Putin’e karşı tek başına savaşıyor: 2 bin 500 ayrı dava açacak!

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Başsavcı Iryna Venediktova Rusya Devlet Başkanının 21. yüzyılın en büyük savaş suçlusu olduğunu ve Ukrayna’da soykırıma kalkıştığını iddia ediyor. Ekibiyle birlikte Putin’e karşı büyük bir hukuk savaşı başlatmaya hazırlanan Venediktova, bir aydan fazla süredir devam eden işgalde 2 bin 500 savaş suçu tespit ettiklerini ve başta Putin olmak üzere bu suçları işleyen kişilere karşı dava açacaklarını açıkladı.

Savaş suçlularının listesinin ise oldukça uzun olduğu ve yüzlerce ismi kapsadığı konuşuluyor.

EN KRİTİK ÖRNEK MARİUPOL OLACAK

Uzmanlar Mariupol gibi Ukrayna şehirlerinde yaşanan yıkımın insanlık suçu olarak sınıflandırılabileceği, çünkü bu saldırıların sistemli hale gelerek sivilleri hedef aldığını belirtiyor.

Başsavcı Iryna Venediktova, tek kişilik bir ordu gibi çalışıyor

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İngiliz basınına konuşan eski hukuk profesörü, şimdinin başsavcısı olan Iryna Venediktova, Rus işgalinin uluslararası hukuk sisteminin nasıl tıkandığının da kanıtı olduğunu ifade ediyor.

“Uluslararası hukuk ilkeleri Ukraynalıları korumaya yetmiyor; Ukraynalılar her gün ölmeye devam ediyor. Her gün yeni silahların ortaya çıktığını görüyoruz.”

Ukrayna devleti bir yanda cephede çarpışırken bir yandan da devam eden savaşla ilgili bilgi ve belgeleri topluyor. Rusya’ya karşı yürütülecek davalarda savaş suçlarının baş kanıtı olarak Mariupol’deki tiyatro binasına saldırı var. Sığınak olarak kullanılan ve içinde sivillerin olduğu bilinen bina Rusya tarafından bombalanmış ve en az 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Dava dosyalarında aynı zamanda yasaklı silahların kullanımına da yer veriliyor.

SALDIRILARIN BİLİNÇLİ YAPILDIĞI ANLAŞILIRSA...

Venediktova “Eğer hastaneleri, anaokullarını, yardım kuruluşlarını bilerek bombaladılarsa bu sadece savaş suçu değil insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu diğer tüm suçların ötesinde bir korkunçlukta.” diyor.

“Bir avukat olarak duygusal davranmak istemiyorum. Profesyonelce davranıp sadece kanıtlar üzerinden hareket etmeye çalışıyorum. Ama Mariupol’de gördüklerime inanamıyorum ve buna soykırım demek hiç de zor değil. İnsanlar haftalardır aç ve susuz kalmış durumdalar. Daha iki hafta önce 6 yaşındaki bir kız çocuğu susuzluktan öldü. Bu ölümlerin gerçekleştiğine inanmak dahi istemiyorum.”

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Bu açıklamaları yapan başsavcı müttefik ülkelerin de yardımıyla farklı mahkemelerde ve farklı yargı alanlarında uzun süreli bir kampanyaya hazırlandıklarını ve dava dosyalarını sunacaklarını da söylüyor. Başsavcılık ekibi bütün kanıtları tek tek incelemeye başladı

LAHEY DE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan İngiltere, Lahey’de yer alan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (ICC) danışman olarak görev yapmış eski yargıç Sir Howard Morrison’ı, Ukrayna’da gerçekleşmiş ve insanlık ya da savaş suçu olduğu kanıtlanmış eylemlerle ilgili olarak araştırma yapması için görevlendirdi.

ICC, aynı zamanda AB üyesi ülkelere kaçan mültecilerin dosyalarını da inceleyerek bu kişilere karşı işlenmiş suçların da soruşturulmasını sağlayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Rusya’yı savaş suçları işlenmemesi ve insani yardımların engellenmemesi konusunda uyarmıştı. BM’nin en yetkili mahkemesi olan Uluslararası Adalet Mahkemesi de Rusya’ya Ukrayna’daki askeri operasyonlarına son verme çağrısı yaptı. Dava dosyalarında mültecilere karşı işlenen suçlar da yer alacak

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BİRÇOK ÜLKE KENDİ SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYOR

Polonya, Almanya, Litvanya, Letonya, Estonya, Fransa, Slovakya, İsveç, Norveç ve İsviçre gibi ülkeler de savaşın ilk ayının dolmasıyla birlikte kendi mahkemelerinde bağımsız soruşturmalar başlatmış durumda.

Venediktova, oluşturdukları ekibin bir yandan da Rusya’nın savaşını finanse eden güçlerin peşine düşeceğini ve buradan elde edilecek gelirlerin Ukrayna’nın yeniden inşasında ve zarar gören sivillerin tazminatlarının ödenmesinde kullanılacağını açıkladı.

Iryna Venediktova Ukrayna savaşının uluslararası hukukla ilgili sıkıntıları ortaya döktüğünü; Putin'e karşı alınacak daha sert önlemlerin, Kırım, Gürcistan ve Donbass saldırılarının üzerine titizlikle gidilmemesinin Ukrayna savaşını doğurduğunu savundu.

Davalar kazanılsa bile yiten hayatları geri getirmek mümkün olmayacak...

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Venediktova, sözlerini “Kazanacağımıza eminim. Ama bu zafer kaç cana daha mâl olacak, bunu söylemek zor. Putin’in 21. yüzyılın ana savaş suçlusu olduğuna eminim. Eğer tüm dünya bizimle hareket ederse yasaları değiştirmeye ve bunların bir daha yaşanmasına engel olabiliriz.” diye sonlandırıyor.