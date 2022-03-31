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Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... İngiltere'den flaş iddia: Rus askerleri emirlere uymuyor!

#Rusya#Ukrayna#Kiev
Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... İngiltereden flaş iddia: Rus askerleri emirlere uymuyor

Rusya - Ukrayna savaşı 36'ncı gününde... İstanbul'daki tarihi görüşmenin ardından görüşmenin ardından gelen olumlu mesajlar ile barış umudu bir kez daha yeşerdi. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia yeni toplantının tarihini açıklarken İngiltere'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz Elektronik İstihbarat Kurumu (GCHQ) Rus ordusunun içinde bulunduğu durumu açıkladı. GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, 'Rus askerleri kendi uçaklarını düşürdü ve emirlere uymayı reddetti' dedi. İşte Ukrayna savaşından dakika dakika son gelişmeler...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş devam ediyor.

Barış umudu iki ülkeden gelen açıklamalar sonrası bir kez daha yeşerirken İngiliz istihbaratından çok konuşulacak bir iddia geldi.

İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya göre, Rus askerleri kazayla kendi uçaklarını düşürdü ve zaman zaman emirlere uymayı reddediyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu "çok yanlış hesapladığının" ve Rus Ordusu'nun kabiliyetlerini "gözünde büyüttüğünün" net olduğunu söyledi.

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Fleming "Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük" dedi.

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Askeri uzmanlar bir orduda emir komuta zincirinin zedelenmesini kâbus senaryosu olarak nitelendiriyor.

'PUTİN'İN DANIŞMANLARI KORKUYOR'

Fleming ayrıca, ABD'li ve Ukraynalı yetkililer gibi, Putin'in danışmanlarının kendisine "gerçeği anlatmaktan korktuğunu" savundu.

Fleming, buna karşın "neler olduğu ve yanlış hesabın boyutu rejim tarafından çok net bir şekilde görülmüş olmalı" dedi.

Konuşmada ayrıca, GCHQ'nun Rusya'nın Ukrayna'ya "sürekli" bir siber saldırı halinde olduğu vurgulandı.

Putin'in çatışmalar başlamadan önce Çin'le uyum sağlamak için net bir "stratejik seçim" yaptığının altını çizen Fleming şu ifadeleri kullandı;

'Rusya, uzun vadede Çin'in askeri ve ekonomik olarak giderek daha güçlü hale geleceğini anlıyor. Bazı çıkarları da çatışıyor.'

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BEYAZ SARAY'DAN 'PUTİN' İDDİASI

Öte yandan Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine Ukrayna'daki savaşın gerçek durumunu ve Rusya'ya karşı yaptırımların ne kadar zarar verici olduğunu söylemekten korkan danışmanlar tarafından yanlış yönlendirildiğini açıkladı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield düzenlediği basın toplantısında, "Putin'in Rus ordusu tarafından yanıltılmış hissettiğine dair bilgimiz var, bu da Putin ile askeri liderliği arasında sürekli bir gerilime yol açtı" dedi.

Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... İngiltereden flaş iddia: Rus askerleri emirlere uymuyor

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İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

05.43 ABD Başkanı Joe Biden'in, ülkenin stratejik rezervlerinden günlük bir milyon varil petrolü piyasaya sürmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Bloomberg'ün haberine göre, Ukrayna'nın Rusya'yı işgalinden bu yana artan yakıt fiyatlarını düşürmek için birkaç ay boyunca piyasaya petrol sürülecek.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar Bloomberg'e yaptıkları açıklamada, piyasaya sürülecek toplam petrol miktarının 180 milyon varili bulabileceğini söyledi.

Bİden'in bugün, yönetimin fiyatları düşürmek için yaptıklarını bir konuşmada anlatması bekleniyor.

Quinnipac Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre ABD'lilerin % 41'i artan yakıt giyatlarından Biden'ı sorumlu tutarken, % 24'ü Rusya'ya yönelik ambargoların fiyatların artmasına yol açtığını söylüyor.

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05.37 Rus rublesinin Amerikan doları karşısındaki değeri, küresel yaptırımlardan sonra büyük oranda düşmesinin ardından, işgal öncesindeki seviyelere geri döndü.

Çarşamba günü, 1 ABD Doları, 85 rubleden işlem gördü. Bu da hemen hemen 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor.

Biden yönetiminin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü.

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02.57 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia Rusya ile müzakerelerin cuma gübü çevrimiçi bir toplantı ile devam edeceğini duyurdu.

01.57 Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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01.40 Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ”Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var” dedi.  

22.30 Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Mart sabah saat 10.00'da Mariupol'den Zaporojye'ye ek insani koridor açılacağını ve ateşkes uygulanacağını duyurdu

 

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