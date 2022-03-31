Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Rus askerler gizlice çekti: Bunu yaymanızı istiyoruz...

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Rusya'nın başlattığı işgal ile bir ay önce Ukrayna'ya gönderilen ve çoğunun eğitimsiz olduğu iddia edilen genç askerlerin içler acısı durumu dünya basınında defalarca kez boy gösterdi. Medyada daha önce çıkan haberlerde Rus askerin sürekli isyan ettikleri, ağladıkları hatta geri dönmek için kendilerini vurdukları iddia edilmişti.

En son olarak dün İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya Başkanı Jeremy Fleming, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu çok yanlış hesapladığını belirterek "Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük" dedi.

SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER

Tam da bu iddiaların ortasında sosyal medyaya düşen bir video günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Twitter'da ve Ukrayna'nın Telegram kanalında paylaşılan videoda Ukrayna'da ön saflarda savaşmak için askere alınan bir grup genç Rus askerinin içinde bulunduğu durumdan şikayet ettiği görülüyor.



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Videoda ellerinde 1940'lardan kalma AK-47 tüfekleri, kafalarında büyük boy miğferleri olan on kişilik bir asker grubu, çaresizliğin içine atıldıklarını iddia ediyor.

İçlerinden birinin "Gerçeği bilin. Rusya Savunma Bakanlığı'nın burada ne yaptığımız hakkında hiçbir fikri yok." dediği duyuluyor.

Bir diğeri ise "Lanet olası sıradan öğrencileri savaşa gönderdiler. Tüfeklerimiz 1940'lardan ve ateş etmiyor" diyor.



Genç askerlerin 15. Motorlu Tüfek Tugayı üyesi olduğu ve söz konusu videoyu Sumy yakınlarında askeri bir aracın arkasında gizlice kayda aldıkları belirtildi.

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Kafasına çok büyük gelen bir miğfer taktığı görülen genç askerlerden biri ordunun kendilerine verdiği AK-47 makineli tüfeğini kaldırarak "18 yaşındayım. Bize verilen silahlar bunlar. Bunu yaymanızı rica ediyoruz." diyor.

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RUS ORDUSUNUN DÖRTTE BİRİ 18-27 YAŞ ARASINDA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ön saflarına genç, eğitimsiz askerlerin yer almayacağına dair söz vermişti ancak gelen görüntüler askerlerin yaş ortalamasının oldukça küçük olduğunu ortaya koydu. Dailymail'de yer alan habere göre, Rus ordusunun dörtte biri, 18-27 yaşları arasındaki gençlerden oluşuyor.

Bu ayın başlarında, Ukrayna tarafından yakalanan bir grup Rus asker, savaşmak için değil barış gücü olarak gönderildiklerini sandıklarını iddia ederek Ukrayna halkından özür dilemişti.