Rusya Mariupol’de Kızılhaç binasını vurdu! 70 kişi doğum hastanesinden Rusya’ya kaçırıldı

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Bir zamanlar 400 bin kişinin yaşadığı Mariupol savaşın başından bugüne kadar geçen sürede adeta bir harabeye döndü. Havadan çekilen görüntüler ve uydu fotoğrafları şehrin uğradığı yıkımı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şehre yönelen Rus bombalarının durması için Mariupol’ün Ruslara teslim olması gerektiğini söylemişti. Hatta Moskova yönetiminin şehirdeki 20 bin insanı zorla Rusya’ya götürdüğü iddia edilmişti. Şimdi ise Mariupol’deki doğum hastanesinden 70 sağlık çalışanının aynı şekilde Rusya’ya kaçırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İNSANİ FELAKET

Rus güçlerinin Mariupol’deki Kızılhaç binasını hedef aldığını açıklayan Ukraynalı yetkililer bunun büyük bir insani felaket olduğunu ifade etti.

Mariupol'ün havadan çekilen görüntüleri yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor

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Ukraynalı ombudsman Lyudmyla Denisova Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) binasının hedef alınmasının ve vurulmasının bina kırmızı bir haçla işaretlenip korunmaya çalışıldığı halde gerçekleştiğini anlattı. Rusya Mariupol’de 9 Mart’ta da bahçesine Rusça ‘ÇOCUK’ yazılmış olan bir doğum hastanesini acımasızca bombalamıştı.

Kızılhaç sözcüsü depolanan yardım malzemelerinin saldırıdan önce dağıtılmış olduğunu belirterek kendilerine ait bir arama kurtarma ekipleri olmadığı için henüz ölü ve yaralı konusunda bilgileri olmadığı söyledi.

70 KİŞİ ZORLA RUSYA'YA KAÇIRILDI

Mariupol’de hâlâ 160 bin sivilin mahsur kaldığı tahmin edilirken Kızılhaç binasına yapılan saldırının da tam Rusya ve Ukrayna yardım dağıtımları ve sivillerin şehri terk etmesi için yapılan anlaşmalardan sonra gelmesi dikkat çekti.

Şehirdeki yıkım bir yana, Mariupol yetkilileri Rus birliklerinin doğum hastanesinden aralarında kadınların ve sağlık görevlilerinin de olduğu 70 kişiyi zorla Rusya’ya kaçırdıklarını iddia etti.

24 Şubat’ta başlayan savaştan önce 400 bin kişilik bir nüfusu olan ve artık bir hayalet şehre dönüşen Mariupol’de 20 binden fazla insanın zorla Rusya’ya götürüldüğü iddiaları gündemden düşmeden bu kez de doğum hastanesinden 70 kişinin kaçırıldığı bilgisi verildi.

Mariana Vishegirskaya, 9 Mart'taki doğum hastanesi saldırısının simgesi haline gelmişti

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Bu kişilerin kimliklerinin ve yasal belgelerinin zorla ellerinden alındığı ve Rusya’nın uzak ucundaki şehirlerine taşındığı söylendi. Ancak bu bilgilerin, kuşatma altında olduğu için dünyayla bağlantısı kesilen bir şehirden geldiği için doğrulanması oldukça zor.

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Son günlerde başta Türkiye, Yunanistan ve Fransa olmak üzere birçok ülke Mariupol’deki sivillerin tahliyesi için deveye girmiş durumda ancak bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron ve Rus lider Putin arasında gerçekleşen görüşmeden bir sonuç çıkmadı.

KİLİSE HASARSIZ ATLATTI, DURUM ŞÜPHE YARATTI

Mariupol'de taş üstünde taş bırakmayan Rus güçleri ne hikmetse Rus Ortodoks kilisesini vurmadı. Bu durum saldırıların bilinçli olduğunun işareti sayıldı

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Putin, Mariupol’deki saldırıların durdurulmasına karşı çıkıyor ve bunu da şehrin aşırı milliyetçi Ukraynalı güçlerin kontrolünde olduğunu söyleyerek yapıyor.

Rusya tarafı Mariupol’deki saldırıların sivillere yönelik olmadığı konusunda ısrarcı görünse de yıkıntıların arasında seçilen ve hiç zarar görmediği anlaşılan tarihi Rus Ortodoks kilisesi diğer saldırıların bilinçli yapılmış olabileceğini düşündürüyor.

Kızılhaç Genel Direktörü Robert Mardini iki gün önce Kropyvnytskyi’deki şubelerinin vurulduğunu açıklamıştı. Dün de Mariupol binası vuruldu. Bir Kızılhaç sözcüsü çalışanlarının fiziksel şiddete maruz kaldığını ve dövüldüğünü de açıkladı.

'KIZILHAÇ'A YÖNELİK İDDİALAR ASILSIZ'

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Mardini kaçırılma iddiaları konusunda bilgisi olmadığını söylerken “Ukrayna’da sadece Mariupol’de değil birçok başka şehirde de insanlar mahsur kalmış durumda. İki tarafın kesin ve net bir anlaşmaya varıp sivillerin tahliyesini bir an önce sağlaması kritik önemde.” dedi.

Putin’in ‘özel operasyon’ olarak adlandırdığı savaşın gerekçelerinden bir tanesi Ukrayna’yı ‘Nazillerden’ arındırmaktı. Kızılhaç Direktörü Mardini, sivillere yardımcı olan, tahliyeleri gerçekleştiren, gıda ve ihtiyaç malzemeleri dağıtan kurumlarına yapılan yersiz yakıştırmalar ve suçlamalar konusunda da serzenişte bulundu.

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Kızılhaç Rusya ve Ukrayna’yı Cenevre sözleşmesi kapsamında uygulanması gereken esir değiş tokuşu ve ölen askerlerin birliklerine teslimi konusunda da uyardı.

Mariupol daha önce de 9 Mart’ta ve 16 Mart’ta doğum hastanesi ve sivillerin sığındığı tiyatro binasına yapılan saldırılarla gündeme gelmişti. Doğum hastanesinde hamile kadınlar ve bebekler saldırıdan zarar görürken içinde binden fazla kişinin olduğu sanılan tiyatro binasında ise en az 300 kişinin öldüğü düşünülüyor.

Havadan çekilmiş bu görüntü Kızılhaç binasının işaretlendiğinin ve vurulmaması için sarf edilen tüm çabanın sonuçsuz kaldığının kanıtı gibi

Şehirden kaçabilen siviller yaşadıklarını ‘her yerde ölüm var’ diyerek anlatıyor. Koşulların ağırlığı yüzünden ölen komşularını kendileri gömmek zorunda kalan şehir sakinleri bir babanın aç kalan çocuklarını besleyebilmek için köpeğini öldürüp onlara vermek zorunda kaldığı aktarılıyor…

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