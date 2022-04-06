Rus askerleri suçüstü yakalandı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Başkent Kiev'in dışındaki Buça'dan gelen görüntülerin şoku sürerken aynı bölgeden dünyanın kanı donduran bir video geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, görüntülerde bir Rus tankının Buça'da bisikletli bir sivile ateş açtığı görülüyor.

Silahsız olduğu belirtilen sivilin aklınbetine dair resmi bilgi bulunmazken video görüntülerinde sivilin saldırı sonrası hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görülüyor.

Dün yaşanan anlara ait görüntüler devlet televizyonu Suspilne News tarafından dünya kamuoyuna servis edildi.

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Söz konusu videoda tankın Ukraynalı sivilin yan yola girdiği yöne doğru birkaç el daha ateş açarak ateş açtığını da gösteriyor. Görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu.

410 SİVİL KATLEDİLDİ

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Bucha, Irpin ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerdeki sivil ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıların ilk gününden beri Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivilin cesedi çıkarıldı. Bunlardan 140 tanesi ben ve diğer uzmanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Kiev bölgesinde kaydedilen cansız beden görüntülerinin kurmaca olduğunu iddia etmeye devam ederken Ukrayna katliamın sorumlusunu arıyor.

İŞTE BUÇA'DAKİ KATLİAMIN BAŞ ŞÜPHELİSİ

Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçti ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

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MOSKOVA SUÇU ABD VE NATO'YA ATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Söz konusu görüntülerin Rusya'nın itibarını lekeleme planının bir parçası olduğunu öne süren Zakharova, bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Tüm iddiaları kategorik olarak reddediyoruz" dedi.

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Peskov ise Rus "Savunma Bakanlığı'ndaki uzmanların sahte video ve çeşitli sahte işaretler tespit ettiğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Buça kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Buça’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı” dedi.

RUSYA HANGİ SUÇLARI İŞLEDİ?

BBC’nin Rusya’nın çekildiği bölgelerdeki görüntülerle ilgili konuştuğu bir uzman, Buça'daki görüntülerin "açık şekilde" savaş suçu olduğunu değerlendirdi.

Dr Michael Newton’a göre Rusya şu ana kadar bu suçları da işledi:

Sivillerin kasıtlı hedef alınması

Sivil yerleşimlerinin kasıtlı hedef alınması

Hedef gözetmeden yapılan bombardıman

Sivil halkın açlığa mahkum edilmesi

Ukrayna işgalinde işlenen savaş suçlarının yalnızca istisnai durumlara ait olmadığını da savunan Newton, bu duruma genel şekilde rastlandığını söyledi.

Rusya Buça’daki görüntülerin yalan haber olduğunu savunuyor ve Ukrayna’yı suçluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalin başından bu yana 1400’den fazla sivil hayatını kaybetti.