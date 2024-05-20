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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabine sonrası önemli açıklamalar

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Enflasyon
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik kabine sonrası önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 20:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında biraraya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana gündem maddeleri arasında enflasyon, fahiş fiyatla mücadele, 9'uncu Yargı Paketi ve terörle mücadele olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZİ YİNELEDİK"

Gençlerimiz için koşturmaya devam ediyoruz. Komşulardan hükümet ve devlet başkanlarını ülkemizde ağırladık. Kuveyt Emiri ile ilişkilerimizdeki 60. yılını manasıyla yaşadık. İşbirliğimizi bir adım öteye taşıdık. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutların yapımı devam ediyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'la yürüttüğü barış görüşmelerini de yakından takip ediyoruz. 4 köyün Azerbaycan'a bırakılmasını memnuniyetle karşıladık. Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını defalarca gösterdiler. Aynı tavrı Ermenistan'da da bekliyoruz. Yabancı güçlerin oyununa gelinmemelidir.

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"MEVCUT ANAYASA TÜRKİYE'Yİ TAŞIMIYOR"

Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasası ile ağır aksak bugüne kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını darbe anayasasıyla karşıladık ve geçirdik. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. 'Yeni yüzyılda yeni anayasa' ülküsünü gerçeğe dönüştürmek gerekiyor. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Danıştay programı ve meclis grup toplantımızda yeni anayasa dair perspektifimizi ortaya koyduk. Tüm kesimlerin süreci sahiplenmesini arzu ediyoruz.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Enflasyon

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