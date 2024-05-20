CNN TÜRK İran'da! Cenazeler kazanın olduğu yerden çıkarılıyor

Haberin Devamı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle Pazar günü kaza yaptı.

Kısa süre içinde kazazedelere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Helikopterin enkazını ise AKINCI İHA tespit etti. Sabah saatlerinde kazadan kurtulan olmadığı açıklandı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil Kahraman, bölgedeki son durumu aktardı.

Canlı yayında bölgedeki son gelişmeleri aktaran Öztürk 'İran Verzigan'da cenazeler olay yerinden alındı ve getiriliyor. Uzun bir araç konvoyu var. Helikopteri Akıncı TİHA tespit etmişti. Daha sonra cenazelere ulaşıldı, farklı araçlarla götürülüyor' dedi.

Haberin Devamı

'Olay yeri son derece hareketli. Helikopter enkazının bulunduğu alanda çok geniş bir güvenlik önlemi de var' diyen Öztürk şu ifadeleri kullandı;

'Her bir sokakta İran polisi var. Zaman zaman bazı noktalarda farklı yetkililerle karşılaşıyoruz. Bölgede yoğun şekilde sis hakim. Burası İran Verzigan bölgesi, helikopterin düştüğü nokta. Şu an son derece hareketli. İran Kızılayı'nı, polislerini görüyoruz. Bir çok sokak kapatılmış durumda. Bölgede rahat etmek kolay değil. Bu bir kaza mıydı? Sabotaj mıydı? Kaza teknik bir sıkıntı mıydı? Suikast miydi? Bütün bunlar konuşuluyor. 9 kişi vardı helikopteri içinde. 9 cenazeyi ekipler çıkardılar, teker teker araçlar gitti.'