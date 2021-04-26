Pfizer'in 'anti Kovid hapı' bu yıl hazır olabilir

2019'un son günlerinden beri dünyanın ortak gündemi olan koronavirüse (Kovid-19) karşı pek çok aşı geliştirildi. Ancak uzmanlar pandeminin tamamen hayatımızdan çıkması için bundan daha fazlasına ihtiyacımız olacağını ısrarla dile getiriyor.

Türk bilim insanlarının sahibi olduğu BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer'ın üzerinde çalıştığı bir başka proje olan anti Kovid hapı için umutlandıran haberler geldi.

Pfizer'in ilk aşama PF-07321332 denemesini 25 Mayıs'ta bitmeyi planlandığı açıklandı. 'anti Kovid hapı' olarak da anılan anti viral ilacın labarotuar denemelerinde olumlu sonuç verdiği de gelen bilgiler arasında.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD ve Belçika'daki insanlı denemelerin başarılı olması durumunda Pfizer'in Kovid önleyici hapı 2021'in sonuna doğru kullanıma girebilir.

KOVİD-19'U SONUZA KADAR HAYATIMIZDAN ÇIKARABİLİR

Şu anda Kovid-19'a karşı virüsün geliştirmesini engelleyebilecek aşılar dışında hiçbir silahımızın olmadığının altını çizen bilim insanları bu tür ilaçların pandemiyi sonsuza kadar hayatımızdan çıkarabileceği görüşünde.

Glasgow Üniversitesi'nde görev alan bilim insanı Kevin Blyth, bu ilaç ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Anti viral ilaçlar işe yararsa bu ileriye yönelik büyük bir adım olur... Bu sayede kapanmaya da gerek kalmaz.'

Aşıların yüzde yüz koruma sağlamadığının altını çizen bilim insanları Kovid-19'a karşı geliştirilen anti viral ilacın belirti göstermeye başlayan kişilerde hastalığın şiddetlenmesini durdurmak için kullanılabileceği görüşünde.

HAP VİRÜSÜ NASIL ENGELLİYOR?

Peki bu hap virüsü nasıl engelleyecek. Aynı habere göre, 'Anti Kovid hapı' Virüsün çoğalmak için kullandığı belirli enzimlere yapışarak çalışıyor ve bu hamlesi sayesinde Kovid-19'un yayılmasını önleyerek çoğalmayı durdurmaya zorluyor.

Başka bir deyişle insan denemeleri süren hap, KOvid-19'a vücudumuzda yayılacak alan bırakmayarak virüsü dar bir alana hapsediyor ve virüs yükünü ciddi oranda azaltıyor.

HAYVANLAR ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLERDE YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Benzer ilaçların, HIV ve hepatit C dahil olmak üzere virüsleri durdurmak için zaten kullanıldığının altını çizen uzmanlar, Pfizer'ın hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği deneylerinde herhangi bir yan etki saptayamamasını 'oldukça olumlu' şeklinde yorumluyor.

Pfizer'in 25 Mayıs'ta sona ermesi beklenen PF-07321332 denemesinin ilk aşamasına yaklaşık 60 gönüllü katılıyor. Bu aşamadan başarılı bir sonuç çıkması durumunda şirket daha fazla insanın katıldığı ikinci bir insanlı deney yapacak.

Bu aşamada da ilacın etkinliği onaylanır ve yan etki bulunmazsa ilaç gerekli onayları aldıktan sonra kullanıma girebilecek.

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