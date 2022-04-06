Vladivostok’tan Lizbon'a… Eski devlet başkanı açıkladı: Putin’in hedefi yeni Rus İmparatorluğu kurmak!

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın açıklanan ‘resmi’ gerekçelerinin başında Ukrayna topraklarının Nazilerden arındırılması, Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Donbass bölgesinde 2014’ten beri yaşanan süreç ve Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüleri gibi sebepler ortaya atılmıştı.

Savaşın başlamasının üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçmişken ise Ukrayna topraklarındaki yıkımın büyüklüğü, Rus birlikleri tarafından işlenen korkunç savaş suçları ve Rusya’nın değişen savaş taktikleriyle birlikte zihinlerde bir kez daha Putin’in gerçek hedefleri ve savaşın nihai hedefleriyle ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı. Dmitry Medvedev’in Telegram'dan yaptığı açıklamalar savaş gündemine damga vurdu

Haberin Devamı

NİHAİ HEDEFİ MEDVEDEV AÇIKLADI!

Konu hakkında birçok teori ortaya atılsa da Rusya’nın eski devlet başkanı ve Putin’in en yakınındaki isimlerden bir olan Dmitry Medvedev’in sözleri dikkat çekti. Aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi’nin de başkan yardımcısı olan Medvedev, Rus lider Putin’in amacının Vladivostok’dan Lizbon'a uzanan yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak olduğunu açıkladı.

NATO, Moskova’nın bugünlerde Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerinde yeni bir operasyona hazırlandığını duyurmuştu. Rusya’nın ve Putin’in hedefinin ise bu yeni operasyonlarla birlikte başlayacak yeni plana start verdiği düşünülüyor. Medvedev’e göre Putin eski Sovyet topraklarını da içine alacak ve Avrupa’nın içlerine kadar uzanacak yeni bir İmparatorluğun başına geçmek istiyor.

Medvedev’in Telegram’dan paylaştığı bu açıklama Rus liderin tüm tepkiler ve yaptırımlara rağmen planından vazgeçmeye niyetli olmadığını ortaya koyuyor.

1991’de çöken Sovyetler Birliği içinde yer alan ülkelerden biri olan Ukrayna’da ‘Rusfobi’ pompaladığı iddia edilen Nazizm yanlısı Ukraynalıları suçlayan Rusya, bu ülkeyi silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak amacıyla yola çıktığını açıklamıştı.

Putin cephede taktik değiştirdi ama nihai hedefi belki de savaşın başından beri hiç değişmedi

Haberin Devamı

YENİ RUS VE AVRASYA İMPARATORLUĞU

Oysa Medvedev, yaptığı son açıklamada savaşın sonucunun sadece cepheden değil, başka yerlerden ve diplomasi masalarından geleceğini söyledi. “En büyük hedeflerimizden biri Ukraynalıların yanlış fikirlerle dolu zihinlerine ulaşıp bunları değiştirmek” diyen Medvedev “Başta Ukraynalılar olmak üzere herkese barış getirecek bir gelecek ve nihayetinde de Vladivostok’dan Lizbon'a uzanan bir Avrasya inşa etmek amacındayız” sözlerini kullandı.

24 Şubat’ta başlayan işgali yorumlayan Batılı uzmanlar Putin’in tarihi baştan yazmak istediğini ve Avrupa’nın yeni çerçevesini Soğuk Savaş sonrası döneme göre yeniden şekillendirmek istediğini söylemişti.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, o gün yaptığı konuşmada Ukrayna’nın 2014 yılından beri Donbass’ta bir kıyım gerçekleştirdiğini söylemiş ve Rus halkını bu durumdan kurtarmak için harekete geçtiklerini açıklamıştı.

Ukrayna lideri Zelenski dün BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliği Rusya’nın önümüzdeki haftalarda Rusya’nın Donbass’a doğru ilerleyeceği konusunda uyardı. Stoltenberg, Rusya’nın böylelikle ilhak ettiği Kırım ve Ukrayna arasında bir kara köprüsü kurmak istediğini söyledi.

ZELENSKİ: YARGILANSINLAR!

Öte yandan son günlerde, Rus birliklerinin işgal ettiği Ukrayna şehirlerinden çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntüler dünyayı sarsmaya devam ediyor. Buça’da yaşanan sivil katliamının görüntüleri Batı’yı harekete geçirdi ve Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım kararı daha açıklandı. Bir yandan da Rus diplomatlar Batılı devletler tarafından sınır dışı edilmeye başlandı.

Haberin Devamı

Ukrayna lideri Zelenski de dün BM Güvenlik Konseyi’nde konuşarak Rusya2nın işlediği savaş suçlarının cezalandırılmasını talep etti.

Kremlin yönetimi ise bölgeden gelen haberleri ve katliam görüntülerini sahte olarak adlandırıp bunların düzmece haberler olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Rusya’nın BM elçisi Vassily Nebenzia, Buça Rusya’nın kontrolündeyken hiçbir sivile zarar verilmediğini söyleyerek dünyaya “Size ne gösteriyorlarsa onu görüyorsunuz” diyerek Ukrayna’nın Batılı güçlerle iş birliği içinde Rusya’yı karalamaya çalıştığını iddia etti.

Rusya'nın birliklerini çektiği Buça'dan korkunç fotoğraflar gelmeye devam ediyor

Haberin Devamı

Zelenski ise Rusya’nın işlediği savaş suçlarının II. Dünya Savaş’ından beri görülen en korkunç suçlar olduğunu söyleyerek Putin ve diğer Rus yetkililerin Nuremberg’de Nazilerin yargılandığı gibi yargılanması gerektiğini ifade etti.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Rusya, kuzeye doğru çekildikçe Buça gibi başka şehirlerde de aynı görüntülerle karşılaşılmasından korkuluyor. Rus birliklerinin güney ve doğu yönünde ilerlemeye başlamasının ise savaşın yeni ve daha korkunç bir cephesinin açılmasına anlamına gelebilir yorumları yapılıyor.

Avrupa Birliği de ortaya çıkan yeni görüntülerle birlikte Rusya’ya karşı yeni ve daha sert yaptırımların önün açtı. Yeni yaptırımlar Rusya’nın kömür ihracatını hedef alacak. Ülkeye her yıl 4 milyar Euro kazandıran bu üretim ve ihracat ağının önünün kesilmesinin Rusya’ya ekonomik olarak büyük bir darbe indirmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği Rusya'yı yeni yaptırımlarla yeniden bir kıskaca almayı hedefliyor

27 üye ülkenin tümü yeni yaptırım paketinde anlaşırsa AB limanlarında bulunan Rus gemileri de yaptırıma uğrayacak ve insani yardım, tarım ve gıda ürünleri hariç tüm Rus mallarına yaptırım uygulanacak.