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Son dakika... Netanyahu hakkında tutuklama talebi! UCM Başsavcısı Karim Khan dünyaya duyurdu

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#Netanyahu#İsrail#Dünya
Son dakika... Netanyahu hakkında tutuklama talebi UCM Başsavcısı Karim Khan dünyaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 14:05

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri başvurusunda bulundu.

UCM Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkaracağını doğruladı.

Khan, CNN'den Christiane Amanpour'a yaptığı açıklamada bu kararın altında yatan suçları da sıraladı.

Khan'a göre, Netanyahu ve Gallant'a yönelik suçlamaların arasında insani yardım malzemelerinin reddi de dahil olmak üzere bir savaş yöntemi olarak insani yardım malzemelerinin imha edilmesi, bir savaş yöntemi olarak açlığa neden olunması, çatışmalarda sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması yer alıyor.

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UCM’nin kararlarına temel olan Roma Tüzüğü’ne imza atan 124 devletin İsrailli yetkililerin kendi topraklarına gelmesi durumunda tutuklayıp mahkemeye iade etmesini gerektirecek.

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Daha önce Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı tutuklama emri çıkarılmıştı.

İsrail ve ABD, Roma Tüzüğü’nü imzalamayan ülkeler arasında yer alıyor.

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#Netanyahu#İsrail#Dünya

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