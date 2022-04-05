Son dakika... Zelenski BMGK’ya seslendi: Soruşturma istiyoruz!

Haberin Devamı

Ukrayna lideri Zelenski Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap ederek bir konuşma gerçekleştirdi. Öncelikle Buça'da ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuşan Zelenski Rusya'nın savaş suçu işlediğini ve bunun II. Dünya Savaşı'ndan beri görülen en korkunç savaş suçları olduğunu belirterek Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurdu. Ukrayna lideri Rusya'nın inkar ettiği bu suçlar için ellerinde kanıtlar olduğunu da açıkladı.

Zelenski'nin konuşmasından satır başları ise şöyle oldu:

"Buça'da Rus ordusunun yaptıklarını görüyoruz. İşgal altındaki kentlerde neler olduğu ortaya çıkmaya başladı ancak diğer yerlerde neler olduğundan kimsenin haberi yok.

Size BM'nin 1. maddesini hatırlatmak istiyorum. Bu kurumun amacı barışı korumak. Bu madde ihlal edildikten sonra diğer maddelerinin ne anlamı var. 2. dünya savaşından beri görülmemiş savaş suçlarının işlendiğini görüyoruz. Sivillerin hedef alındığını, ölüme mahkum edildiğini, sığınakların havaya uçurulduğunu görüyoruz."

Haberin Devamı





"KENDİ SUÇLARI İÇİN BAŞKALARINI SUÇLAYACAKLAR"

"41 gündür Rusların yaptığının en son örneği Buça. Onlarca yerleşim biriminde benzer olaylar yaşandı. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Rusya'nın bu suçlamalara nasıl cevap vereceğini de biliyorsunuz. Her zamanki gibi kendi yaptıkları için başkalarını suçlayacaklar.

Buradaki cesetlerin sonradan getirildiğini, görüntülerin kurgu olduğunu söyleyecekler. Ancak artık 2022 yılındayız, elimizde uydu görüntüleri var. Son derece şeffaf bir soruşturma istiyoruz, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz."

ULUSLARARASI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ BİTTİYSE BM'Yİ KAPATALIM

"Yüzbinlerce vatandaşımızı sınır dışı eden Ruslar 2 binden fazla çocuğu kaçırdı. Rusya'nın amacı Ukrayna'yı sessiz kölelerle dolu bir ülkeye çevirmek. Yağma olayları devam ediyor. İnsanların yiyeceklerini ve ziynet eşyalarını çalıyorlar. Ellerinde insanların kulaklarından kopardıkları kanlı küpeler var.

Haberin Devamı

Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada. Rusya'nın veto yetkisinin kaldırılması gerekiyor. Suriye'den Somali'ye dünyanın eşit bir şekilde temsil etmesi gerekiyor. Uluslararası hukukun üstünlüğünün zamanı bittiyse o zaman BM'yi kapatalım. BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Dünyanın çoğu yerinde yaşanan katliamları çok önceden durdurabilmemiz gerekirdi. Barışı ancak böyle sağlayabiliriz. Belki o zaman savaş sona erer.

Rusya ordusu ve onlara emir verenler derhal savaş suçlarından yargılanmalı ve cezalarını almalılar. Nazi mahkemelerinde olduğu gibi savaş suçlarını işleyenlerin hepsi cezalandırılmalı."

Haberin Devamı

"KÜRESEL KONFERANS TALEP EDİYORUM"

"Küresel bir konferans talep ediyorum. Nasıl bir reform yapacağımızı dünyanın güvenlik sistemini nasıl değiştireceğimizi konuşabiliriz. 1945'de anlaşılan bu anlaşmanın reforma ihtiyacı vardır. Yeni bir BM'ye ihtiyacımız var, kimsenin ayrıcalığı olmamalı, herkes eşit olarak temsil edilmeli. Barış ve adaletin gücü muzaffer olmalı. Güçle değil insanlık değerleri ile barış sağlanmalı. Ukrayna yeni güvenlik sistemine ön ayak olmaya hazırdır. Kiev'de bir ofis açabiliriz. Barışı korumak için yeni bir sistem kurulabilir."

"BM ÇÖKER"

"Biz kimin yardıma ihtiyacı varsa bizden mi değil mi diye bakmadık dünyadaki herkesin yardımına koştuk. Bunu herkes uygularda dünya daha güvenilir bir yer olur. Biz sadece iyi gün değil kötü günde de bir arada olmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Haberin Devamı

Önünüzde iki seçenek var ya Rusya'yı buradan bir saldırgan olarak çıkarın ya da bize nasıl reform yapabileceğimizi gösterin. Barış için yapabileceğiniz bir şey yoksa bu BM'nin çökmesi anlamına gelir."

Gözden Kaçmasın Zelenski'den flaş müzakere açıklaması Haberi görüntüle