33 yaşındaki müzisyen en sevdiği şarkıyı dinlerken son nefesini verdi: Nefes almak istiyorum, yaşamak istiyorum

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BU ŞARKIYI DİNLERKEN SON NEFESİNİ VERDİ

Kendisi de sadece 33 yıl süren kısacık yaşamını müziğe adayan şarkıcı, iki yıldır mücadele ettiği hastalığa teslim olup hayata veda ederken, son duydukları çok sevdiği bu şarkının sözleri oldu. O son nefesini verirken, yanında aşık olduğu karısı ve müzikal yolculuğunu birlikte sürdürdüğü grup arkadaşları vardı. Çok sevdiği bu şarkının müziği ve sözleri ruhunu doldururken genç müzisyen onu çok seven insanların avuçlarının arasından "uçup gitti".

DOKTORLARI EN FAZLA İKİ YIL YAŞAYABİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bu, bir filmin trajik finali değil ne yazık ki! The Wanted adlı müzik grubuyla ünlenen 33 yaşındaki iki çocuk babası Tom Parker'ın hayata veda edişinin öyküsü. İki yıldır beyin tümörüyle mücadele elen Tom Parker, çarşamba günü, karısı Kelsey ve grup arkadaşlarıyla çevrili bir şekilde son nefesini verdi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bu dünyaya veda ederken de Oasis grubunun Live Forever adlı şarkısını dinliyordu. 2020 yılının ekim ayında glioblastoma teşhisi konulan Tom Parker'a doktorları en fazla iki yıl yaşayabileceğini açıklamıştı.

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TEKERLEKLİ SANDALYEDE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Yakınlarının anlattığına göre hastalığına rağmen Tom Parker'ın durumu stabildi, hatta grubuyla birlikte sahneye de çıkmıştı. Fakat ondan sonra durumu giderek kötüleşti ve Parker, 30 Mart günü evinde hayata veda etti. Son arzusu da Oasis'in Live Forever adlı şarkısını dinlemekti. Karısı Kelsey ve grup arkadaşları da onun bu isteğini geri çevirmedi.

KENDİ MÜCADELESİNE BENZETİYORDU

Tom Parker'ın bu dünyaya veda ederken Oasis'in Live Forever adlı şarkısını dinlemeyi istemesinin nedenine gelirsek. Onun ölümünden sonra arkadaşlarının anlattığına göre bu şarkının sözlerinin, hastalıkla mücadelesine tercüman olduğunu düşünüyordu genç müzisyen. Yine aynı arkadaşının anlattığına göre Tom Parker, çocukları, ailesi, hayranları ve müziği aracılığıyla gerçekten de sonsuza kadar yaşayacak.

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Bu arada şarkının, Oasis'in 1994 tarihli Definitely Maybe adlı albümünde yer aldığını da hatırlatalım. Noel Gallagher bu şarkının sözlerini 1991 yılında, Oasis grubuna katılmadan önce yazmıştı. Five Forever'ın esin kaynağı ise Rolling Stones'un Shine a Light adlı şarkısı. Bu şarkının en önemli özelliği 10990'ların Grunge gruplarında yaygın olanın aksine daha iyimser bir ruha sahip olması. Birçok müziksevere göre de Live Forever, Oasis'in en iyi şarkısı. Bu arada şarkının, Oasis'in 1994 tarihli Definitely Maybe adlı albümünde yer aldığını da hatırlatalım. Noel Gallagher bu şarkının sözlerini 1991 yılında, Oasis grubuna katılmadan önce yazmıştı. Five Forever'ın esin kaynağı ise Rolling Stones'un Shine a Light adlı şarkısı. Bu şarkının en önemli özelliği 10990'ların Grunge gruplarında yaygın olanın aksine daha iyimser bir ruha sahip olması. Birçok müziksevere göre de Live Forever, Oasis'in en iyi şarkısı. OASIS'İN 1994'TE YAYINLANAN ALBÜMÜNDE YER ALIYORDU

'ONSUZ HAYATI HAYAL BİLE EDEMİYORUZ'

Tom Parker'ın eşi Kelsey Hardwick acı haberi Instagram sayfasından duyurdu. Hastalığı boyunca Parker'ın en büyük desteği olan Hardwick yaptığı paylaşımda Parker'ın son nefesini, tüm ailesi yanındayken huzurlu bir şekilde verdiğini belirtti. "Kalplerimiz kırık; Tom bizim dünyamızın merkezindeydi ve biz onun bulaşıcı gülümsemesi ve enerjisi olmadan hayatımızı nasıl sürdüreceğimizi hayal bile edemiyoruz" diye yazdı. Kelsey Hardwick, eşinin ışığının iki çocuklarında yanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan genç kadın, hastalıkla mücadele sırasında yanlarında olan herkese de teşekkür etti.

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GRUP ARKADAŞLARININ VEDASI

The Wanted grubunun resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada da Parker'ın erken kaybının kendileri için büyük bir yıkım ve travma olduğu belirtildi. O paylaşımda Tom Parker'ın ailesi ve sevenleriyle çevrili olarak huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi.

İKİ KÜÇÜK ÇOCUK BABASIYDI

Tom Parker ile Kelsey Hardwick'in bir yaşında Bondi Thomas Paris adında bir oğlu ile ondan bir buçuk yaş büyük Aurelia adında bir

kızı vardı. Kelsey Hardwick, eşinin ölümünden sonra bir dizi Instagram paylaşımı yaptı ve acısını ifade etti.

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Hem kendisinin hem de eşinin uzun süredir sosyal medyada aktif olmadığını hatırlatan Tom Parker mesajını şöyle sürdürdü: "Şimdi bunun nedenini açıklama zamanı. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok, ama beyin tümörü teşhisi aldım, tedavi de çoktan başladı. Tom Parker eşi Kelsey Hardwick ile bu konuda uzun uzun tartışıp gerçeği bir sır gibi gizlemek yerine açıklamaya karar verdiklerini belirtti. Hastalık yüzünden ailece yıkıldıklarını belirten Tom Parker, ne olursa olsun sonuna kadar ve her biçimde savaşacaklarını da ekledi.

Tom Parker hastalığını 2020 yılının ekim ayında duyurmuştu. Parker, o dönemde Instagram'dan yaptığı paylaşımda kendisine beyin tümörü teşhisi konulduğunu belirtti. O sırada iki yıllık evli olan genç şarkıcı aynı paylaşımda eşinin de ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Parker Parker eşinin ikinci bebeklerine hamile olduğunu ve "ailesine olan sevgisinden dolayı" hastalıkla sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı.

'TEMMUZ AYINDAN BERİ BİR ŞEYLER TERS GİDİYORDU'

Tom Parker ve eşi Kelsey Hardwick, hastalığın teşhisinden kısa bir süre sonra OK! dergisine verdikleri röportajda geçtiğimiz temmuz ayından beri bir şeylerin ters gittiğinin farkında olduklarını anlattı. Parker, nöbetler geçirmeye başladığını ve yapılan testler sonucunda da beyninde tümör olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

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ZOR GÜNLER YAŞADILAR

Daha önce sosyal medyadan, tümörün ameliyat edilebilir durumda olmadığını açıklayan Tom Parker, aile olarak çok kötü ve karanlık günlerden geçtiklerini belirterek "gözyaşı dolu günler, yataktan çıkamayacak duruma gelinen günler, yiyecek görmek bile istemediğim günler, merdivenlerden bile inemediğim günler" diye yazdı. 32 yaşındaki Tom Parker, karısı Kelsey Hardwick'in bu yolun her adımında yanında olduğunu ekledi. Parker, Hardwick'i "her ne kadar parçalara bölünsen de benim güç dayanağımsın" diye tanımladı.