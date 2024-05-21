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Reisi'nin yüzüğü enkazda bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İran#Reisi#Akıncı
Reisinin yüzüğü enkazda bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 02:06

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yüzüğü enkazda bulundu. Ayrıca enkaza ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Reisi'nin yüzüğü helikopter enkazında bulundu. Yüzüğün kanlı olduğu görüldü.

ENKAZA İLK ULAŞMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazına ilk ulaşma anı görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar kaydedildi.

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Reisi’nin helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntüler paylaşıldı;

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Reisinin yüzüğü enkazda bulundu

Reisinin yüzüğü enkazda bulundu

Reisinin yüzüğü enkazda bulundu

NE OLDU?

Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı.

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Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye’ye ait Akıncı İHA’sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikoptere ait enkazı bulmuştu.

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İHA’larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştı.

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#İran#Reisi#Akıncı

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