olur. Ama söz konusu kişi Keanu Reeves olunca durum biraz değişiyor. Her ne kadar bazı kişiler onun bu mütevazılığının bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu ileri sürse de çalışma arkadaşlarına göre Keanu Reeves tam da göründüğü gibi biri.Keanu Reeves ile 2014 yılında John Wick adlı filmde birlikte çalışan Avustralyalı oyuncu Toby Leonard Moore, ünlü oyuncu hakkında bütün söylenenlerin gerçeği yansıttığını anlattı. Keanu Reeves'in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili şehir efsanesi gibi anlatılan her şeyin yüzde 100 gerçek olduğunu belirtti.

'TANRI KATINDA EVLİYİZ'

Reeves geçen yılın kasım ayında da ilginç bir açıklamasıyla gündeme gelmişti. Reeves, Esquiere dergisine verdiği röportajda, 1992 yılından bu yana meslektaşı Winona Ryder ile "Tanrı katında" evli olduklarını söylemişti. Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğini üstlendiği 1992 tarihli Dracula filminde Keanu Reeves ile Winona Ryder önemli rolleri üstleniyordu. Senaryo gereği canlandırdıkları karakterlerin de evlenmesi gerekiyordu. Coppola işte o sahnede gerçek bir rahip kullandı. Nikah töreni de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldı. İşte yıllar önce yaşanan bu gelişmeyi hatırlatan Keanu Reeves "Bütün evlilik törenini gerçek bir rahiple yaptık. Winona evli olduğumuzu söylüyor, Coppola evli olduğumuzu söylüyor. Sanırım Tanrı'nın gözünde evliyiz" dedi.