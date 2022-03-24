Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

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“Rusya lojistik kısıtlamalardan mustarip… Ukrayna ise Batı’nın göndereceği silahlara bel bağladı”

Savaşın birinci ayında yapılan analizlerin ortak başlığı bu şekilde. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan işgal operasyonu ve savaş iki tarafa da beklenmedik kayıplar yaşattı ve çatışmanın yoğun olduğu bu ilk bir aylık sürede hemen hemen herkes mühimmatını neredeyse tüketti.

Ukrayna cephesi bir süredir Rusya’nın sadece üç gün yetecek askeri gücü kaldığını iddia ediyor. Ancak bu iddianın yanında kendilerinin de anti tank ve anti hava savunma gücünün tükenmeye başladığı gerçeğini inkâr etmiyorlar.

Ukrayna'dan gelen uydu görüntüleri Rus ordusunun sivil yapılara verdiği zararı ortaya koyuyor

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Bu konudaki gerçek verileri ölçümlemek ise oldukça zor…

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"BİLGİLER SIR OLARAK SAKLANIYOR"

Rusi Düşünce Ajansı’ndan Nick Reynolds “Mühimmatların yenilenmesi konusunda bir şeyler söylemek oldukça zor. Çünkü bu bilgiler savaşın iki tarafının da sıkı korumak zorunda olduğu sırları içeriyor.” diyor.

Ukrayna için en büyük tehdit Batı’dan gelen ve savaşın ilk günlerinde Rus birliklerini yok etmekte başarı sağlayan silahların artık tükenmeye yüz tutmuş olması.

Kiev askeri gücü bugün gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde Batı’dan çok sayıda silah talebinde bulunmuştu. Bu çağrıya cevap veren İngiltere ise 5 bin füze sözü daha vererek bu çağrıya ilk cevap veren ülkelerden oldu. Bugünkü zirvede de buna benzer yardım kararlarının açıklanması bekleniyor. ABD Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini vurguluyor ancak biden yönetimi askeri yardım konusunda cömert adımlar attı

KİEV MÜHİMMAT, MOSKOVA İSE LOJİSTİK SIKINTISI YAŞIYOR

Öte yandan Rusya’nın da askeri anlamda; özellikle de lojistik konusunda büyük sıkıntılar yaşadığı bariz bir gerçeklik. Hatta Rusların Kiev kuşatmasında ve Harkiv gibi önemli şehirlerde gerilemesinin başlıca sebebinin de bu durum olduğu iddia ediliyor. Doğu ve güneyden saldırı ve çember taktiği peşine düşen Rusya bu planlarını rafa kaldırmak zorunda kalmış bile olabilir.

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Savaşın başından beri en şiddetli çatışmaların yaşandığı İrpin’de yaşananlar buna örnek gösteriliyor: Ukrayna’nın İrpin’deki Rus saldırılarına karşı kontrataklar konusunda başarılı olduğu askeri uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

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Nick Reynolds “Ukrayna’nın İrpin’de gösterdiği savunma başarısıyla ilgili bilgiler doğru ise bu Rusya’nın askeri mühimmat sorunu yaşadığını ve neden Kiev kuşatmasında başarılı olunamadığı açıklar. Rusya’nın askeri can kaybı az olsa da operasyonunu başarılı şekilde ilerletememesi moral gücünün de azalmasına sebep oluyor.” diyerek durumu özetliyor. Ukrayna Batı'dan gelecek silah yardımlarına muhtaç... Zelenski de sık sık bu gerçeği dile geitrioyr ve yardım talep ediyor

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AVANTAJLI TARAF RUSYA

Öte yandan bu durumda bile avantajlı olan Rusya gibi görünüyor. Batılı kaynaklara göre Rusya’nın elinde kalan güç ve personel bile savaşta daha fazla dayanmasını sağlayabilecek ölçüde. Fakat yine de özellikle ülkenin uzak doğu ucundan sağlanmaya çalışılan takviyelerde büyük sorunlar yaşandığı ortada.

Ukrayna’nın sorunu ise bundan çok daha büyük: Ülkenin askeri endüstrisi Rusya’ya göre çok daha küçükken şimdi bir de askeri üretim tesisleri vurulmuş, hasar almış ve bir kısmı da kullanılamaz durama gelmiş halde.

Bunun vereceği uzun vadeli zarar Rusya’nın sivil can kayıplarına bile çok aldırmadığına bakılırsa büyük olacak. Zira Rus ordusunun bu tesislere verdiği zarar bilinçli ve Ukrayna’nın direncini kırmaya yönelik. Ukrayna ordusu tarafından kullanılamaz duruma getirilmiş bir Rus tankı: Putin savaşta beklemediği kayıplar yaşıyor

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UZUN VADELİ PLANLAR

Ukrayna ordusu hali hazırda Batı’dan gelecek silah ve mühimmat akışına bağımlı olmuş gibi görünüyor. Bu da savaş uzadıkça durumun Rusya’nın avantajına dönebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Rusya’nın çok sayıda askeri mühimmat ve personel kaybını göz almış şekilde davranması ve Putin’in de buna ikna olmuş gibi görünmesi durumu Ukrayna açısından zorlaştırmaya davam ediyor.

NATO: RUSYA 40 BİN BİRLİĞİNİ KAYBETTİ

NATO’nun savaşla ilgili değerlendirmelerinde Rusya’nın ‘Kızıl Ordusunun’ toplamda 40 bin birliğini kaybettiğini bildiriyor. Hayatını kaybeden, yaralan ya da esir düşen Rus askerlerinin sayısının, Rusya’nın savaştaki motivasyonunu yerle yeksan ettiğini söyleyen NATO şimdilik yüzde 10’larda görünen toplam askeri güç kaybının yüzde 30’a yükseldiğinde savaşın Rusya açısından sürdürülebilirliğinin kalmayacağı görüşünde.

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Yüzde 30’luk kayıp 60 bin birliğe denk düşüyor ve Rusya’nın şimdiden yedek askeri güçlerini devreye sokmaya başladığı düşünülürse bu çok da uzak bir ihtimal değil.

Savaşın sivil yerleşimlere ve hayatlara verdiği zarar giderek büyüyor

Üstelik Albay Alexei Sharov’nun da öldüğü iddiaları doğruysa Rusya savaşın başından beri 6. yüksek rütbeli subayını kaybetmiş durumda. Batılı kaynaklar Rusya’nın Ukrayna savaşını yöneten toplamda 20 üst düzey rütbeli subayı olduğunu tahmin ediyor.